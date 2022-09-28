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Военный комиссар Новосибирской области объявил в розыск уклонистов от мобилизации
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В Новосибирской области начался розыск первых уклонистов от частичной мобилизации, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.
Кудрявцев объяснил, что сотрудники комиссариатов или уполномоченные сначала приходят по месту жительства гражданина, который подлежит частичной мобилизации. Если призывника нет дома, опрашиваются его родные, соседи. Сотрудник, который принес повестку, не имеет права заходить в квартиру и проводить в ней обыск. Может быть сделан запрос по месту работы. Повестку может вручить кадровик.
«Критерий только один – лично в руки. Местоположение – где угодно. И ночью, и днем, и на улице. По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата. Но, опять же, лично в руки и под роспись», – передает Сибкрай.ру слова Кудрявцева
Он добавил, что если и тогда невозможно найти человека, то составляются списки, и они уже передаются в полицию. Сотрудники МВД ищут беглецов по своим базам. Таким образом, в розыск уже поданы первые уклонисты в регионе.
Комиссар напомнил, что получение повестки не означает автоматически призыва.
«Мы прекрасно понимаем, что, например, в 15 лет, когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», – добавил Кудрявцев.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
В военкомате Усть-Илимска произошла стрельба
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Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, в результате ранение получил военком, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Стрелявший задержан.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!» – сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Очевидец происшествия рассказал Telegram-каналу Baza, что в военкомате нет металлоискателя. «Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – сказал источник.
По не подтвержденным официально данным, стрелявшим оказался 25-летний призывник Руслан Зинин.
Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил, что кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал. «Стрельба произошла в 12.20 (7.20 мск). Военком ранен, он на операционном столе», – сказал он, отметив, что в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
Минобороны назвало главный недостаток отечественных беспилотников
Большая часть российских беспилотных летательных аппаратов не удовлетворяют требованиям Минобороны, заявил представитель ведомства полковник Игорь Ищук.
«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить», – цитирует Ищука ТАСС.
Он добавил, что основной проблемой производителей, из-за которых не выполняются требования, является отсутствие элементной базы.
На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Крым объявил о выполнении плана мобилизации
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Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в Крым вернулись бойцы-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска, участвовавшие в спецоперации. Им вручены государственные награды.
«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой. Память о погибших героях будет жить вечно», – добавил Аксенов.
В свою очередь в опубликованном видеоролике представитель батальона отметил, что казаки вернутся в строй после того, как подразделение будет перегруппировано, а личный состав отдохнет.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Раскрыт состав армейского сухпайка ВС России
Запущенный правительством портал «Объясняем.рф» раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.
Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печеночный паштет и паштет «Нежный». Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей, передает РИА «Новости».
В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например, рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.
Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.
В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.
Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В Госдуме призвали военкоматы достойно обращаться с мобилизованными
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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Ссылаясь на многочисленные публикации в интернете, Метелев направил министру обороны России Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны «обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы.
«В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тыс. человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», – передает РИА «Новости» слова Метелева.
Парламентарий также отметил, что есть и положительные примеры того, как сотрудники военных комиссариатов работают с прибывающими мобилизованными гражданами, и на территории военкоматов проводятся патриотические мероприятия, усиливающие боевой настрой.
«Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов», – добавил Метелев.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Магаданского военкома отправили в отставку
Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок во время частичной мобилизации, исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер, сообщил губернатор Сергей Носов.
«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», – передает РИА «Новости» слова Носова.
Он добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Предстоит также работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий, отметил глава региона.
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Замвоенкома Москвы отказался разглашать сроки завершения мобилизации
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Сроки завершения мобилизационных мероприятий в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», – цитирует ТАСС Локтева.
По его словам, жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно.
«Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно», – подчеркнул Локтев.
Он отметил также, что мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.
«Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности, – сказал Локтев. – Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток».
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в случае, если произошла ошибка при мобилизации, необходимо разобраться, извиниться и вернуть мобилизованного домой.
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Красноярский губернатор Усс призвал извиняться за врученную по ошибке повестку
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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в случае, если произошла ошибка при мобилизации, необходимо разобраться, извиниться и вернуть мобилизованного домой.
«На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом Президента России министерством обороны.
В этом деле не должно быть кампанейщины. Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход», – написал Усс на своей странице «ВКонтакте».
Усс также обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов.
«Люди едут исполнять долг перед Родиной. Наша обязанность – проводить их достойно. При этом важно поддерживать связь с земляками в воинских подразделениях по месту выполнения ими боевых задач. Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения». – заявил Усс.
