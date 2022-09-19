Гутерреш счел «не очень хорошей идеей» решение о визовых ограничениях против россиян

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что считает визовые ограничения против россиян в Европе «не очень хорошей идеей», и выразил надежду, что эти визовые ограничения исчезнут по окончании военной операции на Украине.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли генсек такие шаги нарушением прав человека в отношении россиян, Гутерреш отметил, что «отношения между Евросоюзом и России ухудшились по многим аспектам» с началом специальной военной операции на Украине.

«И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут», – передает РИА «Новости» слова генсека.

Он напомнил, что некоторые россияне пожелали покинуть Россию в свете событий на Украине.

«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать», – добавил он.

По слова Гутерреша, переговоры о возможности начала экспорта российского аммиака через Украину сейчас ведутся.

«Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет», – сказал Гутерреш.

По его словам, «есть аспекты, которые относятся к интересам Украины» и к интересам России. «И было бы интересно обсудить их, чтобы понять, возможно ли заключить более широкое соглашение», – добавил он.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон сообщила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.