Стала известна причина смертельного ДТП с Пускепалисом

Выезд на полосу встречного движения автомобиля Ford Transit мог стать причиной ДТП, в результате которого погиб художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова заслуженный артист России Сергей Пускепалис, сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения привел к столкновению с грузовым автомобилем, в результате которого погибли два человека. Среди них Сергей Пускепалис», – приводит ТАСС сообщение МВД.

Вместе с Сергеем Пускепалисом в ДТП погиб его водитель, передает РИА «Новости».

Свои соболезнования выразил губернатор региона Михаил Евраев.

«Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссер и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым. Волковский осиротел. Мои глубочайшие соболезнования родным, друзьям, коллегам. Это огромная потеря для Ярославской области и всей страны», – написал Евраев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области.

Между тем телеканал «Звезда» сообщил, что, по предварительным данным, в машине были одежда для солдат и гуманитарная помощь, которую планировалось отвезти в Москву, а затем отправить в Донбасс.

Сергей Пускепалис – заслуженный артист России, режиссер театра и кино. В августе 2019 года стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Пускепалис снялся в таких фильмах, как «Метро», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Первый Оскар», «Шифр», «А у нас во дворе», «Крик совы», является режиссером фильма «Клинч».