Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме

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6 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Газовый разрыв Европы и России состоялся

Россия разорвала газовые отношения раньше, чем планировала Европа REUTERS/Hannibal Hanschke
Полная остановка «Северного потока – 1» из-за технической неисправности последней работавшей турбины произошла. Европа и рынки отреагировали на это, на первый взгляд, слабо. Хотя повод для беспокойства есть. С этого момента появился реальный риск, что «Северный поток – 1» может больше никогда не заработать. Какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Почему Россия начала охоту за эстонским боевым роботом

ВСУ планируют задействовать эстонского робота для доставки боеприпасов на поле боя Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas/Reuters
Миллион рублей готовы предложить российские эксперты из Центра анализа стратегий и технологий за эстонского военного робота THeMIS, взятого в качестве трофея на Украине. Ранее этот беспилотник прошел боевое крещение в песках Сахары, теперь его получают ВСУ. Чем изделие таллинских оружейников интересно нашим специалистам и какие еще образцы западной техники было бы важно захватить для изучения? Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Остановит ли Европу холод

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Абсолютное большинство европейцев уже давно приучены стоически переносить трудности. Они действительно умеют экономить на отоплении и горячей воде, эта привычка в Западной Европе выработана даже не за десятилетия, а за столетия их непростой истории. Подробности...

Зачем президенту Путину лететь на G20

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Европейские правительства не слышат голос улицы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Чехи взбунтовались против Украины

Британцы выбрали русофобку

Обсуждение: 4 комментария

Кто начал первую холодную войну

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Газовый разрыв Европы и России состоялся

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    Европа начинает митинговать за Россию

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    Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме

    6 сентября 2022, 16:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин.

    «По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства, передает ТАСС.

    Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге.

    «Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин.

    Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.

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    Кремль оценил высказывание Борреля о России как о «фашистском государстве»

    5 сентября 2022, 17:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», обнулил себя как дипломат таким высказыванием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», – цитирует Пескова ТАСС.

    Между тем пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что политик не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.

    Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика – синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.

    Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».

    «Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал Стано.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.

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    Коментарии (51)
    Захарова резко раскритиковала «омерзительные» слова Борреля о России
    		    6 сентября 2022, 13:14
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Дословно он сказал: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить», – сказал Боррель, – «фашистскую страну», – нашу, – «и ее фашистский режим». <…> Он это дословно сказал, хотели списать на переводчика», – отметила Захарова, выступая на сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?»

    По словам дипломата, в течение пары часов после того, как эта тема «недопустимого, омерзительного, находящегося вне закона определения» начала расходиться, представители Борреля пытались объяснить высказывание ошибкой переводчика, передает ТАСС.

    «Но вот сейчас достали видео, его бы достали в любом случае. Он (Боррель) позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова. А потом еще заставляет, я уверена, врать представителей, что такого не было. Было, сейчас это видео разбежалось по всему миру», – сказала Захарова.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с высказыванием Борреля, заявил: «Мы плохо относимся к таким переводам и плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные формулировки».

    Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.

    Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».

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    Коментарии (47)
    Эксперт оценил планы ЕС создать «единого покупателя» российского газа
    		    6 сентября 2022, 12:04
    Фото: REUTERS/Dado Ruvic
    Текст: Алёна Задорожная

    «Газпром в любой момент может просто перекрыть подачу газа в ЕС, сославшись на неисполнение странами ЕС контрактов. Это будет справедливо с нашей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Financial Times сообщила о двух вариантах установления потолка цен на российское голубое топливо, которые обсуждаются в Европе.

    «Любой из предложенных вариантов с «единым покупателем российского газа» и разделением стран на две категории покупателей, вероятнее всего, приведет к остановке экспорта топлива. Мы видим, что стороны повышают ставки в этом конфликте. И решимость Газпрома, которая проявляется в остановке «Северного потока», говорит о том, что любые попытки установить некий потолок цен будут расцениваться как нарушение контрактных обязательств», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эксперт также предположил, что Газпром может отказаться сотрудничать с неким «единым покупателем». «У нас нет контрактных обязательств с такой структурой, а вот с разными коммерческими компаниями – есть. Так что в вопросе установки потолка цен Газпром может быть очень принципиален. В частности, он продемонстрирует контракты, в которых четко прописана формула ценообразования», – пояснил он.

    «Если же наша страна недополучит какую-то прибыль, то это будет расцениваться как долг. И в случае его неуплаты Газпром может просто остановить поставки газа в Европу», – уверен собеседник.

    «Вариант с разделением Европы на красную и зеленую зоны кажется еще менее вероятным. Тут уже будет страдать общеевропейская солидарность. То есть сначала они говорят о взаимовыручке и поддержке, а теперь хотят поделить всю территорию ЕС на участки», – акцентировал эксперт.

    «Естественно, каждая страна будет стремиться попасть в ту зону, где газ дешевле. И им будет очень непросто договориться о создании таких «зон», поскольку всегда найдется хотя бы одно из государств, которое будет блокировать решение. А для его принятия голосование должно быть единогласным», – заключил Юшков.

