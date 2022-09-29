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Хасидов отказались обслуживать на заправке на западной Украине
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У города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции, сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).
Происшествие случилось в четверг, возле автомобильной заправочной станции, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление организации. По ее данным, на Украине на заправках «ОККО» отказывают в обслуживании хасидам.
Инцидент произошел в четверг на АЗС «ОККО» возле города Яворов во Львовской области. На видео видно, что хасидов даже не пускают в помещение. «Это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Статья 161-я Уголовного кодекса Украины. Также данные действия являются проявлением антисемитизма согласно закону «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», - говорится в заявлении ОЕОУ.
В недалеком прошлом украинские власти неоднократно обвиняли в притеснении национальных меньшинств на территории страны. В 2018 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров. После высказывания глава венгерского МИД был внесен в базу «Миротворец». Сийярто говорил, что политика Киева в отношении венгров Закарпатья «достигла ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».
В перехваченном разговоре сотрудника СБУ открылись подробности убийства первого главы ДНР Захарченко
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Новые подробности убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника СБ Украины с агентом, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении РИА «Новости» оказалась запись телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко, на котором он обещает агенту за совершение преступления 100 тыс. рублей.
«При обсуждении по телефону подготовки очередного террористического акта, который был сорван спецслужбами, оперативник СБУ Александр Киященко рассказал подробности организации теракта (в котором погиб Захарченко) в ДНР», – сообщил источник РИА «Новости».
«Чтобы ты понимал, за «Захарку» (Александра Захарченко) заплатили 5 млн рублей. Я говорю, 5 млн рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов – это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн рублей», – рассказывает сотрудник СБУ в телефонном разговоре.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
Напомним, в мае бюст первого главы ДНР Александра Захарченко установили возле городской администрации. На церемонию пришли родители, простые жители, сослуживцы и друзья военного.
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Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне
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«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», могут привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Политик в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Эрдоган прокомментировал просьбу Зеленского повлиять на Россию словами «Путин сделает, что задумал»
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера Владимира Путина.
«Я бы хотел, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем... Путин, которого я знаю, каким-то образом сделает то, что он задумал», – передает Anadolu его слова.
Эрдоган подтвердил, что «Зеленский хочет, чтобы мы поддержали четыре (контролируемых Россией) области (Украины, где проводились референдумы о разделении), и хочет, чтобы мы убедили Путина.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей.
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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
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Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя ведомства.
По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две – в датской экономической зоне, передает ТАСС.
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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Кадыров рассказал о наступлении полка «Север» в Херсонской области
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Наступление на Херсонском направлении ведется командиром полка «Север» Хасмагомедом Магомедовым, военнослужащие подавляют сопротивление, им удается идти вперед без потерь, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Прежде всего, прорабатывается стратегия. На этом этапе, учитывая все, вплоть до мельчайших деталей, воины приступают к непосредственной ликвидации противника. При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что военнослужащие из Чечни имеют высокую боевую подготовку, что играет важную роль, в том числе в ближнем бою.
«В итоге так получается, что у националистов два выхода, которые диктуются их командованием, – отступать либо держаться до последнего. Но мы еще не отменили и третий вариант – сдаться в плен. Это уже им самим решать, а мы продолжаем уверенное продвижение вперед», – заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров публиковал видео с квадрокоптером, сбитым в ходе СВО, на котором была надпись «Привет из Нью-Йорка».
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При обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области погибли 30 человек
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По предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных, заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник в эфире канала «Россия-24».
«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Мирошник добавил, что их тела не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов.
По информации главы представительства ЛНР, колонну беженцев выследили с помощью квадрокоптеров.
«Они спонтанно собрались в колонну, которая двигалась в нашу сторону, в сторону Луганской народной республики то ли для транзита, то ли для того, чтобы добраться до мест временного размещения... Колонну выследили на квадрокоптерах, и они была обстреляна из артиллерии», – сказал он.
Мирошник добавил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос.
«Сейчас, после того как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось», – заключил он.
О происшествии стало известно после того, как военные медики эвакуировали в Луганск ребенка, раненного в районе Купянска в Харьковской области. Тогда же поступила информация о том, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами.
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Сенатор США Грэм приравнял ядерный удар России по Украине к атаке на НАТО
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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
«Если (президент России) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, сказанные им в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
Как отметил Грэм, в случае такого развития событий «радиация затронет всю Европу, а не только Украину». Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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Игорь Скляр назвал свою военно-учетную специальность неподходящей для СВО
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Народный артист России, актер театра и кино Игорь Скляр заявил, что не может быть мобилизован из-за возраста для участия в спецоперации на Украине.
Скляр заявил, что ему прислали ссылку на список, где значатся 50 человек разных артистов от Шуры до Машкова, которые якобы должны быть мобилизованы. По его словам, он вряд ли попадает под мобилизацию, поскольку ему 64 года, а военно-учетной специальности «кавалерист» в войсках уже нет, передает «Говорит Москва».
Ранее Игорь Скляр, говоря о ситуации на Украине, напомнил, что за восемь лет в Донбассе погибли тысячи людей.
Он подчеркнул, что доверяет президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и начальнику Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерию Герасимову. «Россия сегодня пошла защищать саму себя, вынужденно, по-взрослому. Как говорится, «делай что должно, и будь что будет!» – заявлял артист.
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Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Украина де-факто прекратила свое существование
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Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Время американской демократии и двойных стандартов подходит к концу. Глобалисты и прочие деятели нервно курят в стороне и понимают, что мир прежним уже не будет. Не будет рабства и колоний, не будет извращенцев и прочих недочеловеков, будет Россия и мир справедливости. Я счастлив и горд за жителей освобожденных территорий. Все будет хорошо», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне в Москве приземлился самолет с главами освобожденных территорий, в том числе с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым и главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области уже объявили об отделении региона от Украины.
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Минобороны поставило задачи мобилизованным на освобожденных территориях
Мобилизованных россиян планируется отправить в зону специальной военной операции, где они займутся контролем освобожденных территорий, заявили в Минобороны России.
Укомплектованные мобилизованными подразделения после проведения боевого слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Также они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Власти Крыма заявили об изменении статуса Азовского моря
Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», – цитирует РИА «Новости» Константинова.
По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.
«Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», – подчеркнул Константинов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной рспублики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
Ударом ВКС уничтожены 80 боевиков «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР
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Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 80 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе населенного пункта Евгеновка ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».
Также уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярево, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка ДНР», – отметил Конашенков.
«В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».
Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово ДНР и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области», – отчитались в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка Николаевской области, Брускинское, Райское, Садок Херсонской области, Ясеневка Луганской народной республики, Павловка и Петровское ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены в воздухе 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсона», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове.
Под Херсоном предотвратили крупную диверсию
Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.
По сообщению представителя силовых ведомств, около 10.30 поступила информация о подрыве опоры ЛЭП в районе населенного пункта Сокологорное на границе Херсонской и Запорожской областей.
После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминировано две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах, передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует, безопасности граждан и окружающей инфраструктуре ничто не угрожает. Также он сообщил, что экстренные службы планируют отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки.
Ранее в селе Чернобаевка в Херсонской области были задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой).
До этого правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.
Напомним, в воскресенье в результате подрыва автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, при себе у мужчины было найдено приписное свидетельство Вооруженных сил Украины (ВСУ).