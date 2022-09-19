Число беженцев с территории Украины и Донбасса превысило 4,2 млн человек

Более 4,2 млн беженцев с территории Украины и Донбасса прибыли в Россию с февраля, сообщили в силовых структурах.

«По данным на утро понедельника, границу с России пересекли более 4,2 млн человек, включая 654 тыс. детей. Почти половина из них – граждане ДНР и ЛНР», – сообщил источник ТАСС.

В пунктах временного размещения находятся 37 тыс. человек, включая почти 12 тыс. детей. Остальные разместились у родственников или в частном порядке. По решению правительства России беженцам оказывается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека.

По словам источника, Россия оказала материальную помощь беженцам с территории Украины и Донбасса, а также на пострадавших от боевых действий территориях на общую сумму свыше 12 млрд рублей.

«По решению правительства России беженцам, прибывшим с территории Украины и Донбасса, оказывается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. Уже выплачено свыше 8,5 млрд рублей. Аналогичную помощь получают жители пострадавших от боевых действий территорий, выплачено более 3,5 млрд рублей», – сказал источник.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.