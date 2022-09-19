Депутат: ЛНР и ДНР видят в составе России спасение от агрессивных действий НАТО

«Усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в ДНР, ЛНР и Херсонской области призвали к проведению референдумов о вхождении в состав России.

«И в Донецкой и Луганской народных республиках, и в Херсоне, и на освобожденных территориях Запорожской области люди и раньше требовали проведения референдумов о вхождении в состав России. Сейчас – при возрастающей фактической агрессии НАТО против освобожденных территорий, после эскалации обстановки в Харьковской области – число желающих жить в составе РФ только возросло», – сказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

Собеседник напомнил, что еще несколько недель назад число сторонников референдума о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях, согласно социологическим опросам, было равно примерно 77%. «Сейчас этот показатель перевалил за 80% на фоне агрессивных действий НАТО, которое по сути воюет против России в ходе спецоперации. Люди требуют от администраций, чтобы референдумы проводились как можно скорее, потому что только в составе России они будут чувствовать себя в безопасности», – подчеркнул парламентарий.

В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. С аналогичной просьбой к руководителю и парламенту ДНР обратилась и донецкая ОП. «Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс – это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам», – сказал глава ОП ДНР Александр Кофман.

«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой – в РФ», – цитировал сайт ОП ЛНР зампреда палаты Лину Волкову.

Жители Херсонской области также хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсонской области боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят... Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».

Общественная палата России готова обеспечить общественный контроль в случае проведения голосования о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России, заявил в Telegram-канале палаты Максим Григорьев, глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.

Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Добавим, что 27 августа первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко констатировал: «По Донецкой Народной Республике и по Луганской социология, которую мы получали на этой неделе, – 91-92% опрошенных говорят, что проголосуют за присоединение к России». «На территории Херсона и Запорожья сейчас это примерно 75-77%», – передавал ТАСС слова Кириенко.