Число сторонников независимости Шотландии снизилось после смерти Елизаветы II

Поддержка жителями Шотландии выхода региона из состава Соединенного Королевства снизилась до 42% после смерти королевы Елизаветы II, большинство опрошенных хотят жить в Великобритании, сообщила The Times.

Опрос агентства исследования общественного мнения Deltapoll, проведенный среди 659 шотландских избирателей для газеты «Скоттиш сан», показал, что 47% респондентов желают остаться в составе Великобритании. 28% шотландцев полагают, что после смерти монарха Соединенное Королевство стало более сплоченным. Противоположного мнения придерживаются 18% опрошенных, передает ТАСС.

При этом, согласно июньскому опросу аналитической организации Panelbase для газеты «Санди таймс», 48% его участников выступали за независимость, а 47% были против. Исследование проводилось вскоре после завершения расследования в связи с политическим скандалом после вечеринок в канцелярии британского премьера в период жесткого локдауна.

«Минувшая неделя продемонстрировала, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет. Нынешние события напоминают нам о необходимости единства», – отметил депутат британского парламента Эндрю Боуи.

Ранее глава шотландского правительства Никола Стерджен предложила провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства.

Напомним, сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в региональном парламенте. В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.

Стерджен заявляла, что Шотландия платит высокую цену за Brexit и зависимость от Великобритании.

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