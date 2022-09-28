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Путин назвал непростой обстановку в Волгоградской области
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Президент Владимир Путин обратил внимание на непростую ситуацию в Волгоградской области, однако похвалил регион за большое количество инвестпроектов.
«Ситуация непростая в области», – передает ТАСС слова Путина в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Однако, по словам президента, «есть и положительные моменты, связанные с развитием».
«И это прежде всего инвестпроекты, которые в достаточно большом количестве сейчас реализуются и планируются к реализации в Волгоградской области», – указал Путин, попросив губернатора рассказать, что из этого он считает наиболее важным.
Лукашенко высказался о бегущих от частичной мобилизации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
«Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов) выехали. Просятся назад (теперь). Большинство просит: заберите назад», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал канал «Россия 24».
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
«Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 млн (человек) – мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тыс. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут... И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та», – отметил Лукашенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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Путин выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в школе в Ижевске
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Президент Владимир Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом, который произошел в школе в Ижевске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», – передает ТАСС слова Пескова.
«Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт», – добавил он.
По словам Пескова, Путин дал все необходимые поручения после произошедшей в школе в Ижевске стрельбы.
«Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона Александром Бречаловым, вице-премьером Голиковой, министром здравоохранения Мурашко, с министром образования Кравцовым», – сказал Песков.
«Даны все необходимые поручения, отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей, с психологами, с нейрохирургами, с другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», – добавил он.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Свидетели рассказывали, что оружие злоумышленника напоминало кадры из фильма «Брат» и выглядело самодельным. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии.
Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент Владимир Путин на этой неделе планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В четверг будет встреча в режиме видеоконференции с главами делегаций, которые участвуют в заседании-совещании руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ, но будут и другие. На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о графике президента.
Он уточнил, что другие мероприятия президента будут своевременно анонсированы.
По словам Пескова, Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник.
«Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко», – сказал Песков журналистам.
На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 млрд долларов для импортозамещения, он заявил, что «переговоры продолжаются еще сегодня».
Лукашенко – Путину: Наше дело правое, мы победим
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.
В ходе переговоров глав государств в Сочи была затронута тема западных санкций и противостояния им.
«Наше дело правое. Победим! У нас выхода другого нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Белоруссии поблагодарил Путина за приглашение и встречу, выразив уверенность, что «мы найдем все решения».
Напомним, Путин и Лукашенко в понедельник проводят встречу в Сочи. В ходе встречи российский лидер заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением. Лукашенко со своей стороны отметил, что совместные проекты России и Белоруссии в сфере импортозамещения позволят заместить продукцию, поставляемую ранее из недружественных стран.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
Песков не подтвердил послание Путина парламенту 30 сентября
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что глава государства Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию.
«Нет, не могу», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, может ли он подтвердить, что 30 сентября Путин обратится с посланием к парламенту.
Ранее источник в парламенте сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября, назначено протокольное мероприятие.
Путин охарактеризовал крылатой фразой важнейший фундаментальный закон
Выражение «Хлеб – всему голова» является в нынешних условиях одним из важнейших фундаментальных законов, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги совещания о ходе полевых работ.
«Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «Хлеб – всему голова», никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – передает его слова ТАСС.
Путин выразил надежду, что все работы, связанные со сбором урожая, будут завершены. Также он рассчитывает на хорошие результаты при проведении сева озимых. «Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – сказал глава государства.
Между тем Путин подчеркнул, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит на Западе.
«Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению – даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия, – затруднены», – сказал он.
По его словам, «санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет». «Это совершенно не связано со специальной военной операцией России в Донбассе», – подчеркнул Путин.
«Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе», – добавил президент.
Он также обратил внимание на ситуацию с вывозом зерна с Украины, которое «продолжает уходить мимо беднейших стран». «Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», – сказал Путин.
По его словам, из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – заключил президент.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
МИД Турции: Путин в беседе с Эрдоганом допустил возвращение к диалогу с Украиной
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом допустил возможность возвращения к переговорам с Украиной, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
«Наш президент всегда в ходе переговоров с Путиным говорит о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский готов к переговорам, а Турция готова организовать их встречу. В ходе переговоров с нашим президентом в Самарканде Путин заявил, что Россия допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, Эрдоган собирается продолжить контакты с Украиной и Россией.
«Мы продолжаем проводить взвешенную политику. Наш президент продолжит поддерживать диалог как с Путиным, так и с Зеленским. Стоит отметить, что на Западе есть страны, которые желают продолжения боевых действий на Украине с целью ослабления России», – сказал Чавушоглу.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Путин встретился с Лукашенко
Лидеры Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят в понедельник встречу, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии источник.
Официальная часть только что началась, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», опубликованы первые кадры встречи президентов.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
Кириенко передал звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в ЛНР
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича музею «Молодая гвардия» в городе Краснодон Луганской народной республики.
«Для меня великая честь сегодня выполнить почетное поручение президента [России Владимира Путина] и передать на вечное хранение в музей молодогвардейцев в Краснодоне золотую звезду Героя России Виктора Третьякевича», – передает ТАСС его сообщение со ссылкой на трансляцию канала «Россия-1».
