В России готовы обеспечить наблюдение за референдумом в ЛНР

Глава ДНР указал самый сложный участок боев

Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Красный Лиман, Ямполь», – сказал Пушилин, отметив, что на этом направлении ВСУ «минимизировали сейчас работу диверсионных групп и перешли к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов». Также остается непростой ситуация в районе поселка Яровая. «Противник из Яровой на данный момент, на данный вечер, пока не выбит», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ не контролируют полностью село Диброва и поселок Щурово, расположенные вблизи города Красный Лиман. По его словам, «продолжаются бои как на северо-восточной части Щурово, где сегодня достаточно серьезные боестолкновения, так и в Диброва», там также находится подразделение ДНР, но «в режиме боевых действий с противником».

Пушилин рассказал, что вооруженные силы Украины попытались наладить переправу через реку в районе села Студенок, союзные силы уничтожили около 70 военных и 18 единиц техники.

Глава ДНР сообщил, что на донецком, горловском, угледарском направлениях фронта в последние сутки существенных изменений не было. Определенные успехи были достигнуты союзными силами на артемовском направлении, сообщил он. Пушилин назвал проявлением терроризма со стороны украинских властей массированные артиллерийские обстрелы, которым подвергся в субботу Донецк и ряд других населенных пунктов ДНР.

Глава республики сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Он сказал, что в течение трех дней люди «должны увидеть изменения», а также они смогут приобретать топливо не по талонам, а за деньги, передает РИА «Новости».

Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. На днях в ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане.