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Вучич отказался принять представленный ЕС документ по Косову
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не станет принимать документ по Косову и Метохии, который ему представили советники из Евросоюза в качестве дорожной карты решения конфликта.
«Я знаю, какие были идеи. <…> Я достаточно опытен, я уже политический ветеран, чтобы не взять этот документ. Этот документ все еще ждет, чтобы я его взял», – сказал лидер Сербии в интервью телеканалу «Пинк», передает ТАСС.
По его словам, Запад хочет, чтобы мы пустили Приштину в ООН. «Если мы примем это предложение, то больше не сможем исключить Приштину из ООН. А если не примем, то, как говорят хорваты, завтра окажемся в изоляции», – добавил Вучич.
В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получил гарантии от премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.
Ранее Вучич заявил, что руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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В Польше признали поддержку России половиной человечества
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Россию поддерживает половина Земли, а российский президент Владимир Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите ШОС, пишет журналист Енджей Белецкий в статье для польского издания Rzeczpospolita.
«Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
В публикации отмечается, что встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС «стала шоком» для Запада. Автор указал, что Нью-Дели отказался присоединиться к санкциям и тем самым сохранил импорт российского оружия. Кроме того, он стал вторым по объему покупателем российской нефти.
Белецкий отметил, что Турция, даже будучи членом НАТО, тоже не присоединилась к антироссийским санкциям Запада и сделала ставку на сбалансированную политику в украинском конфликте.
Также журналист подчеркнул, что Иран не только не осудил действий России, но даже назвал их законной защитой ее геостратегических интересов.
При этом по мнению автора, самым главным союзником России по-прежнему остается Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении двух стран более тесно сотрудничать, и его встреча с Путиным «важна во внутриполитическом смысле» в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, так как позволяет ему продемонстрировать свой авторитет в мире, резюмировал польский журналист.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
В Кремле отмечали, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отмечал, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили в европейском статистическом агентстве Евростат.
Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии – 60%, передает РИА «Новости».
Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.
Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции – там оно составило 10%, в Бельгии – 13%.
В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Россия полностью вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
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Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, поскольку с этого момента российская сторона более не является членом европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.
«5 сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации», – цитирует сообщение ЕСПЧ РИА «Новости».
Сейчас на рассмотрении суда находится 17 тыс. 450 исков против России, суд по-прежнему может рассматривать жалобы против нее на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Европу предупредили о цене отказа от российского газа
Если Европа собирается обойтись зимой без российского газа, ей придется массово остановить производство, говорится в исследовании «Европейский энергетический баланс в новой реальности» компании «Яков и партнеры».
В исследовании сказано, что «амбиция по сокращению зависимости Европы от газа» из России в 2022–2023 годах «без массовой приостановки производства невозможна», Европа не преодолела зависимость, в 2022 году ей нужно или сохранять поставки, или снижать потребление на дополнительные 7–12 млрд кубов, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что такое снижение возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. Сейчас «в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%». Процесс остановки производств, вероятно, «продолжится даже в случае мягкой зимы».
Хотя среднее заполнение ПХГ достигло уровня в 85%, выросли поставки от альтернативных поставщиков, снизилось потребление газа, а поставки СПГ выросли на 30%, дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 году затруднено из-за логистики. В частности, терминалы СПГ не связаны с трубопроводной сетью.
«При сохранении текущего сниженного потребления газа европейские страны имеют дефицит газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 не менее 10 миллиардов кубов даже в случае мягкой зимы, сохранения рекордных объемов импорта СПГ и полного расходования газа своих подземных газохранилищ», – говорится в сообщении.
Есть риски оживления спроса на газ в Китае, холодной зимы или сбоев в цепочке альтернативных поставок. Существует угроза роста дефицита «до 20–30 млрд кубометров». «Все это говорит о том, что европейские страны продолжат сокращать потребление или будут вынуждены увеличить закупки из России», – сказано в исследовании.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.
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Польша собралась защищать Венгрию от Брюсселя
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Власти Польши намерены противостоять решению ЕС лишить Венгрию европейских средств, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сказал, что его страна собирается «решительно выступать против любых действий европейских институтов, которые намерены незаконно лишить какие-либо государства-члены средств». «В данном случае, в частности, Венгрию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.
