|
|
Власти Британии порекомендовали больше не вставать в очередь на прощание с Елизаветой II
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Британские власти предостерегли людей от того, чтобы занимать очередь для прощания с умершей 8 сентября королевой Елизаветой II, говорится сообщении Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства.
«Время ожидания уже составляет 13,5 часов и может увеличиться. Чтобы избежать разочарования, не выезжайте для того, чтобы занять очередь», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Сейчас начало очереди находится в том же месте, что и все последние дни – в своей крайней точке, парке Сазерк на южном берегу Темзы. Он удален примерно на 8 км от Вестминстерского дворца – здания парламента, где с 14 сентября находится гроб с телом монарха для публичного прощания.
Многим людями пришлось провести около 24 часов на улице, несмотря на то, что температура воздуха ночью упала до 10-11 градусов по Цельсию. По оценкам властей, всего проститься с королевой смогут около полумиллиона человек.
Доступ к телу монарха будет прекращен в 06.30 (08.30) 19 сентября, когда состоятся государственные похороны. Это означает, что в ближайшие часы доступ новых людей в очередь будет окончательно остановлен.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом
|
|
История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.
По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».
«Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ургант отреагировал на сообщения об отказе встать под гимн России
|
|
Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России и почтить память погибших в Донбассе.
«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», – цитирует ТАСС Урганта.
«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», – заявила Кристина Орбакайте «Газете.Ru».
По ее словам, в последний раз она была в компании Ивана Урганта в Театре Наций на премьере спектакля «Кабаре» режиссера Евгения Писарева.
«На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика», – заключила она.
В Telegram-каналах появилась информация, что якобы Ургант и Орбакайте пришли на премьеру спектакля театра Вахтангова. Перед показом руководство театра предложило почтить память погибших в Донбассе российских военных. Под гимн России встал весь зал, якобы кроме Орбакайте и Урганта.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9».
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Захарова рассказала о любопытных выводах западных аналитиков по украинской тематике
|
|
После анализа австралийскими исследователями из университета Аделаиды более 5 млн англоязычных публикаций по украинской тематике в «Твиттер» с 23 февраля по 8 марта выяснилось, что наиболее влиятельными оказались пророссийские аккаунты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В частности, выяснилось, что наиболее «влиятельными» стали условно «пророссийские аккаунты», которые ведут живые люди, – в эту категорию записали всех тех, кто критически оценивал заполнившую Сеть западную пропаганду о событиях на Украине. Их публикации распространялись, в том числе, в нейтральном и проукраинском сегментах «Твиттера», получили в среднем гораздо больший охват, чем комментарии, сгенерированные ЦИПсО киевского режима и украинскими ботами, которых, по данным тех же австралийских исследователей, – до 90%(!)», – написала Захарова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследование.
По ее словам, авторы исследования умалчивают, что речь здесь не идет о равной конкуренции идей, смыслов и фактов в социальных сетях.
«С одной стороны, созданный коллективным Западом режим наибольшего благоприятствования для ботов и троллей киевского режима и их группы поддержки, с другой – жесткая цензура, использование непрозрачных алгоритмов, блокировка и удаления «неправильных» мнений, включая опубликованные на официальных ресурсах (под раздачу регулярно попадают и МИД, и наши загранучреждения), «отмена» честных, критически мыслящих блогеров и журналистов, пытающихся непредвзято разобраться в происходящем», – отметила официальный представитель МИД России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа начинает митинговать за Россию.
Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
|
|
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.
По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.
Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.
Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.
Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети
После почти недельного использования генераторов и резервных линий Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети, сообщили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).
«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», – говорится в сообщении МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что власти Киева возобновили провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.
«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.
Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Михалков раскрыл связанную со спецоперацией на Украине аферу США
Военная помощь США бросит Украину в долговую пропасть, выгода от поставок оружия – только для американского военно-промышленного комплекса, заявил режиссер Никита Михалков.
Михалков напомнил заявление президента США Джо Байдена. Тот гордо заявлял, что страна выделяет крупнейший пакет помощи Украине. Речь идет о 3 млрд долларах.
«Как выделяется? Это три миллиарда долларов американских, которые останутся в Америке и которые лягут тяжелейшим ярмом на Украину, загоняя ее не просто в долговую яму – в долговую пропасть. В результате на три миллиарда изготавливается оружие, за которое потом Украина будет расплачиваться. А это оружие изготавливается, для того чтобы попасть на Украину, для того чтобы убивать нас. Америка в шоколаде. Мечта», – приводит «Царьград» слова Михалкова.
Происходящее Никита Михалков назвал попыткой вести конфликт чужими руками.
