Крым объявил о выполнении плана мобилизации

Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Крым вернулись бойцы-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска, участвовавшие в спецоперации. Им вручены государственные награды.

«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой. Память о погибших героях будет жить вечно», – добавил Аксенов.

В свою очередь в опубликованном видеоролике представитель батальона отметил, что казаки вернутся в строй после того, как подразделение будет перегруппировано, а личный состав отдохнет.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.