По его словам, все, кто сегодня защищает интересы России, должны чувствовать заботу, нашу общую ответственность за их жизнь, судьбы их родных и близких.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Депутат Госдумы Метелев: Эксцессы в военкоматах влияют на общественное восприятие мобилизации
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«Надеюсь, министерство обороны наведет порядок в военных комиссариатах. Иначе мы рискуем сформировать в обществе негативное восприятие самого факта мобилизации», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Метелев, комментируя серию сообщений об ошибках военкоматов при частичной мобилизации. Также депутат направил в Минобороны обращение с призывом создать достойные условия для мобилизованных.
«То, что эксцессы в военкоматах влияют на общественное восприятие мобилизации – это однозначно. Люди, которые изначально с пониманием отнеслись к заявлению президента о призыве тех людей, у которых имеется боевой опыт, и нужны сейчас для защиты Родины в тылу, увидели, что повестки присылаются всем подряд: пожилым врачам, директорам школ, молодым студентам, ученым – кому только она ни пришла. В обществе, таким образом, формируется убеждение, что никто не застрахован, что у военных комиссариатов слова расходятся с делом», – рассуждает Артем Метелев, глава думского комитета по делам молодежи, председатель Совета ассоциации волонтерских центров.
«Мы понимаем, что призыв нужен, частичная мобилизация нужна для обучения людей, для возможного привлечения их на позиции внутри страны», – указал депутат. Он напомнил, что из заявления президента следует: на передовую отправят людей, имеющих опыт и соответствующие военно-учетные специальности. «Частичная мобилизация нужна, – вновь подчеркнул собеседник. – Но это нужно делать в полном соответствии с законодательством и в полном соответствии с позицией главнокомандующего, и с его заявлениями – не подставляя ни его, ни государство в целом».
Но, говорит Метелев, из информации с мест следует, что зачастую военкоматы не успели подготовиться к началу мобилизации, и не учитывают тех, кто готов служить добровольно, по контракту. «Вместо того, чтобы точечно идти к людям, которые могут на контрактной основе идти защищать страну, в том числе, представителей патриотических движений, спортсменов, тех, кто занимается спортивной стрельбой – метут всех подряд», – отметил депутат.
«Поэтому нужны управленческие решения, и со стороны министерства обороны, и со стороны губернаторов, – подчеркнул Метелев. – Мы видим, что главы субъектов включились лично в решение вопроса, и пытаются снять социальное недовольство, признавая и исправляя ошибки. Это важно, это нужно. Надеюсь, что министерство обороны наведет порядок».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«Люди, готовые послужить стране, защищая ее, есть, и их много. Но давайте создавать достойную обстановку для них», – подчеркнул депутат. Метелев отметил, что в обращении, которое он в воскресенье направил министру обороны Сергею Шойгу и главам регионов, содержится призыв к тому, чтобы и проводы этих военнослужащих тоже «выглядели бы достойно, с поднимающей боевой дух музыкой, с речами».
«Для этого нужно привлекать лидеров общественного мнения, Героев России, ветеранов, священников. Публиковать фотографии с этих мероприятий, – указал Метелев. – Очень хочется верить, что уже на следующей неделе мы увидим совершенно другой подход».
В обращении к главе Минобороны депутат подчеркивал: «В первые же сутки мобилизации в военкоматы добровольно прибыли больше 10 тыс. человек. О чем это говорит? О высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян. Но с чем они сталкиваются, попадая в военкомат? Вместо нормальных разъяснений и поддержки их жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух».
В субботу Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв многодетных отцов, людей с инвалидностью и в возрасте. Напомним, что согласно указу президента, студентам вузов и колледжей, которые учатся очно, либо по очно-заочной форме обучения, полагается отсрочка от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законодательством.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что делать, если вам пришла повестка по ошибке.
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Стало известно, как будут кормить мобилизованных
Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах колл-центра 122.
«После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки», – говорится в ответе, опубликованном в Telegram-канале Объясняем.рф.
При этом уточняется, что мобилизованные не смогут отказаться от горячего питания в пользу пайка – он будет выдаваться военнослужащим лишь в случае невозможности доставки сбалансированного горячего рациона.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
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«Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны партию ТОС-1А «Солнцепек»
Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) досрочно поставил в рамках гособороназказа Министерству обороны России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, сообщили в пресс-службе УВЗ.
«Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Ростех досрочно поставил Минобороны партию модернизированных САУ «Мста-С».
