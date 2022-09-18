Власти Британии порекомендовали больше не вставать в очередь на прощание с Елизаветой II

Британские власти предостерегли людей от того, чтобы занимать очередь для прощания с умершей 8 сентября королевой Елизаветой II, говорится сообщении Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства.

«Время ожидания уже составляет 13,5 часов и может увеличиться. Чтобы избежать разочарования, не выезжайте для того, чтобы занять очередь», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас начало очереди находится в том же месте, что и все последние дни – в своей крайней точке, парке Сазерк на южном берегу Темзы. Он удален примерно на 8 км от Вестминстерского дворца – здания парламента, где с 14 сентября находится гроб с телом монарха для публичного прощания.

Многим людями пришлось провести около 24 часов на улице, несмотря на то, что температура воздуха ночью упала до 10-11 градусов по Цельсию. По оценкам властей, всего проститься с королевой смогут около полумиллиона человек.

Доступ к телу монарха будет прекращен в 06.30 (08.30) 19 сентября, когда состоятся государственные похороны. Это означает, что в ближайшие часы доступ новых людей в очередь будет окончательно остановлен.

Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.