Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции.

По его словам, гендиректор агентства Рафаэль Гросси в личной беседе обещал ему, что вместе с миссией на ЗАЭС приедут украинские журналисты, однако этого не произошло, передает «Свободная пресса».

«Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано», – заявил Зеленский.

Также украинский президент выразил недовольство тем, что МАГАТЭ не потакает желанию Киева сделать территорию станции демилитаризованной зоной.

«Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось четко: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков», – сказал он.

Между тем Кремль счел позитивным факт приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние электростанции, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы. Согласно выводам делегации, физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, однако Гросси не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.

Украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.

Кроме того, как сообщило Министерство обороны России, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.