Вучич отказался принять представленный ЕС документ по Косову

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не станет принимать документ по Косову и Метохии, который ему представили советники из Евросоюза в качестве дорожной карты решения конфликта.

«Я знаю, какие были идеи. <…> Я достаточно опытен, я уже политический ветеран, чтобы не взять этот документ. Этот документ все еще ждет, чтобы я его взял», – сказал лидер Сербии в интервью телеканалу «Пинк», передает ТАСС.

По его словам, Запад хочет, чтобы мы пустили Приштину в ООН. «Если мы примем это предложение, то больше не сможем исключить Приштину из ООН. А если не примем, то, как говорят хорваты, завтра окажемся в изоляции», – добавил Вучич.

В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получил гарантии от премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.

Ранее Вучич заявил, что руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС.

Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.

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