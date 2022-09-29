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Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана
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Российский лидер Владимир Путин планирует переговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, разговор готовится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее турецкий лидер рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера.
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Эрдоган прокомментировал просьбу Зеленского повлиять на Россию словами «Путин сделает, что задумал»
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера Владимира Путина.
«Я бы хотел, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем... Путин, которого я знаю, каким-то образом сделает то, что он задумал», – передает Anadolu его слова.
Эрдоган подтвердил, что «Зеленский хочет, чтобы мы поддержали четыре (контролируемых Россией) области (Украины, где проводились референдумы о разделении), и хочет, чтобы мы убедили Путина.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей.
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Босфор заблокировало шедшее в Россию судно
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В проливе Босфор порожний сухогруз Viva Eclipse перекрыл движение, у него произошли неполадки с двигателем, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на экстренные службы Стамбула.
Сухогруз шел под флагом Панамы в Россию, у него отказал двигатель вблизи азиатского берега Стамбула в районе Юскюдар, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
На место отправились буксиры.
Согласно данным управления береговой охраны Турции, сухогруз встал на якорь в 100 метрах от побережья. К нему направили катера береговой охраны и специалистов по устранению неполадок.
Напомним, в 2021 году севший на мель танкер перекрыл судоходство в Суэцком канале. Кроме того, 24 марта водная артерия была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.
Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
Кремль объяснил отказ турецких банков от системы «Мир»
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В Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы «Мир» вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичных санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки, им угрожают вторичными санкциями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением. Ситуация сложная, и нужно, конечно же, совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему сотрудничеству торгово-экономическому и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с турецкими банками, которые перестали принимать карты российской платежной системы «Мир», и не обсудит ли этот вопрос президент России Владимир Путин с президентом Турции.
По информации турецкого телеканала NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему «Мир».
Ранее представители турецких Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank заявили, что организации не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой «Мир», операции ведутся в обычном режиме.
Государственные турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжают выдавать лиры с карт российской платежной системы «Мир», не находящихся под санкциями банков России. При этом другой государственный банк VakifBank перестал выдавать наличные по картам «Мир».
Все банки Турции отказались от системы «Мир»
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Банков, использующих российскую платежную систему «Мир», в Турции не осталось, сообщил местный телеканал NTV.
«После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы «Мир» в Турции. На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему «Мир», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
При этом представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank заявил, что в организации не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы «Мир».
«На сегодняшнее утро мы не получали таких уведомлений», – сказал представитель банка.
На вопрос о том, были ли обращения от россиян в связи с использованием карт в банкоматах, представитель банка отметил, что рабочий день начинается в 09.00 (совпадает с мск).
«Рабочий день только начался, на данный момент у нас таких обращений нет», – сказал он.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти и банки обсуждают альтернативы использования карт «Мир».
В середине сентября в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Как пояснил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, при оплате картами подсанкционных банков.
Турецкие СМИ сообщили, что Соединенные Штаты пригрозили турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир». В тот же день появились сообщения, что президент Турции Тайип Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы российской системе «Мир».
Турецкая партия провела протесты против прекращения использования системы «Мир»
Турецкая партия «Родина» провела в Анталье протесты на фоне сообщений о прекращении использования банками Турции российской системы «Мир».
«Партия «Родина» провела в Анталье акцию протеста против давления США на Турцию и решения банков выйти из системы «Мир», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Aidinlik.
Сообщается, что участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные банки, вслед за частными, поддались давлению Запада.
«Было подчеркнуто, что США, угрожающие России, угрожают и Турции», – уточнила газета.
По информации турецкого телеканала NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему «Мир».
Представители турецких Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank заявили, что организации не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой «Мир», операции ведутся в обычном режиме.
Государственные турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжают выдавать лиры с карт российской платежной системы «Мир», не находящихся под санкциями банков России. При этом другой государственный банк VakifBank перестал выдавать наличные по картам «Мир».
Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о графике президента.
Он уточнил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.
По словам Пескова, Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник.
«Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко», – сказал Песков журналистам.
На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 млрд долларов для импортозамещения, он заявил, что «переговоры продолжаются еще сегодня».
Путин назвал непростой обстановку в Волгоградской области
Президент Владимир Путин обратил внимание на непростую ситуацию в Волгоградской области, однако похвалил регион за большое количество инвестпроектов.
«Ситуация непростая в области», – передает ТАСС слова Путина в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Однако, по словам президента, «есть и положительные моменты, связанные с развитием».
«И это прежде всего инвестпроекты, которые в достаточно большом количестве сейчас реализуются и планируются к реализации в Волгоградской области», – указал Путин, попросив губернатора рассказать, что из этого он считает наиболее важным.
Появились сообщения об отказе госбанков Турции от российской системы «Мир»
От использования российской платежной системы «Мир» отказались три государственных банка Турции, сообщил турецкий телеканал NTV.
Телеканал утверждает, что госбанки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы во вторник утром, однако оно еще официально не оглашено. Ожидается, что это может произойти в среду. Официальные источники пока не подтвердили данную информацию, передает ТАСС.
Позже турецкое издание Aydinlik сообщило, что власти Турции огласят детали новой платежной системы, которую планируется использовать в стране в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир», в ближайшие два дня.
По имеющимся у нее данным, «недавно» президент [Турции] Тайип Эрдоган провел совещание с сотрудниками профильных экономических структур по проблеме приема карт «Мир». Как утверждает издание, «после встречи стало известно, что работа [по этому направлению] продолжается», а «детали разрабатываемой платежной системы, которая станет альтернативой системе «Мир», будут объявлены через один или два дня».
В прошлую пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что турецкие власти и банки начали обсуждать альтернативы использования карт «Мир». Ранее в пятницу турецкие СМИ сообщили, что Соединенные Штаты пригрозили турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир». В тот же день появились сообщения, что президент Турции Тайип Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы российской системе «Мир».
Напомним, в середине сентября в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Как пояснил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, при оплате картами подсанкционных банков.
В то же время в британском издании The Financial Times вышла статья о том, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир», сообщалось в публикации. Позднее США официально заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.
Путин охарактеризовал крылатой фразой важнейший фундаментальный закон
Выражение «Хлеб – всему голова» является в нынешних условиях одним из важнейших фундаментальных законов, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги совещания о ходе полевых работ.
«Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «Хлеб – всему голова», никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – передает его слова ТАСС.
Путин выразил надежду, что все работы, связанные со сбором урожая, будут завершены. Также он рассчитывает на хорошие результаты при проведении сева озимых. «Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – сказал глава государства.
Между тем Путин подчеркнул, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит на Западе.
«Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению – даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия, – затруднены», – сказал он.
По его словам, «санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет». «Это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе», – подчеркнул Путин.
«Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе», – добавил президент.
Он также обратил внимание на ситуацию с вывозом зерна с Украины, которое «продолжает уходить мимо беднейших стран». «Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», – сказал Путин.
По его словам, из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – заключил президент.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжили выдачу лиры с карт «Мир»
Государственные турецкие банки Halkbank и Ziraat bankasi продолжают выдавать лиры с карт российской платежной системы «Мир», не находящихся под санкциями банков России.
При этом другой государственный банк VakifBank перестал выдавать наличные по картам «Мир». При попытке снять наличные средства в этом банке банкомат предлагает обратиться за помощью в банк, выдавший карту, передает ТАСС.
По информации турецкого телеканала NTV, в стране не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему «Мир».
Ранее представители турецких Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank заявили, что организации не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой «Мир», операции ведутся в обычном режиме.
Кириенко передал звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в ЛНР
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в городе Краснодон Луганской народной республики.
«Для меня великая честь сегодня выполнить почетное поручение президента [России Владимира Путина] и передать на вечное хранение в музей молодогвардейцев в Краснодоне золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича», – передает ТАСС его сообщение со ссылкой на трансляцию канала «Россия-1».
Директор музея Наталья Николаенко выразила благодарность от лица всех жителей республики: «Разрешите от всех жителей ЛНР, от семьи Виктора Третьякевича, от коллектива музея «Молодая гвардия» поблагодарить президента за принятое решение о присвоении звания Героя России одному из первых организаторов краснодонского подполья», – сказала она.
Также Кириенко и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник открыли в Краснодоне памятник «Непокоренные» после реставрации.
«Мне кажется, что все, что сейчас здесь происходит, – это про справедливость. Восстановление мемориала молодогвардейцам к восьмидесятилетию их подвига – это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу – это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, – это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию – это про справедливость», – подчеркнул он.
Кириенко также отметил, что реставрация мемориала – это дань памяти. «Это и про сегодня, и про завтра, потому что в школе нас учили на примере молодогвардейцев. И то, что сегодняшние ребята, такие же восемнадцатилетние, девятнадцатилетние ребята сегодня защищают свою Родину и совершают подвиги, абсолютно сопоставимые с подвигами, которые совершали когда-то их деды и прадеды, – это значит, что вот это чувство патриотизма, чувство гордости за свою землю, готовность отстоять эту землю и свое право делать свой собственный выбор, оно живо в сердцах людей», – сказал представитель администрации президента.
Уточняется, что в ближайшее время на территории мемориала молодогвардейцам впервые в истории памятника зажгут Вечный огонь.
Кроме того, в Краснодоне гости посмотрят рок-ораторию «Черный январь. Прощеное воскресение», посвященную подвигам молодогвардейцев. Автор либретто – заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев, автор музыки – народный артист ЛНР Юрий Дерский. В праздничном концерте примут участие артисты ЛНР, ДНР и России.
Первый заместитель руководителя администрации президента России также высказался о ходе референдума, отметив, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей идут голосовать на референдумах «с гордо поднятой головой», несмотря на обстрелы и угрозы.
«Сейчас четвертый день идет голосование на всех территориях, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Людей пытались запугивать, по людям пытаются стрелять, членам избирательных комиссий присылают угрозы, а людей запугать нельзя. Мы разговаривали со многими участниками голосования, люди идут [голосовать] со слезами радости на глазах, с гордо поднятой головой, люди идут делать свой выбор», – отметил Кириенко.
«Это про историческую память, которая жива сегодня, это про непокоренных», – подытожил он.
«Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).
Напомним, 22 сентября Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.
Россияне назвали Путина одним из символов страны
Символами современной России россияне, согласно исследованиям исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Путина в качестве символа назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье – Лавров (5%), передает РИА «Новости».
Также респонденты назвали символами страны кинорежиссера Никиту Михалкова (4%), журналиста Владимир Соловьева (2%), а также премьера Михаила Мишустина (2%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10–11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом «Народов много – Родина одна», в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Путин утвердил Красникова президентом РАН
Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.
«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет», – передает РИА «Новости» текст документа.
Данный указ вступает в силу с 27 сентября 2022 года.
Напомним, 20 сентября академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников был избран новым главой Российской академии наук.