При этом глава правительства Польши сообщил, что со стороны Будапешта и Брюсселя поступают сигналы, из которых следует, что власти Венгрии разработали план урегулирования спора с Еврокомиссией.
Сама Польша также до сих пор не может получить деньги из европейского пакета восстановления после пандемии коронавируса. Претензии европейских структур касаются проблем с верховенством права в Польше, передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС хочет лишить Венгрию поддержки в размере 40 млрд евро, обвиняя власти страны в коррупции, но эксперты уверены, что Будапешт не получит деньги из-за позиции по ситуации вокруг России и Украины.
Евродепутат пришел на заседание в майке российского футболиста
Ирландский депутат Европарламента Майкл Уоллес выступил на заседании в майке итальянского футбольного клуба «Торино» с фамилией полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Соответствующее видео парламентарий разместил в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Выступление состоялось 16 сентября – накануне матча 7-го тура чемпионата Италии «Торино» – «Сассуоло». Политик пожелал «Торино» удачи в игре. Туринцы в субботу уступили «Сассуоло» со счетом 0:1, передает РИА «Новости».
Миранчук перешел в «Торино» минувшим летом на правах аренды из «Аталанты». 13 августа в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» он дебютировал за туринскую команду и забил свой первый мяч за новый клуб. В перерыве встречи игрок был заменен из-за мышечной травмы. Позднее пресс-служба клуба сообщила, что на возвращение в строй Миранчуку потребуется 30-40 дней.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Новак предупредил о растущем энергетическом кризисе в Европе
Европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает, заявил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер России Александр Новак.
«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», – передает ТАСС слова Новака в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Комментируя предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «отправлять эти счета в Москву», Новак сказал: «Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет».
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
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Появилось видео стычки сербских фанатов с полицией из-за ЛГБТ-парада
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Очевидцы засняли стычку футбольных фанатов с полицией в Белграде после разгона ЛГБТ-парада.
Мероприятие проходило в столице Сербии 17 сентября. Для охраны активистов власти города задействовали более 5,2 тыс. сотрудников полиции, передает РИА «Новости».
Нарушители сначала собирались напасть на участников парада. Однако последним удалось убежать. Позже нападавшие переключились на полицейских. Они использовали пиротехнику, палки и другие подручные средства.
Напомним, в столице Сербии, несмотря на запрет МВД, в воскресенье устроили шествие в рамках гей-фестиваля Euro Pride 2022. Представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников мини-прайда, полиция начала их задерживать. Сообщается, что ни один противник Euro Pride не смог напасть на участников мероприятия, отделенных полицией за несколько улиц от протестующих. В связи с протестами против гей-парада были задержаны не менее 60 человек. Около 10 сотрудников полиции получили травмы.
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Боррель захотел, чтобы условия мира на Украине определял Киев
Определять условия для прекращения конфликта должны украинские власти, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Свое мнение он опубликовал в статье французской газеты Journal du dimanche.
«Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия (мира)», – приводит его слова РИА «Новости».
Боррель также призвал европейские страны усилить поддержку Украины, «удовлетворяя ее военные и экономические потребности», отметив, что межправительственный европейский фонд впервые с момента своего создания начал финансировать военную помощь государству, где идет конфликт.
Кроме того, Боррель высказался по поводу антироссийских санкций, отметив, что они позволили Европе «освободиться» от энергетической и экономической зависимости от России, угрожавшей «независимости и безопасности» европейских стран.
Ранее Боррель призывал бороться с противниками оказания военной помощи Киеву в Европе.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Европа собралась бороться с энергокризисом отключением уличного освещения
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Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, сообщило американское издание Politico.
Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России, передает РИА «Новости».
Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.
Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрываться ровно в 22.00.
В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.
Помимо этого, французские власти запустили программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на 10%. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость.
Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации.
