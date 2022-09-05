Россия задумалась о создании компании по страхованию морских перевозок нефти

Эксперты указали на причастных к взрыву у посольства России в Кабуле

«Очевидно, что смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники дипмиссии. Вероятнее всего, это была провокация, нацеленная на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии.

«Взрыв мог быть выгоден тем, кто негативно относится к той политике, которую в отношении Афганистана проводит Россия. Вероятно, за терактом стоят так называемые антиталибские силы, поскольку им не нравится конструктивное взаимодействие двух стран», – предположил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Александр Князев.

Эксперт также выразил сомнения, что целью смертника могли быть люди, пришедшие получить визы в Россию. «У посольства в основном в этот момент находились студенты. А с момента прихода новой власти в Афганистане к ним никогда не было претензий. Насколько мне известно, учащиеся легко получали визы и выезжали в Москву», – пояснил он.

«Но не думаю, что эти события приведут к ухудшению взаимоотношений Москвы и Кабула. Дело в том, что оба государства заинтересованы в сотрудничестве. И уже сейчас наше посольство находится в тесном контакте с соответствующими структурами движения Талибан* (запрещенная в России организация) по части расследования случившегося», – подчеркнул собеседник.

«Очевидно, что злоумышленники не пытались проникнуть внутрь диппредставительства. У них бы это просто не получилось, учитывая принятые там меры безопасности. При самом успешном исходе смертник мог лишь подойти к входу здания», – акцентировал Князев.

«Пока никто не брал на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле. Но вместе с тем одна из немногих террористических группировок, способная на такое, – ИГИЛ* (запрещенная в России организация). Это уже не первый теракт за последние две-три недели. И во всех прошлых случаях ответственность брали именно они», – в свою очередь заметил директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.

Собеседник также считает, что основной целью было посольство, а не пришедшие к нему люди. «Смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники диппредставительства. Я расцениваю это как провокацию, направленную на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула. Не исключаю, что эти события могут привести к сокращению деятельности российской дипмиссии. Также, вероятно, будут приняты некоторые меры по усилению безопасности как объекта, так и работающих там людей», – заключил Нессар.

В понедельник рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв. Как передает Reuters со ссылкой на полицию, его устроил террорист-смертник. «В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва около российского посольства в афганской столице, еще не менее 15 человек пострадали, передает ТАСС.

В МИД сообщили, что в результате теракта, произошедшего возле посольства России в Кабуле, погибли два сотрудника российской дипмиссии. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что у российского диппредставительства в Кабуле усилили меры охраны после произошедшего теракта. «Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», – цитирует Лаврова ТАСС.

Российская сторона рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание в ближайшее время, добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает совершенный в столице Афганистана у российского посольства теракт. «Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами», – считает Песков. Он добавил, что «сейчас информация будет уточняться».

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