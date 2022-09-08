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Принц Чарльз стал королем после смерти Елизаветы II
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Принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
«После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
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Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
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Умерла королева Великобритании Елизавета II
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В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.
О смерти королевы сообщает РИА «Новости».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.
Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
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Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
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«Глава государства стремится транслировать в массы уверенность России в собственной правоте. И в первую очередь в его заявлениях мы видим ряд сигналов нашим партнерам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя выступление российского президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Россия дает понять, что с ней можно по-прежнему сотрудничать и не опасаться инвестиций. Путин продемонстрировал – ситуация находится под контролем», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Собеседник также отметил, что часть месседжей была направлена на внутреннюю аудиторию. «Не будем отрицать, что сегодня существует некоторый алармизм, который активно подогревается Западом. Это связано с опасениями, что якобы буквально в течение нескольких месяцев Россия начнет по-настоящему чувствовать давление всего массива введенных санкций. Люди переживают, как бы это не сказалось на качестве жизни и работе экономической и социальной инфраструктуры. Слова президента были призваны противостоять такого рода настроениям», – пояснил он.
«И еще часть его пассажей была своего рода заочной полемикой с западными лидерами. Думаю, есть все основания полагать, что его речь будет изучена, а точка зрения – услышана», – предположил эксперт. «Ну и кроме того, становится ясно, что Украина, хотя и является очень обсуждаемой проблемой, но это не единственный вопрос, который должен всех волновать. Именно поэтому президент фактически обошел стороной эту тему», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на риторику в отношении Великобритании. У Москвы и Лондона на протяжении последних нескольких лет довольно напряженные отношения – это угроза создания AUKUS, который формально направлен против Китая, но наверняка затронет и Россию, давняя история со Скрипалями, сокрытие в Лондоне беглых российских олигархов... Поводов для разногласий у нас достаточно. Поддержка Британией Украины стала спусковым крючком для резких заявлений президента в адрес лидеров этого государства», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил: Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Президент добавил, что сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след. Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Кроме того, президент сообщил о преодолении самой сложной ситуации в экономике России и добавил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. С другой стороны, по словам Путина, Запад «кинул» Россию в вопросах реализации «зерновой сделки».
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено, прежде всего, на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства. По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
Также президент России оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
Также Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо»... Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Также Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии. По мнению президента, в Британии действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Правящие элиты там имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – подчеркнул Путин.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
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Букингемский дворец заявил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II
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Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца.
«После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – приводит ТАСС сообщение дворца.
В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что «мысли народа Великобритании с Елизаветой II».
Между тем сын королевы принц Чарльз с супругой и внук принц Уильям едут в Шотландию, где находится британская королева, после сообщений об ухудшении ее здоровья, передает РИА «Новости».
Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.
Елизавета II также провела аудиенцию с преемником Джонсона Лиз Трасс, на которой утвердила ее в должности главы британского правительства.
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Эксперты: «Ястребиная» демагогия Трасс похоронит экономику Британии
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Новый премьер Британии пообещала избирателям «победить Путина на Украине», решить проблему «топливной нищеты» и усилить конфронтацию с Китаем. Но, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, подобные обещания Лиз Трасс вряд ли сможет выполнить.
«Трасс в очередной раз подтвердила, что будет придерживаться политики Бориса Джонсона в отношении Украины. Еще будучи главой МИД, она неоднократно говорила, что британцам необходимо ехать на Украину в качестве добровольцев. Правда, после этого ее серьезно раскритиковали и вынудили «сдать назад», – напоминает политолог Андрей Куликов.
«Но в целом во внешней политике у нее прослеживается крен в принципиальность. Она исходит из того, что надо влезть в каждую острую тему и обозначить свою позицию. Это касается не только России, но и Китая, и ЕС. Этот подход чреват осложнениями для внешней политики Лондона», – продолжил собеседник.
«Даже США недовольны ее принципиальностью во внешней политике. И это становится некой визитной карточкой Британии, которая вызывает опасения и подозрения даже у союзников. «Ссорясь с сейчас с Пекином, Лондон рискует усугубить не только свое положение, но и положение своих союзников. Здесь многое также будет зависеть от того, кто в итоге будет назначен на пост главы МИД», – добавил эксперт.
«Кроме того, Трасс гарантирует, что сможет сдержать дальнейший рост тарифов внутри Британии. Сейчас обсуждается, на какой период правительство сможет заморозить эти тарифы – от нескольких месяцев до двух лет. Причем два года – цифра не случайная, поскольку в 2024 году состоятся парламентские выборы. Так что Трасс пытается заработать очки для своей дальнейшей политической карьеры», – считает Куликов.
