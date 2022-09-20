Губернатор Севастополя призвал провести референдумы в Донбассе как можно быстрее

Референдумы о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области должны пройти как можно быстрее, выразил мнение губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет – тем лучше. Люди и так ждали этого больше восьми лет. У укрорежима сейчас истерика, они пытаются запугать жителей Донбасса и освобожденных территорий, но это все бессмысленно. Люди просто хотят жить в мире. А Украина убивает людей ежедневно, каждый день демонстрируя людям, что давно отреклась от них. Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы - один народ!», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.

В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.

Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.

В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.

Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.

В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.

Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.