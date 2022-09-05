Россиян предупредили об афере с «доставкой» автомобилей из-за рубежа

Аферисты начали предлагать жертвам «помощь» с доставкой автомобилей из-за границы, так они вытягивают из граждан «аванс», сообщили в «Тинькофф-банке».

«Из-за выгодных курсов японской иены, китайского юаня и казахстанского тенге к рублю возросла популярность заказов и доставки машин из Японии, Китая и Казахстана. Поток машин, которые перегоняют из этих стран, вырос также из-за роста цен на новые авто и ухода некоторых брендов производителей из России. Мошенники воспользовались ситуацией и предлагают клиентам банков помощь с доставкой авто из-за рубежа», – цитирует сообщение банка РИА «Новости».

Мошенники создают группы в соцсетях, каналы в Telegram, страницы на сайтах объявлений или отдельные сайты, которые «специализируются» на подборе, покупке и таможенном оформлении машин.

Жертвы переводят часть средств за доставку машин, после чего мошенники не выходят на связь, а клиента блокируют. Выявлено более 400 подобных каналов, число постоянно меняется, создаются новые группы и удаляются старые, а сайты блокируются.

В банке подчеркнули, что возможные потери могут достигать миллионов рублей.

«В июле-августе 2022 года такие атаки выросли в четыре-пять раз по сравнению с началом года, и рост продолжается, а средний чек атаки составляет 300 тыс. рублей», – заключили в кредитной организации.