Накануне президент России Владимир Путин указал, что одной из причин наступления энергетического кризиса в Европе является неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
Напомним, в среду Еврокомиссия обязала страны Евросоюза до 31 марта 2023 года снизить потребление электричества на 10% от средних показателей за последние пять лет. В прошлое воскресенье экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что разразившийся в Европе кризис в электроэнергетике - «это результат либерализации последних 15–18 лет», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, когда примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии».
В прошлый четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил о панике Запада из-за энергетического кризиса, роста цен на топливо и приближающейся зимы. Днем ранее президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
Главе Балканского союза велоспорта не разрешили проводить гонку после включения гимна России
Руководителю Балканского союза велоспорта Владимиру Кувале, включавшему гимн России на соревнованиях, запретили проводить велогонку «Белград – Баня-Лука», такое решение принял Международный союз велосипедистов (UCI).
«За последние несколько месяцев к нам неоднократно поступали угрозы, шантаж со стороны UCI. Это вызвано отношением Запада к моей позиции как директора велогонки и защите российских и белорусских гонщиков, что вызвало нападки на другие наши проекты, которые мы делаем в Сербии и Республике Сербской. Но, конечно, я не мог поверить, что дойдет до того, что нам запретят гонку «Белград – Баня –Лука», – сказал Куваля в беседе с ТАСС.
Он пояснил, что запрет ввели под предлогом «разрушения суверенитета Боснии и Герцеговины», поскольку он продвигает сотрудничество Сербии и Республики Сербской.
UCI потребовал не использовать во время велогонки гимн Республики Сербской, флаг и герб республики, а также «Марш на Дрину», символизирующий пересечение атлетами реки Дрины.
UCI также запретил упоминать имена политиков Сербии и Республики Сербской, включая президента страны Александра Вучича и Милорада Додика.
«Я считаю, что это люди, которые стремятся к миру в этой части мира и развивают спорт, поэтому у нас к ним только добрые слова. 21 сентября он вынесут окончательное решение и они потребовали от меня гарантий, что я не буду использовать символику. Я отказался убрать флаги и гимны Сербии Республики Сербской с этого соревнования, поскольку считаю, что мы развиваем мир и братство в регионе», сообщил Куваля.
Ранее Куваля сообщал, что во время любительского чемпионата мира под эгидой UCI в 2021 году он нарушил запрет ВАДА и включил гимн России. UCI потребовал извиниться и признать, что гимн включали по ошибке, но Куваля отказался, объяснив, что гимн включали намеренно, после чего предстал перед дисциплинарной комиссией.
«Я объяснил им, что включил российский гимн по зову сердца, не по политическим и не по финансовым мотивам. Я бы сделал это для любой страны, не только для России. Попросил снять санкции с нашей организации и взял на себя личную ответственность за случившееся», – сказал Куваля.
В феврале Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе. Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что его не допускают до участия в ралли-рейде 2023 года без письменного заявления об осуждении российской спецоперации на Украине.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что предложение FIA является нарушением принципа предоставления равных условий всем спортсменам.
МИД Финляндии усомнился в законности решения Эстонии ограничить выдачу виз россиянам
Финское внешнеполитическое ведомство не давало рекомендаций правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из сообщения ведомства.
Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.
«Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям – непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Финляндии.
Отмечается, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства. Но в Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.
В Сербии начались протесты против гей-парада
Представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников мини-прайда, полиция начала их задерживать.
«В Белграде полиция защищает участников гей-парада, на улицы вывели около 6 тыс. полицейских. Как пишут местные Telegram-каналы, для участников мини-«прайда» перекрыли улицы», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что недовольные поведением полиции жители Сербии, в основном, представители околофутбольных движений собрались у места сбора участников прайда. Но полиция начала их задерживать.
«Идите на Косово!» – скандируют люди полицейским.
Ранее в Сербии заявили о планах устроить гей-парад, несмотря на запрет МВД.
До этого сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.
Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.
До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.
Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе
Обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
«Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», – передает ТАСС его слова.
Глава государства отметил, что подобные заявления делаются, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран». Среди причин наступления энергетического кризиса в Европе Путин назвал неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
«Зеленая повестка» нужна, конечно, нужно заботиться о климате и не допустить прохождение точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет уже невозможно», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.