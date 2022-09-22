В МИДе назвали наивным разговор о новом переговорном процессе между Россией и ЕС

Завершающий свою миссию постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что говорить о новом переговорном процессе с ЕС с учетом сегодняшних реалий «наивно».

«Что касается сегодняшней ситуации, если период медленного продвижения по восходящей с трудностями, препятствиями шел до 2014 года, то потом пошел столь же медленный процесс по нисходящей. А вот с февраля этого года ЕС наши отношения пустил в свободный полет. Именно ЕС, потому что мы, Россия, не закрывали ни одной двери и не отказывались ни от одного трека взаимодействия», – передает ТАСС слова Чижова.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.