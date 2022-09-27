Церемония государственных похорон экс-премьера Японии Абэ началась в Токио

Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио.

Прямую трансляцию ведут практически все японские телеканалы.

Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan, передает РИА «Новости».

Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший глава министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.

В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета Сил самообороны страны.

На похоронах присутствуют около 4,5 тыс. гостей, включая 34 лидеров государств и 14 бывших глав государств. На церемонию прибыли также представители императорской семьи.

Безопасность обеспечивают около 20 тыс. полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.

В районе зала Nippon Budokan с полудня вторника проходят акции протестов против государственных похорон.

Присутствующие на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ почтили память покойного политика минутой молчания.

Ранее только 36% жителей Японии поддержали проведение государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ.

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.