Политолог: Жители Донбасса понимают, что помощь России совсем близко

«Люди на освобожденных территориях убедились в том, что Россия настроена решительно и не оставит своих людей в беде», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент Владимир Путин поддержал идею референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Очевидно, что на освобожденных территориях речь президента Путина восприняли с восторгом и благодарностью. Это обусловлено тем, что подавляющее большинство жителей этих земель хотят быть вместе с Россией», – сказала политолог Анна Федорова.

Эксперт также добавила, что на высокий уровень пророссийских настроений там указывают данные социологии. «На днях появились результаты исследований РАПСИ и ИНСОМАР. И мы видим, что свыше 80%, а местами и более 90% респондентов хотят, чтобы освобожденные территории стали частью Российской Федерации», – пояснила она. «Причем, совершенно понятны причины такой колоссальной популярности идеи референдума в Луганской и Донецкой народных республиках. Из-за украинских обстрелов эти люди живут в настоящем ужасе уже много лет. И теперь они понимают, что помощь совсем близко», – считает собеседница.

«Вместе с тем, все понимают, что такой длительный террор со стороны Украины непросто остановить за один день. И 28 сентября, когда станут известны результаты голосования, боевые действия, конечно, сразу не прекратятся», – говорит Федорова.

Что касается общественного мнения в России, то на основе социологических данных можно с точностью сказать, что и здесь большинство осознают важность проведения СВО. «Более того, огромное число наших сограждан тоже хотят видеть освобожденные территории в составе нашей страны. Все мы понимаем, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей достойны мирной жизни. У нас с ними единая историческая судьба», – резюмировала Федорова.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.

В Донецке предполагают, что принятые президентом России решения ускорят ход СВО. «Сегодня мы наблюдаем, что наступательные действия союзных войск замедлились в связи с тем, что ВСУ получают огромное количество видов западных вооружений. Я думаю, что озвученные сегодня Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу решения назрели давно», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Как считает лидер Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, «теперь у России появится возможность не только укрепить имеющиеся границы, но и продвинуться в сторону Николаева, Одессы, Приднестровья и Харьковской области». «На этих территориях также живут русские люди, которые мечтают стать частью большой России», – подчеркнула она в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.