В России началось голосование за лучшие горнолыжные курорты

Народное голосование за лучшие горнолыжные курорты России началось в рамках национальной премии «Горы России», сообщили организаторы.

«С 1 сентября каждый россиянин сможет проголосовать за любимый горнолыжный курорт в рамках национальной премии «Горы России». <...> На платформе премии зарегистрировалось более 150 курортов из восьми федеральных округов. Для них предусмотрено 29 основных номинаций, в том числе «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт», – говорится в сообщении Федерального агентства по туризму.

Уточняется, что среди претендентов на премию – «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, курорт «Красная Поляна» в Сочи, «Манжерок» на Алтае, «Шерегеш» в Кемеровской области, московские комплексы «Сорочаны» и «Волен-Степаново», а также небольшие курорты.

«Из Сибири мы получили 27 заявок, из Приволжья – 23, а Уральский федеральный округ будет представлен 18 курортами. География, безусловно, отражает суть индустрии, где холод и снег имеют большое значение. Но в то же время мы были поражены вовлеченностью российских регионов в развитие горнолыжной отрасли, оборудованные склоны есть практически в каждом субъекте федерации, при этом многие стараются работать круглый год, что говорит не просто о востребованности, но и о большом потенциале развития не просто ГЛК, а целых территорий», – приводится в сообщении слова организатора премии, генерального директора THR Marketing Ильи Виноградова.

Голосование продлится до 15 октября. Также за лучшие горнолыжные курорты проголосуют эксперты, выбрав победителей в дополнительных номинациях. Итоги премии подведут в Москве 24 ноября.

Национальная премия «Горы России» проходит при поддержке Ростуризма и АНО «Национальные приоритеты». Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».