Кремль: Беспрецедентная ситуация с «Северным потоком» требует срочного разбирательства

Нарушения в трубе «Северного потока» – беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства, Кремль чрезвычайно этим обеспокоен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.

Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.

«Да, вчера собственно была информация. Это очень тревожные новости, действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической», – отметил он.

В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.

Тем временем морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

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