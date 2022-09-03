Муфтий пояснил подоплеку запрета одного из изданий сборника богослова Аль-Бухари

Классический свод хадисов Аль-Бухари никто не запрещает, он остается в свободном доступе. Экстремистским признано лишь одно издание сборника, в котором эксперты нашли ваххабитские тезисы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов, комментируя решение Минюста признать экстремистским одно из изданий сборника преданий богослова Аль-Бухари.

«Мы разделяем обеспокоенность многих мусульман страны по поводу включения в России в список экстремистских материалов почитаемого мусульманами сборника преданий «Аль-Джами Ас-Сахих». Пресс-служба суда, запретившего этот сборник авторства известного исламского богослова IX века Аль-Бухари, должна была дать больше разъяснений по такому важному поводу», – считает муфтий, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Однако следует учесть, что сам классический свод хадисов Аль-Бухари никто не запрещает, он остается в свободном доступе, подчеркнул муфтий. «Скажем, сборники преданий, которые изданы муфтиятами Татарстана и Дагестана, под запрет не попали. В решении судьи очень четко прописано, что аяты («стихи») Священного Корана, хадисы – неподсудны, как и небесные книги и религии», – указал собеседник.

Экстремистским признано лишь одно издание сборника, краткое изложение которого составил имам Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, а перевел с арабского Абдулла Нирши. Именно в этом издании эксперты нашли ваххабитские тезисы.

Как сообщило РИА «Новости», в начале недели Минюст внес в федеральный список экстремистских материалов издание «Сахих аль-Бухари (краткое изложение) «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада: ясное изложение хадисов «Достоверного сборника» (издательство Умма, 2007). Такое решение Минюста опирается на вступивший в законную силу вердикт Верховного суда Татарстана, который, в свою очередь, принял такое решение после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе в Московский исламский университет.

Крганов подчеркнул, что религиозные организации сами заинтересованы в том, чтобы среди верующих распространялись классические книги с «правильным толкованием религиозных текстов». «Во всем исламском мире относятся с огромным уважением к книге «Аль-Джами Ас-Сахих». Сунна – хадисы пророка Мухаммеда – имеет после Корана самую важную степень в исламском праве. Отказаться от этих книг невозможно», – пояснил Крганов.

Когда пять лет назад в Татарстане открывали Болгарскую исламскую академию, напомнил муфтий, было решено создать при ней совет улемов (авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама), в который вошли бы теологи и представители централизованных религиозных организаций России.

«Но это решение, к сожалению, до сих пор не исполнено, – посетовал Крганов. ­­– А такой совет очень нужен. В нынешней сложной ситуации при этом совете можно было бы создать квалифицированную группу для экспертизы религиозных текстов. Всем верующим нужно понимать, в связи с чем те или иные аяты Корана и хадисы были сказаны, в связи с чем их ниспослал Всевышний».