    Накануне стало известно о том, что Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, первый вариант предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя. Второй – разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.

    Согласно первому варианту, странам ЕС необходимо ввести максимальный предел цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс. При этом в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с Газпромом, а также к усилению геополитической напряженности.

    Согласно второму варианту, в ЕС могут разделять страны в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой – оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечается, что реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между странами Евросоюза.

    Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.

    В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.

    В свою очередь российские эксперты в сфере энергетики отмечали, что Европа сама ограничила возможность поставок голубого топлива из России, а заявление Мамера не соответствует реальности, поскольку в настоящее время из всех транзитных маршрутов нормальное работает только один – «Турецкий поток».

    Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, Юшков ранее заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа как покупатель газа будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».

    «Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.

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    Коментарии (14)
    Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны

    6 сентября 2022, 08:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».

    Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Коментарии (53)
    Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
    		    5 сентября 2022, 22:19
    Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.

    «Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по  газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.

    «Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.

    Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.

    Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.

    В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

    «Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.

    Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.

    Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.

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    Коментарии (4)
    Путин наградил актера Юрия Назарова орденом
    		    5 сентября 2022, 22:18
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о награждении орденами ряда россиян, включая народного артиста России Юрия Назарова, сенатора Андрея Клишаса и пилотов СЛО «Россия» Руслана Ковалева и Максима Чумпилова.

    Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает РИА «Новости».

    Клишас награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за «большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Александра Невского научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, орденом Дружбы – чрезвычайный и полномочный посол России в Гватемале Владимир Винокуров и чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Виктор Татаринцев.

    Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился поэт Вадим Егоров. Педагог, художник Сергей Гонков получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Артист Большого оркестра имени Чайковского, музыкант Игорь Крапенков и гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин получили звания заслуженных артистов России. Звание «Заслуженный работник культуры» получили шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков и художественный руководитель Московского детского театра марионеток Ирина Крячун.

    Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Ковалева и Чумпилова, которые смогли осуществить вынужденную посадку в Чите, когда на борту находились сопровождавшие во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина журналисты и сотрудники некоторых ведомств. Пилоты награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.

    В августе госнаграды получили телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев.

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    Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО

    5 сентября 2022, 19:43

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».

    «При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.

    Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

    Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.

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    Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
    		   5 сентября 2022, 19:18
    Фото: Павел Быркин/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

    «В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом», – говорится в документе.

    Глава страны отметил, что проведение гуманитарной политики за рубежом – это важная часть внешней политики России.

    «Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», – следует из документа.

    В документе учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры», а также попытки навязать искаженную трактовку истинных целей России по ознакомлению мировой общественности с ее культурным наследием, попытки дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями.

    «Необходимо проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе и, как итог, умалить гордость россиян, особенно молодежи, за свою Родину», – говорится в документе.

    Концепция предполагает расширение культурного присутствия России в странах Центральной и Восточной Европы, учитывая их готовность к этому.

    «Необходимо поддерживать сбалансированное взаимовыгодное двустороннее гуманитарное сотрудничество с западноевропейскими государствами, а также способствовать расширению российского культурного присутствия в Центрально- и Восточноевропейском регионах с учетом готовности к этому государств регионов», – сказано в документе.

    России следует активно использовать инструменты «дипломатии наследия» для укрепления положительного образа России в мире, следует из публикации. 

    Приоритетом гуманитарной политики России за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.

    Также в документе прописаны принципы активного содействия сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России.

    Отдельным пунктом значится роль русского языка, конкурентоспособность которого в современном мире должна усилиться.  

    Ранее Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб». 

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    Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы
    		    5 сентября 2022, 18:11
    Фото: Olivier Hoslet/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Евросоюзе существуют политические силы, выступающие за уменьшение помощи Украине, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    «Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине), но они в меньшинстве. И они могут выражать свое мнение», – цитирует Борреля ТАСС.

    Он добавил, что правительства европейских стран «единогласно поддерживают» помощь Киеву.

    Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.

    До этого эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины.

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    Захарова рассказала о новом тренде среди европейских политиков
    		    5 сентября 2022, 19:04
    Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейские медиа и чиновники склонны выдвигать против России абсурдные обвинения, чтобы оправдать поведение своих госслужащих, это превратилось в некий тренд, обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Какого-нибудь высокопоставленного политика записывают на видео, в котором творится нечто странное. Общество в шоке, политик оправдывается, но ситуация не выправляется. И тут... достается супер-аргумент – «это все русские!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она привела в пример несколько подобных ситуаций. Одна из них – финский премьер Санна Марин, в Сети распространилось видео с вечеринкой, на которой она отдыхала. После этого коллеги по партии заставили ее сдать тест на наркотики, которые не были обнаружены.

    «Тут же появились статьи, в которых написано, что бедная Марин стала «жертвой российских спецслужб». Нормально? Видимо, Петров и Боширов лично натягивали на нее белые брюки и ставили на колени, включали музыку погромче и заставляли обниматься с подругами», – сыронизировала дипломат.

