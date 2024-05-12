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В Минобороны заявили о террористической атаке киевского режима на жилые кварталы Белгорода
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ракетный обстрел Белгорода, уничтожив в небе над городом 12 снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что около 11:40 мск киевские силы совершили террористическую атаку по жилым кварталам города, используя тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.
Как указали в Минобороны, в результате отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
Отмечается, что фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в Белгороде.
Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома. Позже стало известно, что при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали пять человек.