«При этом сама идея потолка для тарифов – предложение оппозиции, сделанное в конце лета. То, что уже в начале сентября новый премьер не просто воспринимает эти идеи, а делает их краеугольным камнем энергетической политики, показывает, что у самой Трасс идей для решения этих проблем нет», – полагает политолог.
«Если они введут этот потолок для тарифов, то тарифам деваться некуда. Но тогда возникает вопрос компенсаций расходов энергетическим компаниям. И если цены на сырье и электроэнергию будут расти, то компенсации будут внушительными. Такой подход Трасс вызывает вопросы со стороны экономистов», – считает эксперт.
В то же время политолог Малек Дудаков считает, что «Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер». «Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку», – отметил он.
«Но упор она попытается сделать на внешнюю политику – с обещанием повысить расходы на оборонку и еще «поураганить» на Украине и Тайване. Именно «ястребиной» демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население – мол, потерпите в холоде ради «демократических ценностей», – добавил он.
«Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет тори от разгромного поражения на следующих выборах – ответственность за что возложат именно на Трасс», – прогнозирует Дудаков.
Эксперт также отмечает: «Трасс получила в наследство британскую экономику, стоящую на коленях». «Хоть она сама и работала в том кабинете, который довел ее до такого состояния. В Британии уже самая высокая инфляция среди стран G7 – и самый низкий рост экономики. Инфляция будет только расти – и этой зимой может достигнуть рекордных в послевоенной истории 22%. Малому бизнесу грозит массовое банкротство, а простым британцам – топливная нищета», – перечисляет политолог.
«При этом Трасс обещает еще дополнительно закачать денег в экономику. Ее план поддержки населения может превысить 100 миллиардов фунтов. Вкупе с ним она хочет сильно понизить налоги на бизнес. И лишить Банк Англии права самолично принимать решение о ключевой ставке.
Фактически речь идет об «эрдоганизации» британской экономики.
Она хочет снижать ставку и расширять денежную массу фунта, пытаясь как-то простимулировать рост экономики и закрыв глаза на инфляцию. В Турции это привело к годовому росту цен под 100% и обвалу лиры в три раза», – напомнил аналитик.
«Курс фунта к доллару уже находится на 40-летних минимумах. К следующему году он рискует рухнуть до паритета с долларом – или даже впервые в 230-летней истории существования доллара стать дешевле его. А инфляция грозит стать совсем неуправляемой. Ясно одно – эксперименты Трасс грозят похоронить не только ее правительство, но и британскую экономику в целом», – заключил Дудаков.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
При этом возле резиденции Трасс уже прошел первый митинг. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Кроме того, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что избрание Трасс может стать катастрофой для всей Британии. Также британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс.
Сама же Трасс в первую очередь пообещала ответить на энергетический кризис и «победить Путина на Украине», назвав это «стратегически важной задачей». Кроме того, Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными. С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы 3549 фунтов (4081 долларов) в год. К апрелю цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов).
Daily Telegraph пишет, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к МВФ.
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Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии
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В Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства», заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Правящие элиты там (в Великобритании) имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – передает ТАСС слова Путина.
Кроме того, он указал на недемократичность процедуры назначения Трасс премьером Британии.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
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Медведев заявил о смене «лохматого Бориски» на «фрик-тетку» в Британии
На смену Борису Джонсону на посту премьера Британии пришла «фрик-тетка» Лиз Трасс, которая является «термоядерной русофобкой», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла. Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5%; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он предположил, что Трасс вскоре «со всеми рассорится» и уйдет с позором, как «и ее предшественник – лохматый Бориска».
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
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Кремль рассказал об отношениях России и Британии при Трасс
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Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост (премьер-министра), то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», – приводит ТАСС слова Пескова. Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле восприняли победу Трасс на выборах и каковы будут дальнейшие отношения Москвы и Лондона.
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером Консервативной партии и займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
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Путин: Запад не в том положении, чтобы диктовать России условия
Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы.
«Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее в среду Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Новым министром иностранных дел Британии стал Джеймс Клеверли
Бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой Форин-офиса в кабинете премьер-министра Лиз Трасс, Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны, сообщили в канцелярии главы правительства.
«Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли был назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития», – приводит ТАСС заявление британского правительства.
На этом посту Клеверли сменил Трасс, которая возглавляла внешнеполитическое ведомство с сентября прошлого года.
Также сообщается, что Бен Уоллес сохранил за собой пост министра обороны в правительстве под руководством Трасс.
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
На должности замглавы МИД 53-летний Клеверли проработал два с половиной года – сначала в команде Доминика Рааба, а затем Трасс. Он отвечал за регион Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки, а затем курировал Северную Америку и Европу. 10 февраля, когда Трасс находилась с визитом в Москве, именно Клеверли подписал текст законопроекта, который позволил Лондону вводить новые санкции против России.
