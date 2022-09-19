|
|
Депутат: ЛНР и ДНР видят в составе России спасение от агрессивных действий НАТО
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в ДНР, ЛНР и Херсонской области призвали к проведению референдумов о вхождении в состав России.
«И в Донецкой и Луганской народных республиках, и в Херсоне, и на освобожденных территориях Запорожской области люди и раньше требовали проведения референдумов о вхождении в состав России. Сейчас – при возрастающей фактической агрессии НАТО против освобожденных территорий, после эскалации обстановки в Харьковской области – число желающих жить в составе РФ только возросло», – сказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.
Собеседник напомнил, что еще несколько недель назад число сторонников референдума о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях, согласно социологическим опросам, было равно примерно 77%. «Сейчас этот показатель перевалил за 80% на фоне агрессивных действий НАТО, которое по сути воюет против России в ходе спецоперации. Люди требуют от администраций, чтобы референдумы проводились как можно скорее, потому что только в составе России они будут чувствовать себя в безопасности», – подчеркнул парламентарий.
В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. С аналогичной просьбой к руководителю и парламенту ДНР обратилась и донецкая ОП. «Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс – это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам», – сказал глава ОП ДНР Александр Кофман.
«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой – в РФ», – цитировал сайт ОП ЛНР зампреда палаты Лину Волкову.
Жители Херсонской области также хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсонской области боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят... Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Общественная палата России готова обеспечить общественный контроль в случае проведения голосования о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России, заявил в Telegram-канале палаты Максим Григорьев, глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.
Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
Добавим, что 27 августа первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко констатировал: «По Донецкой Народной Республике и по Луганской социология, которую мы получали на этой неделе, – 91-92% опрошенных говорят, что проголосуют за присоединение к России». «На территории Херсона и Запорожья сейчас это примерно 75-77%», – передавал ТАСС слова Кириенко.
New York Times опубликовала признание украинским солдатом тяжелых потерь ВСУ
|
|
В американской газете New York Times было опубликовано заявление украинского солдата, участвующего в боях на передовой, который сообщил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает войска Украины с занятых позиций в Донбассе.
Солдат отметил масштаб работы российской артиллерии. Он сообщил, что вооруженные силы Украины «несут тяжелые потери в Донбассе». «Русские штурмуют нас каждый день», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Глава ДНР указал самый сложный участок боев
|
|
Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Красный Лиман, Ямполь», – сказал Пушилин, отметив, что на этом направлении ВСУ «минимизировали сейчас работу диверсионных групп и перешли к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов». Также остается непростой ситуация в районе поселка Яровая. «Противник из Яровой на данный момент, на данный вечер, пока не выбит», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что ВСУ не контролируют полностью село Диброва и поселок Щурово, расположенные вблизи города Красный Лиман. По его словам, «продолжаются бои как на северо-восточной части Щурово, где сегодня достаточно серьезные боестолкновения, так и в Диброва», там также находится подразделение ДНР, но «в режиме боевых действий с противником».
Пушилин рассказал, что вооруженные силы Украины попытались наладить переправу через реку в районе села Студенок, союзные силы уничтожили около 70 военных и 18 единиц техники.
Глава ДНР сообщил, что на донецком, горловском, угледарском направлениях фронта в последние сутки существенных изменений не было. Определенные успехи были достигнуты союзными силами на артемовском направлении, сообщил он. Пушилин назвал проявлением терроризма со стороны украинских властей массированные артиллерийские обстрелы, которым подвергся в субботу Донецк и ряд других населенных пунктов ДНР.
Глава республики сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Он сказал, что в течение трех дней люди «должны увидеть изменения», а также они смогут приобретать топливо не по талонам, а за деньги, передает РИА «Новости».
Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. На днях в ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане.
Снарядом ВСУ на транспортной остановке в Донецке убиты не менее 13 человек
На площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек, сообщил руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».
По предварительным данным, среди погибших двое детей.
Очевидцы сообщают, что снаряд попал в остановку общественного транспорта.
Накануне сообщалось, что в результате украинского обстрела территории ДНР погибли пять мирных жителей, еще 15 человек пострадали.
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
Фронтовая авиация Воздушно-космических сил России наносит ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой народной республике.
Вертолеты огневой поддержки ВКС РФ на минувших выходных нанесли удары в ответ на артиллерийский обстрел села Новоселовка Вторая со стороны украинских боевиков, действующих на авдеевском направлении, напоминает РИА «Новости».
Со стороны союзных сил позиции на данном участке фронта держат бойцы 9-го полка народной милиции ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Союзные силы пресекли попытку ВСУ прорваться в Кременную
Союзные силы пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в город Кременная, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
«Противник совершает террористические акты, совершает военные преступления. Мы видим, что сейчас противник концентрируется не столько на военной составляющей, потому что на сегодняшний момент можно сказать, что ситуация относительно стабильна: на донецком, на горловском, на угледарском направлениях, и где-то наши подразделения продолжают даже двигаться вперед», – сказал Пушилин.
При этом обстановка в Красном Лимане в ДНР, по оценке главы республики, остается самой напряженной, но контролируется союзными силами.
Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вооруженные силы Украины в ходе так называемого контрнаступления не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал «победу», однако результат разочаровал «западных спонсоров».
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в ДНР провалился, уничтожено большое количество живой силы и техники нацистов.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
ВСУ возобновили обстрел центра Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь открыли огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Украинские каратели в 14:45 вновь начали обстрел Ворошиловского района Донецка. Данные уточняются. Обстрел продолжается! Не покидайте укрытий, не выходите на улицу!», – написал Кулемзин в своем Telegram -канале.
Он также добавил, что коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам после прошлых обстрелов.
«Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК был осуществлен выезд на место происшествия. Нами обнаружены фрагменты боеприпасов образца НАТО. В ходе дальнейшей экспертизы будет установлен точный калибр вооружения», – заявил РИА «Новости» представитель ДНР в СЦКК.
Ранее в субботу ВСУ обстреляли Ворошиловский район, в результате погибли четыре человека. Кулемзин также сообщил, что были обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar.
Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – цитирует ТАСС Кофмана.
Ранее Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
В России призвали руководство ОБСЕ не замалчивать трагедию в Донецке
Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ призвало руководство организации не замалчивать преступления ВСУ в Донецке, а именно гибель детей после обстрела ВСУ автобусной остановки.
«В сегодняшнем прицельном обстреле киевским режимом автобусной остановки в Донецке погибли дети. Требуем реакции от руководства ОБСЕ, хватит стыдливо замалчивать преступления украинских формирований!» – говорится в обращении в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ.
Ранее Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, во время которого погибли 13 человек.
До этого власти Донецка назвали удар по Куйбышевскому району военным преступлением.
Напомним, на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка на транспортной остановке в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек.
ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
|
|
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. [У меня есть] предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил своему коллеге дать поручения силовым структурам для совместной проработки безопасности.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
ВСУ обстреляли Горловку из «Урагана»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу ночью обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в 01.20 по направлению н. п. Константиновка – н. п. Горловка (Центрально-городской район). выпущены три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Кроме того, ВФУ обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибра 122 мм, а Куйбышевский и Киевский районы Донецка – из артиллерии калибром 152 мм.
Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ. Напомним, во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что союзные силы сорвали попытку наступления ВСУ на Горловку.
Венесуэльский журналист рассказал о ранении из-за украинского обстрела Донецка
В результате украинского обстрела центра Донецка пострадал журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк. Спецкор TeleSUR в Донбассе рассказал, что ему предстоит операция, но жизнь вне опасности.
Кирк сообщил, что снимал горящий после обстрела автомобиль. В это время «произошел второй взрыв», журналист «почувствовал толчок в плечо, а потом – разбитое стекло очков», передает РИА «Новости».
Он рассказал, что «в плече оказался осколок шрапнели», который «повредил кость, но не жизненно важные органы», а «глаз спасли солнцезащитные очки». Кирку предстоит операция, чтобы достать осколок из плеча и короткая госпитализация в местной государственной больнице.
Глава телеканала Патрисия Вильегас сообщила, что находится на связи с раненым коллегой и повторила призывы международных организаций уважать работу СМИ и гарантировать их безопасность.
Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
ВСУ обстреляли районы Донецка снарядами калибра НАТО
Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале представительства.
Между тем, в мощные взрывы слышны в Ворошиловском районе Донецка, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу ВСУ обстреляли Ворошиловский район, в результате погибли четыре человека. Кулемзин также сообщил, что были обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar.
В ДНР открыли движение по восстановленному мосту на трассе «Мелитополь – Новоазовск»
Российские специалисты окончили ремонт разрушенного украинскими боевиками моста в окрестностях села Камышеватое Новоазовского района, открыто движение, сообщили в министерстве транспорта Донецкой народной республики.
«Сегодня, 17 сентября, состоялось открытие движения по мосту на автомобильной дороге государственного значения М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе населенного пункта Камышеватое», – приводит Донецкое агентство новостей сообщение министерства.
В Минтрансе отметили, что ремонтом занимались российские строители демонтировали разрушенные конструкции моста, обустроили новые стойки опоры и ригеля, соорудили опорные площадки, смонтировали опорные части и железобетонные балки пролетных строений, а также монолитные участки, плиты, тротуары и мостовое полотно, произвели монтаж барьерного и перильного ограждения.
Энергетики из России восстановили подстанцию в Луганске
Российские специалисты вместе с работниками ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» провели работы по восстановлению подстанции «Октябрьская» в Луганске.
Энергетики заменили поврежденного в результате боевых действий выключателя 110 кВ, расположенного на подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Октябрьская» в Луганске, сообщается на сайте ГТРК ЛНР.
Устройство позволяет оперативно выполнять переключения в случае возникновения аварийных ситуаций, его введут в работу в ближайшее время.
«Данная подстанция была разрушена во время боевых действий вооруженными силами Украины. На сегодняшний день она полностью восстановлена. Благодаря возобновлению ее полноценной работы у нас будут получать стабильное напряжение организации здравоохранения, образования, а также промышленные предприятия», – уточнил первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.
Говтвин также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны специалистов из России в восстановлении объектов электроснабжения ЛНР.