Выдача детям детского сада Читы грамот с украинским гербом могло быть как обычной халатностью сотрудников, так и спланированной провокацией, заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

В детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины, после чего родители обратились к администрации дошкольного заведения. Воспитатели утверждают, что нашли пример документа в интернете. Комитет образования города уже начал проводить служебную проверку.

«Такое могло произойти просто по невнимательности и по халатности кого-то из сотрудников. Это нередко случается. Конечно, здесь может быть и какая-то спланированная провокация. Но это уже должна проверка установить, был ли какой-то злой умысел или это просто кто-то недоглядел, скачал какой-то бланк из интернета и просто не заметил на нем герба Украины», – рассуждает Мизулина.

Она не исключает, что по итогу проверки кому-то из сотрудников детсада будет объявлен выговор или предписание о неполном служебном соответствии. Если же грамоты с украинским гербом были напечатаны нарочно, то сотрудника, возможно, даже привлекут к уголовной ответственности по факту халатности.

«Уберечь окружающих от этого никак нельзя. Нужно просто быть внимательными, иметь базовый самоконтроль, особенно педагогическим работникам, которые имеют дело с детьми. По 30 раз надо перепроверять все файлы, особенно те, которые были скачаны из интернета, потому что могут быть и такие документы, могут быть бланки других государств, в том числе и Украины», – подчеркивает член ОП.

Кроме того, собеседница настоятельно рекомендует проверять файлы, которыми поделился в Сети другой человек, даже если он хороший знакомый. «Мне кажется, что здесь все-таки чисто бытовые причины. Я бы не стала видеть вокруг сознательные, умышленные провокации и подвохи», – заключила Мизулина.

В пресс-службе министерства образования Забайкальского края сообщили, то в детском саду в Чите, где детям раздали грамоты с украинским гербом, были уволены руководитель дошкольного заведения и педагог.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации на Украине. В конце апреля этого года президент России Владимир Путин заявил, что данная операция предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.