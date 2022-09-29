Победитель трека «Наука» «Лидеров России» придумал теплоизоляцию из пластиковых бутылок

Создана технология переработки пластиковых бутылок в высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, ее разработали химики ВятГУ под началом Романа Веснина – победителя трека «Наука» четвертого сезона конкурса «Лидеры России».

Российская промышленность сможет производить высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы из использованных пластиковых бутылок. Уникальную технологию переработки ПЭТ-отходов разработала команда химиков ВятГУ под руководством Романа Веснина – победителя трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Российские ученые разработали технологию получения вспененных тепло- и звукоизоляционных материалов из использованных пластиковых бутылок. Это позволит импортные компоненты в химической промышленности, и сделать это за счет вторичной переработки, то есть из отходов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Куратором проекта является заведующий кафедрой химии и технологии переработки полимеров Вятского государственного университета, победитель трека «Наука» и суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Роман Веснин.

«Разработка направлена на вторичную переработку пластиковых бутылок от различных напитков, которых остается так много, что они давно создают экологическую угрозу. Позиция научного сообщества нашего университета такова: полимеры надо перерабатывать, разлагая на исходные компоненты, которые можно рассматривать как источник химического сырья. По этой логике мы начали работать с пластиковыми бутылками», – уточнил он.

Вопросами переработки пластиковых отходов ученые ВятГУ занимаются восемь лет. На данный момент полностью отработан процесс разложения бутылок в лабораторных условиях и получены опытные образцы новых материалов.

«Процесс переработки осуществляется химическим способом по замкнутому циклу с минимальным количеством отходов. Иными словами, мы превращаем пластиковые бутылки обратно в простые химические вещества – мономеры, а из них, как из кирпичиков, заново собираем новые материалы. Так, мы смогли синтезировать антисептик для древесины и вязкие смолы, которые можно использовать в производстве резиновых смесей. Но самые актуальные и интересные материалы, полученные с добавлением дополнительных компонентов, это вспененные полиуретаны, примером которых является хорошо известный поролон. Они дают хорошую тепло- и звукоизоляцию и имеют легко регулируемую структуру – размер пор и жесткость», – пояснил куратор проекта.

Ученые уже ведут переговоры с промышленными партнерами, заинтересованными в организации производства таких вспененных полиуретанов. Этот материал может быть использован для теплоизоляции зданий и коммуникаций, в том числе труб, а как поролон – при изготовлении мебели и для упаковки.

«С отечественной сырьевой базой сейчас возникают определенные сложности. Поэтому мы предлагаем заменить один из зарубежных компонентов полиуретанных пен на отечественный продукт, получаемый к тому же из отходов. Сейчас прорабатываем с партнерами возможность изготовления первых опытно-промышленных партий материала. Надеюсь, что в 2023 году это выльется в реальный продукт», – отметил Веснин.