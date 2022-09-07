Путин: Россия оказывает помощь ЛНР и ДНР на основе норм Устава ООН

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов

Президент России Владимир Путин встретился на полях Восточного экономического форума с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Премьер рассказал о начале закупки российских нефтепродуктов и предложил перевести оплату в рубли.

Премьер-министр Мьянмы сказал, что считает президента России лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене, передает ТАСС.

На встрече с Путиным премьер Мьянмы отметил, что почти 30 лет назад у России «были сложные времена», добавив, что сейчас эти времена позади. «С вашей помощью страна развивается интенсивно», – указал он. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», – добавил он.

Глава кабмина Мьянмы добавил, что хотел бы сообщить Путину «некоторую информацию». «С удовольствием», – ответил ему российский коллега.

Путин оценил взаимную торговлю России с Мьянмой. «Отношения развиваются у нас позитивно», – сказал Путин. Он заметил, что объем торгово-экономических связей в абсолютных величинах пока скромный, «но тенденция очень хорошая – в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года».

Российский лидер подчеркнул, что его собеседник неоднократно бывал в России в разных качествах, сейчас же его визит осуществляется в качестве премьер-министра и председателя Государственного административного совета. «Я знаю, что у вас большая программа в России, включая посещение космодрома Восточный», – сообщил Путин, поблагодарив премьера Мьянмы за то, что тот нашел время приехать во Владивосток и принять участие в ВЭФ.

Путин также отметил, что в 2023 году страны отметят 75 лет с момента установления дипломатических отношений. «Я очень рад нашей встрече. Мьянма – наш давний, надежный партнер в Юго-Восточной Азии» – сказал глава государства.

На полях ВЭФ премьер сообщил, что Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов. «Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», – сказал Мин Аун Хлайн.

«Что касается системы платежей – в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос, и мы могли бы платить в рублях – это хорошо», – добавил он, отвечая на вопрос, могут ли Россия и Мьянма перейти на оплату поставок нефтепродуктов в рублях.

Напомним, Путин прибыл во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум. Путин проведет в городе два рабочих дня. 7 сентября пройдет ряд международных встреч: с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.