Ранее вице-премьером нового кабинета Британии назначена Терез Коффи.
До этого вице-премьер Британии и министр юстиции Доминик Рааб сообщил, что не войдет в состав правительства нового премьера страны Лиз Трасс.
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
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Трасс анонсировала возобновление Британией добычи газа методом фрекинга из-за кризиса
Великобритания будет добывать сланцевый газ с помощью фрекинга (методом гидроразрыва геологического пласта) в тех районах, где это одобрит местное население, заявила новый премьер Лиз Трасс.
«Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинга), что позволит получить газ уже через шесть месяцев», – передает ее слова РИА «Новости».
Запрет на добычу газа методом фрекинга был введен в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг – метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
Кроме того, заявила Трасс, на следующей неделе власти выдадут новые лицензии на добычу нефти и газа в Северном море в рамках правительственного плана по борьбе с энергетическим кризисом.
«Мы активизируем [использование] всех собственных источников энергии, включая добычу нефти и газа в Северном море. Мы проведем новый раунд распределения лицензий [на разработку месторождений]. Мы ожидаем, что всего будет выдано более 100 лицензий», – сказала премьер.
Кроме того, правительство заморозит тарифы на электричество на два года. «Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определенность по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию и способствуют росту [экономики]. Эти гарантии, которые включают в себя временный отказ от зеленых сборов, означают, что с 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более 2,5 тыс. фунтов (2,9 тыс. долларов) в год в течение ближайших двух лет», – заявила Трасс.
Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.
Ассоциации британского бизнеса потребовали от премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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BBC поменял эфирную сетку на фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II
Британская вещательная корпорация BBC в четверг поменяла эфирную сетку после сообщений об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, заменив запланированное вещание новостями.
Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой рассказал о состоянии здоровья королевы, после заявления Букингемского дворца о том, что врачи озабочены самочувствием Елизаветы II, передает ТАСС.
Телеканал также сообщил, что принц Чарльз сейчас находится с королевой после того, как она была помещена под медицинское наблюдение.
Ранее в Букингемском дворце заявили, что состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, она помещена под наблюдение.
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Британцев шокировали планы ЕС ввести лимит цен на российский газ
Планы ЕС ввести потолок цен на российский газ подразумевают вероятное разделение ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления, считают читатели Financial Times.
Комментаторы считают, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Россия откажется от поставок газа, передает РИА «Новости».
«Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения», – отметил пользователь Carl G. Jung.
«Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления – трубопровод-то закрыт», – написал LR1.
«Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния», – высказался C3O.
«Мы ввели санкции против них с намерением превратить «рубль в руины». Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!» – объяснил Dwightoc.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Трасс вступила в должность премьера Британии
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Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщили в Букингемском дворце.
О вступлении Трасс в должность свидетельствует фотография с аудиенции 47-летнего политика с королевой Елизаветой II, которая прошла во вторник в замке Балморал в Шотландии, передает ТАСС.
По традиции монарх на встрече с избранным премьером поручает ему сформировать правительство.
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Трасс – третья женщина во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год). Она является 56-м премьером в истории Великобритании, или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза. Для Ее Величества, которая начинала царствование во время второго премьерства Уинстона Черчилля, Трасс станет уже пятнадцатым главой британского правительства.
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Трасс упрекнули за возможность не оплачивать весь счет за электричество
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым премьер-министром страны, имеет возможность не оплачивать счета за электроэнергию выше определенного порога, указала оппозиционная Лейбористская партия.
Счета в резиденции премьера (Даунинг-стрит, 10) оплачиваются из госбюджета, расходы включены в зарплату премьера и подлежат налогообложению. Однако общий размер счетов не должен превышать 10% от зарплаты. Такие же правила действуют в отношении министра финансов (Даунинг-стрит, 11), передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Guardian пишет, что зарплата Трасс как нового премьера будет 75,4 тыс. фунтов (86,8 тыс. долларов) за год без учета примерно 84 тыс. фунтов (96 тыс. долларов), которые она продолжит получать как депутат Палаты общин. К марту максимальный размер счетов за электроэнергию для нее будет равен 4 тыс. фунтов (4,6 тыс. долларов), с которых она должна будет заплатить лишь НДФЛ по повышенной ставке в 45%. В результате Трасс заплатит менее 2 тыс. фунтов (2,3 тыс. долларов).
Как подчеркнули лейбористы, «Трасс может позволить себе отдыхать, зная, что ее счета за электроэнергию не будут расти». По их мнению, она должна «показать миллионам семей свой план», но «оставляет их в тревожном и беспокойном состоянии».
В понедельник Трасс стала новым лидером Консервативной партии, она займет пост премьер-министра Соединенного Королевства. Ассоциации британского бизнеса потребовали от будущего премьера безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.
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