11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Орловский губернатор предложил помощь Белгороду
Орловский губернатор предложил помощь Белгороду, где от удара ВСУ обрушился подъезд дома
Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил помощь пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Белгороде после обстрела ВСУ, назвав произошедшее чудовищным военным преступлением.
По его словам, совершенно чудовищное военное преступление совершено в Белгороде, количество погибших и пострадавших только предстоит узнать. Как сообщил Клычков, Орловская область готова оказать любую необходимую помощь и поддержку пострадавшим, передает РИА «Новости».
Глава региона выразил глубокие соболезнования белгородцам от лица всей Орловской области.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Напомним, в Белгороде на улице Щорса в результате обстрела ВСУ частично обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.