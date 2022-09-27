Власти Швеции зафиксировали утечки в «Северном потоке»

Морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

«В [газопроводе] «Северный поток» есть две утечки: одна в ИЭЗ Швеции и одна в ИЭЗ Дании. Они расположены очень близко друг к другу», – передает ТАСС его сообщение.

По данным агентства, вскоре после того, как на газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления, Морская администрация Швеции выпустила предупреждение в связи с утечками в газопроводе «Северный поток». Между тем другой представитель этого ведомства заявил агентству, что власти внимательно следят за тем, чтобы «ни одно судно не подходило слишком близко к месту происшествия».

В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.

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