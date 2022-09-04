Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал призыв бывшего государственного министра Франции Сеголен Руаяль к международному сообществу запретить распространение военной пропаганды со стороны властей Украины.

«Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, ее смелость должна служить примером», – приводит ТАСС комментарий лидера французской партии «Патриоты» по поводу недавнего телевизионного выступления Руаяль, в котором она осудила попытки Киева с помощью военной пропаганды помешать мирным переговорам.

По мнению лидера «Патриотов», Руаяль имеет полное моральное право протестовать против военной пропаганды. «Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен (занимал пост в 2002–2004 годах) осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году», – напомнил Филиппо. Франция, убежден он, «не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам».

Ранее в субботу ассоциация Stand With Ukraine пообещала пожаловаться на экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль из-за осуждения пропаганды войны через страх со стороны властей Украины. В четверг Руаяль, дважды входившая в состав французского правительства и баллотировавшаяся на выборах президента Франции, заявила, что военная пропаганда Киева преследует две цели. По ее мнению, это воздействие на украинских военнослужащих для их мобилизации и создание препятствий на пути мирного процесса. Отметив бездоказательность пропагандистских утверждений украинского президента Владимира Зеленского и его окружения, она призвала ООН и журналистское сообщество установить запрет на «инструментализацию страха путем пропаганды».

Ранее СМИ призвали президента Украины Владимира Зеленского признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли «выгоды» от России правозащитная организация Amnesty International, которая обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.

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