В Минобороны заявили о террористической атаке киевского режима на жилые кварталы Белгорода

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства уточнили, что около 11:40 мск киевские силы совершили террористическую атаку по жилым кварталам города, используя тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.

Как указали в Минобороны, в результате отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Отмечается, что фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в Белгороде.

Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома. Позже стало известно, что при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали пять человек.