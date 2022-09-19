Разведчик рассказал о помощи ВСУ со стороны Запада

Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил с позывным «Ладан».

«У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего – электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо», – приводит его слова РИА «Новости».

Ладан подчеркнул, что не берет ничего в качестве трофеев.

«Один раз столкнулись: лежал «Джавелин» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим. ВЗГЛЯД), а парень его попытался поднять. Под ним лежал «сюрприз», в итоге парень «двухсотый» теперь, погиб. По этой причине, я, допустим, стараюсь вообще ничего не трогать. А так, пересекался. Допустим, польский гранатомет одноразовый под названием «Комар». Видел его, видел «Джавелины», видел чешский подвид нашего РПГ... Видели снайперскую винтовку, лично сам в руках держал, американскую», – рассказал боец.

На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. В Кремле отмечали, что российские военные «весьма и весьма тщательно» отслеживают поставки западных вооружений Киеву и «превентивно работают в этой связи». Москва подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.