«Раньше нас это понял товарищ Сталин. Вот что он сказал. «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». И в этом случае, конечно же, всех устраивает президент-наркоман, который не ведает, что творит», – подытожил режиссер.
Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В Румынии предложили Украине вернуться в естественные границы
|
|
Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.
«Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», – цитирует РИА «Новости» Маргу.
Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.
«Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым», – объяснил эксперт.
Марга также добавил, что пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной и Китаем, мира в Европе не будет.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы,
До этого Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над «историческими владениями» на Украине.
По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
Группу диверсантов ликвидировали в Херсоне
|
|
В Херсоне в результате контртеррористической операции ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, сообщили в экстренных службах Херсонской области.
В экстренных службах пояснили, что были «оцеплены кварталы в районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика». Как сообщается, сначала «были «прилеты» в этом районе», после «началась перестрелка». «Предварительно, идет ликвидация ДРГ. Подтянута техника», – сообщили в экстренных службах, подчеркнув, что никакого «прорыва» украинской армии в регион нет.
Как говорится в сообщении, «ДРГ в целом ликвидировали», «остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются». Ситуация в городе находится под полным контролем вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Позднее представитель оперативных служб сообщил, что «была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление». Он рассказал, что «российские силовики оперативно выехали на место». В результате «преступников нейтрализовали», среди мирных жителей «жертв и пострадавших нет». Сейчас «стрельба закончилась», передает ТАСС.
Представитель экстренных службах региона сообщил, что во время перестрелки в некоторых домах выбило стекло.
Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила: «В центре Херсона произошло столкновение между частями российских вооруженных сил, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены».
Администрация сообщила, что жертв среди военнослужащих также нет, «существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано». Подчеркивается, что «территория города Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами и правоохранительными органами» России.
Напомним, представитель оперативных служб сообщил, что стрельба из автоматического оружия слышна в субботу вечером в центре Херсона. Вечером в субботу в Херсоне также прогремело несколько взрывов, предположительно, работала российская ПВО. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.
В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
|
|
В немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами, и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Так, в одну из работниц бросили кочан немного подвядшего салата.
«Были также случаи возмущения из-за того, что на яблоке было пятно или что срок годности почти подходил к концу», – передает Sputnik Дальнее зарубежье слова сотрудников благотворительных кухонь.
По их словам, с хамством со стороны украинских беженцев они сталкиваются почти каждый день.
«С сирийцами у нас такого никогда не было», – отметили они.
«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью 2 евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к этому не привыкли», – считают работники благотворительной организации.
Кроме того, немцы отметили, что изменился и вид местной парковки. «Стоят большие дорогие машины. И все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!», – возмущаются работники кухонь.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
Галкин отреагировал на включение в список иноагентов
|
|
Российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
«Обоснований этому решению было то, что я якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать», – заявил Галкин (признан иноагентом) в обращении на видео, передает Рупост.
По его словам когда-то лет 10 назад, он получал на Украине деньги, когда давал концерты.
«Но теперь не получаю. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь. Иноагент, так иноагент», – подчеркнул юморист.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
До этого управление федеральной налоговой службы России ликвидировало именное рекламное агентство «МГ Лаб» юмориста Максима Галкина.
После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Минобороны рассказало о безуспешной попытке наступления ВСУ под Правдино в Херсонской области
|
|
Украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели, сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
ВКС России нанесли высокоточные удары по 46-й аэромобильной бригаде в районах населенных пунктов Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, а также удары по 24-й механизированной бригаде в районе Безыменное Херсонской области.
Потери ВСУ составили свыше 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.
Также удары нанесли по пунктам временной дислокации нацбата «Кракен», 92-й механизировнной и 81-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области. Было уничтожено свыше 50 националистов и более 10 единиц военной техники и автомобилей.
В районах поселка Дружковка и города Артемовск и в районе Зайцево ДНР уничтожено свыше 230 бойцов ВСУ, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», – добавили в министерстве.
В районах Золочев Харьковской области, Кирово в ДНР, Омельник и Веселянка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.
ПВО сбили восемь беспилотников у населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема в ДНР, , Вербовое, Пологи в Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области.
Также в воздухе уничтожено 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.
В пятницу Минобороны сообщало, что в результате удара ВКС России в районе города Николаева были поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ и уничтожено более 400 военнослужащих ВСУ.
New York Times опубликовала признание украинским солдатом тяжелых потерь ВСУ
|
|
В американской газете New York Times было опубликовано заявление украинского солдата, участвующего в боях на передовой, который сообщил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает войска Украины с занятых позиций в Донбассе.
Солдат отметил масштаб работы российской артиллерии. Он сообщил, что вооруженные силы Украины «несут тяжелые потери в Донбассе». «Русские штурмуют нас каждый день», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.