Военный комиссар Новосибирской области объявил в розыск уклонистов от мобилизации

В Новосибирской области начался розыск первых уклонистов от частичной мобилизации, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Кудрявцев объяснил, что сотрудники комиссариатов или уполномоченные сначала приходят по месту жительства гражданина, который подлежит частичной мобилизации. Если призывника нет дома, опрашиваются его родные, соседи. Сотрудник, который принес повестку, не имеет права заходить в квартиру и проводить в ней обыск. Может быть сделан запрос по месту работы. Повестку может вручить кадровик.

«Критерий только один – лично в руки. Местоположение – где угодно. И ночью, и днем, и на улице. По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата. Но, опять же, лично в руки и под роспись», – передает Сибкрай.ру слова Кудрявцева

Он добавил, что если и тогда невозможно найти человека, то составляются списки, и они уже передаются в полицию. Сотрудники МВД ищут беглецов по своим базам. Таким образом, в розыск уже поданы первые уклонисты в регионе.

Комиссар напомнил, что получение повестки не означает автоматически призыва.

«Мы прекрасно понимаем, что, например, в 15 лет, когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», – добавил Кудрявцев.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.

Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.