В Госдуме предложили наказать выдавших грамоты с гербом Украины работников детсада Читы

Подмена флага и герба России чужими государственными символами может трактоваться как надругательство над ними. В таком случае можно изменить соответствующие статьи закона. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в одном из детских садов Читы детям раздали почетные грамоты, снабженные гербом Украины.

«В первую очередь необходимо проверить все обстоятельства, например – не работают ли в этом детском саду украинки, что воспитатели пишут в соцсетях, кого поддерживают, в каких группах состоят. Если правоохранители увидят, что эти воспитатели проявляют активность в антироссийских пабликах, тогда их отговорка о том, что бланки грамот они нашли «случайно в интернете», уже не сработает», – пояснил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Если выяснится, что это был злой умысел, то такие действия нужно квалифицировать по административной статье «мелкое хулиганство» как антиобщественное действие. «Кроме того, правоохранителям нужно разобраться: было ли допущено оскорбление государственных символов. Возможно, чтобы не допускать таких случаев, нужно дополнить соответствующие статьи Административного или Уголовного кодекса формулировкой, что под понятие надругательства над гербом или флагом РФ подпадает и их подмена другими символами», – допустил депутат.

В любом случае, даже если в произошедшем не было злого умысла, такие люди воспитателями работать не могут, уверен депутат. «Максимум, кем им можно работать – нянечками. Недопустимо быть воспитателем человеку, который не в курсе, как выглядят российский герб и флаг. Чему они учат детей? Что они отвечают, когда дети спрашивают про Путина, про Россию, про спецоперацию?» – риторически спрашивает собеседник.

Недоумение у депутата вызвал и сам конкурс «мистер лето» и «мисс лето», упомянутый на грамоте с украинским трезубцем. «Что там за лондонский бомонд завелся у нас в Забайкалье? Разве у нас нет своих традиций? Печально, что у нас начиная с 90-х годов и до сих пор слепо копируют западные конкурсы и чуждые нам термины. И вообще-то в российском обществе издавна считалось позорным выходить и говорить: «А я лучше всех» и так далее. У нас каждый человек всегда старался вносить свой вклад в улучшение жизни, в развитие общества. А превозносить себя – это по меньшей мере некультурно», – заметил Матвейчев.

По мнению парламентария, подобные конкурсы насаждаются, чтобы втянуть людей в конкуренцию друг с другом, а тем самым разобщить народ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, комитет образования Читы провел служебную проверку эпизода в детском саду № 30 Читы, где победителям одного из конкурсов выдали грамоты, снабженные гербом Украины. Родители по этому поводу обратились к администрации дошкольного заведения. Воспитатели утверждают, что нашли образец грамоты в интернете. В результате комитет решил уволить руководителя и педагога детского сада, передает РИА «Новости».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада. Губернатор назвал кощунством тот факт, что «детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли». Он добавил, что ситуация возникла из-за «безответственных глупых ошибок».

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила газете ВЗГЛЯД, что раздача детям Читы грамот с украинским трезубцем могло быть как обычной халатностью, так и спланированной провокацией.