Мобилизованным пообещали досрочный выход на пенсию
Работники, мобилизованные для участия в специальной военной операции, получат статус военнослужащих, в связи с чем им положены все гарантии, предусмотренные для контрактников, включая досрочный выход на пенсию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение», – сказала она на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами. Слова Голиковой передает ТАСС.
«Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров», – сказала Голикова.
Вице-премьер проинформировала, что в настоящее время правительством России совместно с депутатским корпусом подготовлены системные поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в специальной военной операции, – это призванные по мобилизации и заключившие контракт на добровольное участие в выполнении задач.
«Будет осуществлено законодательное закрепление возможности приостановки трудового договора (контракта) на соответствующий период, будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата», – приводит ее слова РИА «Новости».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Она пояснила, что любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства России распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября.
«При предъявлении работникам повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении с ним трудового договора. Все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены», – сказала она.
В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство занимается подготовкой дополнительных мер, чтобы поддержать граждан, подпавших под частичную мобилизацию. «Готовим другие меры для поддержки наших ребят», – сказал председатель правительства.
Глава правительства напомнил, что 21 сентября президент объявил о частичной мобилизации и дал поручение правительству обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, которые будут призваны на военную службу. «Подписано постановление правительства, устанавливающее, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же предприятии, что и до службы», – напомнил Мишустин.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
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Российские «Зеленые» обвинили ВМС США в массовом убийстве китов
Военно-морские силы США и подводные лодки НАТО массово уничтожают китов, заявил руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые» Андрей Нагибин.
«Нам известно, что новейшие сонары, которыми оборудованы подлодки США и других стран НАТО, генерируют звуки частотой до 140 децибел, которые под водой распространяются на расстояние до 480 км. Данная частота крайне опасна, именно она провоцирует массовые самоубийства морских млекопитающих. Те попросту сходят с ума и выпрыгивают на берег. Чтобы спасти китов необходимо немедленно запретить использование данных устройств. Иначе американские и натовские ВМС попросту уничтожат всю популяцию», – приводятся слова Нагибина на сайте «Зеленый патруль».
В сообщении напомнили, что очередная трагедия произошла на днях у берегов Австралии, когда около 200 китов погибли из-за выброса на мель в Тасмании. Спасательные работы продолжаются и сейчас. Отмечается, что это уже второе массовое самоубийство в этом регионе планеты за последние семь дней.
В 2021-м США и Австралия запустили каскад масштабных морских учений продолжительностью в два года, назвав программу Exercise Talisman Sabre. Цель – демонстрация гегемонии в Тихоокеанском регионе и создание «факторов сдерживания» России и Китая. Кроме Австралии и США в военный альянс вошли Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия. С момента проведения учений с применением сонаров нового поколения количество случаев массового суицида китов и других морских млекопитающих увеличилось в десятки раз, отмечают «Зеленые».
На этом фоне ряд малоизвестных экологических организаций США предъявили иск военно-промышленному комплексу страны. Экологи требуют, чтобы ВМС отказались от использования новых мощных низкочастотных сонаров, применяемых для обнаружения субмарин противника.
«При этом международное экологическое сообщество хранит гробовое молчание, что подтверждает политическую ангажированность организаций», – подчеркивают «Зеленые».
Военные власти США в свою очередь заявили о том, что не намерены отказываться от технологии, позволяющей находить новейшие российские и китайские подлодки-невидимки, говорится в сообщении.
Кроме того, разработка сверхмощных сонаров обошлась американскому налогоплательщику в рекордные полмиллиарда долларов. Ряд мировых СМИ прямо пишут о том, что американская военщина получила «лицензию на массовое убийство китов».
Омбудсмен призвала коллег в субъектах оперативно реагировать на жалобы по мобилизации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсменов в субъектах оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан.
«Обратилась ко всем уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации с просьбой работать слаженно, оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких, незамедлительно сообщать мне о случаях, требующих моего вмешательства», – передает РИА «Новости» слова Москальковой.
Она отметила, что права мобилизованных и членов их семей должны «неукоснительно соблюдаться».
«Мы понимаем, какая колоссальная работа проводится Минобороны России и военкоматами и надеемся, что она будет организована в строгом соответствии с законом и указами президента России, максимально тактично и корректно», – подчеркнула омбудсмен.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом
Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права, сообщили СМИ.
«Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают источники безопасности. На Лесбос переброшено 23, на Сисам – 18 колесных бронемашин», – передает РИА «Новости» сообщение агентства Anadolu.
Напомним, 10 сентября Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова. Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.
Двумя днями ранее глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией. Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.
6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.
Напомним, 5 сентября Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В августе телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.