    Другая история произошла в Германии с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Глава ведомства объявила, что ей «все равно, что о ней думают немецкие избиратели», и она продолжит поддерживать Украину, невзирая на общественное мнение в стране.

    «Надо сказать, что эти самые избиратели настолько удивились откровениям своего министра, что хештег #BaerbockRuecktritt («Бербок в отставку») сразу вышел в топы немецкого Twitter», – отметила Захарова.

    На это уполномоченный МИД Германии по вопросам страткоммуникации Питер Птассек обвинил в распространении «пророссийские силы».

    «Надо полагать, Петров и Боширов, надев шапки-ушанки-невидимки с красными звездами, скрутили Анналене руки и приставили сзади дуло, заставляя это произносить?», – продолжила она. 

    Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя. После этого глава правительства Финляндии на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики. 

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    Боррель признал истощение запасов вооружений в ЕС
    		    6 сентября 2022, 04:28
    Фото: Nicolas Landemard/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В странах ЕС заканчиваются запасы оружия после отправки военной помощи Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель призвал страны ЕС объединять военные заказы, поскольку так выйдет дешевле. Он заявил, что ЕС нужно было начать подготовку украинских войск год назад, чтобы избежать нехватки вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Напомним, Боррель также признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.

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    Макрон сообщил о снижении доли российского газа в ЕС

    5 сентября 2022, 19:32

    Текст: Валентина Григоренко

    Доля газа России на рынке Евросоюза снизилась с начала года с 50% до 9%, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    «В настоящее время российский газ составляет 9% в общем энергобалансе Европы, по сравнению с 50% до конфликта на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Он также добавил, что если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, Франция поддержит такую меру, передает РИА «Новости».

    Согласно принятым немецкими властями законодательным поправкам, операторов подземных газохранилищ (ПХГ) обязали заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%. В субботу ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE сообщила, что уровень заполненности ПХГ Германии составил 85,02%. Таким образом, как утверждается, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1».

    Вместе с тем в ассоциации утверждают, что крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.

    Одновременно с этим канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что «Россия больше не является надежным поставщиком газа». Он добавил, что Германия в декабре полностью откажется от российского газа и даже «переживет зиму». Кроме того, немецкий канцлер пообещал ограничить цены на электроэнергию «как можно скорее».

    На заявление Олафа Шольца ответил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он процитировал старый детский анекдот, отметив, что Берлин действует как враг России.

    В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».

    В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.

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    В ЕС усилилась критика Еврокомиссии
    		    6 сентября 2022, 07:54
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Еврокомиссию все больше критикуют из-за энергетического кризиса и обязывающего порядка принятия коллективных решений, сообщил источник в ЕС.

    Источник РИА «Новости» заявил, что есть «некоторая внутренняя критика», касающаяся работы ЕК по борьбе с энергокризисом. По его словам, растет «озабоченность» среди стран ЕС, а «некоторые страны, которые находятся не в очень хороших отношениях с действующим руководством Еврокомиссии, также выражают свои сомнения».

    Как сообщил источник, Еврокомиссия и комитет постпредов стран Евросоюза во вторник обсудят введение лимита цен на российский газ перед обсуждением министрами энергетики стран блока для борьбы с энергокризисом и усиления санкций против России. По его словам, предложение о введении ограничений цен на российский газ с большой вероятностью будет принято на встрече во вторник и передано для обсуждений европейскими министрами энергетики в пятницу.

    Напомним, Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ. Сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель и глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен соревнуются за признание и влияние в Брюсселе.

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    Глава МИД талибов выразил соболезнования из-за теракта у российского посольства в Кабуле

    5 сентября 2022, 18:58

    Текст: Валентина Григоренко

    Глава МИД в сформированном движением «Талибан*» (запрещенная в России организация) временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора выразил соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову из-за теракта у посольства России в Кабуле, сообщил пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

    «[И. о.] министра иностранных дел выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с сегодняшним взрывом у посольства России в Кабуле и заверил в том, что будет проведено всестороннее расследование», – написал Балхи в Twitter, передает ТАСС.

    Напомним, террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в Кабуле. В МИД подтвердили, что два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта.

    Кремль осудил совершенный в афганской столице теракт, а у здания усилили охрану.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    В ЕС рассказали о работе представительства в Москве после отъезда посла

    5 сентября 2022, 19:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Представительство Евросоюза в России продолжило работу в обычном режиме после отъезда посла Маркуса Эдерера, сообщил представитель внешней службы союза Петер Стано.

    «Ротация в нашем представительстве уже была объявлена 8 июня. Новый глава делегации – Ролан Галяраг. Представительство Евросоюза в Москве продолжает свою работу», – заявил Стано РИА «Новости».

    Он не стал называть сроки пребывания нового руководителя диппредставительства ЕС в Москву.

    В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал назначение 31 главы представительств ЕС в разных странах, включая Россию.

    Отмечалось, что в Москву поедет посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг.

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