Директор музея Наталья Николаенко выразила благодарность от лица всех жителей республики: «Разрешите от всех жителей ЛНР, от семьи Виктора Третьякевича, от коллектива музея «Молодая гвардия» поблагодарить президента за принятое решение о присвоении звания Героя России одному из первых организаторов краснодонского подполья», – сказала она.
Также Кириенко и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник открыли в Краснодоне памятник «Непокоренные» после реставрации.
«Мне кажется, что все, что сейчас здесь происходит, – это про справедливость. Восстановление мемориала молодогвардейцам к восьмидесятилетию их подвига – это про справедливость. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу – это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли, – это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию – это про справедливость», – подчеркнул он.
Кириенко также отметил, что реставрация мемориала – это дань памяти. «Это и про сегодня, и про завтра, потому что в школе нас учили на примере молодогвардейцев. И то, что сегодняшние ребята, такие же восемнадцатилетние, девятнадцатилетние ребята сегодня защищают свою Родину и совершают подвиги, абсолютно сопоставимые с подвигами, которые совершали когда-то их деды и прадеды, – это значит, что вот это чувство патриотизма, чувство гордости за свою землю, готовность отстоять эту землю и свое право делать свой собственный выбор, оно живо в сердцах людей», – сказал представитель администрации президента.
Уточняется, что в ближайшее время на территории мемориала молодогвардейцам впервые в истории памятника зажгут Вечный огонь.
Кроме того, в Краснодоне гости посмотрят рок-ораторию «Черный январь. Прощеное воскресение», посвященную подвигам молодогвардейцев. Автор либретто – заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев, автор музыки – народный артист ЛНР Юрий Дерский. В праздничном концерте примут участие артисты ЛНР, ДНР и России.
Первый заместитель руководителя администрации президента России также высказался о ходе референдума, отметив, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей идут голосовать на референдумах «с гордо поднятой головой», несмотря на обстрелы и угрозы.
«Сейчас четвертый день идет голосование на всех территориях, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Людей пытались запугивать, по людям пытаются стрелять, членам избирательных комиссий присылают угрозы, а людей запугать нельзя. Мы разговаривали со многими участниками голосования, люди идут [голосовать] со слезами радости на глазах, с гордо поднятой головой, люди идут делать свой выбор», – отметил Кириенко.
«Это про историческую память, которая жива сегодня, это про непокоренных», – подытожил он.
«Молодая гвардия» – молодежная подпольная организация, действовавшая во время Великой Отечественной войны в оккупированном германскими войсками городе Краснодоне (Ворошиловградская область Украинской ССР; ныне территория Луганской народной республики).
Напомним, 22 сентября Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем.
Путин утвердил Красникова президентом РАН
Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.
«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет», – передает РИА «Новости» текст документа.
Данный указ вступает в силу с 27 сентября 2022 года.
Напомним, 20 сентября академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников был избран новым главой Российской академии наук.
Лукашенко пообещал России и Белоруссии отечественные самолеты и авто
Совместные проекты России и Белоруссии в сфере импортозамещения позволят заместить продукцию, поставляемую ранее из недружественных стран, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«У нас и с импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать – и на военных, и на гражданских. И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет», – приводит его слова ТАСС
Лукашенко также заявил, что Россия и Белоруссия не будут терпеть унижения со стороны стран Запада. «Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения?» – сказал глава Белоруссии.
Напомним, Путин и Лукашенко в понедельник проводят встречу в Сочи.
Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой, а одной из тем переговоров будет вопрос с каботажными перевозками (выполнение внутренних перевозок перевозчиками иностранных государств) в Союзном государстве.
Путин поздравил калининградский «АВТОТОР» с 25-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Калининградской области Антона Алиханова и коллектив АО «АВТОТОР» с 25-летием выпуска первого автомобиля, а также с днем машиностроителя, сообщила пресс-служба Кремля.
«Приветствую вас по случаю 25-летия выпуска акционерным обществом «АВТОТОР» первого автомобиля... Важно, что сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную санкциями некоторых западных стран, компания сумела сохранить квалифицированные кадры, модернизировать имеющиеся мощности и установить новые, перспективные деловые контакты... И конечно, поздравляю с профессиональным праздником – Днем машиностроителя», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что за прошедшие годы компания прошла большой путь, завоевала серьезные позиции на отечественном рынке сборки и производства автомобилей. Значительный промышленный, технологический потенциал «АВТОТОРа», созданные здесь современные рабочие места и привлеченные инвестиции стали заметным вкладом в экономическое развитие Калининградской области, решение востребованных социальных проблем.
Глава государства пожелал коллективу «АВТОТОРа» успехов и всего самого доброго.
Россияне назвали Путина одним из символов страны
Символами современной России россияне, согласно исследованиям исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Путина в качестве символа назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье – Лавров (5%), передает РИА «Новости».
Также респонденты назвали символами страны кинорежиссера Никиту Михалкова (4%), журналиста Владимир Соловьева (2%), а также премьера Михаила Мишустина (2%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10–11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом «Народов много – Родина одна», в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.