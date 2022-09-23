Жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту

Вице-спикер Госдумы Толстой: Референдумы в Донбассе – это только начало

Целью специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация Украины, а потому референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях – не последние, это только начало процесса, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«В этих регионах исторически живут русские люди. К Украине они были приписаны Сталиным и Лениным для того, чтобы добавить пролетариата к крестьянской отсталой Украине. Конечно, для них сегодняшнее переписывание истории, которым заняты украинские политики, фактически принятие чужой идентичности, неприемлемо. Это возникло в 2014 году, когда ДНР и ЛНР образовались, фактически заявили о том, что они не готовы идти дальше в том фарватере, в котором пошла Украина после государственного переворота», – заявил Толстой в эфире программы «Дайте сказать!» на телеканале LIFE.

«Для нас – это, конечно, наш долг, это наши люди, братья и сестры, которые, я надеюсь, после референдума будут жить в составе Российской Федерации. У нас появятся субъекты Федерации. Это очень хорошо», – отметил вице-спикер Госдумы.

Депутат пояснил, что референдумы проводятся, чтобы обеспечить жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «такую же спокойную и нормальную жизнь, которую ведут, например, люди в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, чтобы их не бомбили, чтобы их не преследовали за русский язык, чтобы их дети могли получать образование на том языке, на котором они хотят». «Это фундаментальные права человека», – подчеркнул Толстой.

Он назвал важным вопрос безопасности волеизъявления жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области. «Сейчас на местах все над этим работают, чтобы людей не подвергать риску. Там же нет возможности устроить дистанционное голосование. Все равно нужно, чтобы человек пришел, получил бюллетень, опустил его в урну. Что касается дат, то в данном случае это решение республик, решение освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Нам в данном случае даты не важны. Сам факт важен, что после референдума, если будет такое решение населения этих территорий, они станут частью Российской Федерации. Это повлечет за собой целый ряд изменений, в том числе и в военной ситуации», – отметил депутат.

По словам парламентария, голосование будет проходить пять дней, чтобы «не сходиться всем в участок», чтобы «растянуть во времени эту процедуру». «Тем более что там есть много людей пожилых, которые не в состоянии дойти до участка, много разрушенных территорий, где нужно буквально в ручном режиме объезжать объекты на машине и собирать бюллетени в урну. На это нужно время», – указал он. Основной резон, по его словам, у организаторов референдумов в том, чтобы голосование было безопасным. «Мы не должны никоим образом подвергнуть людей, которые хотят воссоединиться с Россией, опасности получить удар из миномета по избирательному участку», – сказал вице-спикер нижней палаты российского парламента, отметив, что многодневное голосование позволит «рассеять» людей, чтобы они не подвергались опасности.

На вопрос о том, как прекратить обстрелы со стороны украинских националистов на период проведения референдума, Толстой ответил, что нужно «дойти до польской границы». «Тогда не будет обстрелов. Собственно говоря, это и есть цель операции – денацификация и демилитаризация Украины», – сказал депутат.

«Поэтому эти референдумы не последние. Это только начало процесса», – добавил Толстой.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД