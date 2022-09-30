На полях церемонии в Кремле запланирована встреча Путина с главами новых территорий

В пятницу глава российского государства Владимир Путин выступит с объемной речью, после чего пройдет церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На полях церемонии Путин встретится в главами этих регионов.

Аналогичная церемония уже проходила в стенах Георгиевского зала Кремля, когда с Россией воссоединился Крым. Официальная церемония начнется в 15.00 мск. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не следует путать предстоящую речь Путина с посланием Федеральному собранию, которое будет организовано позже, передает ТАСС.

После речи главы государства пройдет сама церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На полях церемонии Путин встретится с главами республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, на торжественную церемонию в Кремль приглашены сенаторы, депутаты Государственной думы, главы других российских регионов.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что после подписания договоров президент должен обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке соответствия Конституции России соответствующих документов. В случае положительного решения суда международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде, передает РИА «Новости».

Одновременно в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров.

Пленарные заседания Госдумы пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября, график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов. Совет Федерации может рассмотреть необходимые законы на заседании 4 октября.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.

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