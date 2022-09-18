В Госдуме рассказали о формировании крымского полка добровольцев

В Крыму сформируют полк добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, первый батальон под названием «Таврида» уже отправился на фронт, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«В Крыму будет сформирован полк добровольцев для участия в спецоперации. Первый батальон под названием «Таврида» уже воюет на Донбассе», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.

По его словам, сегодня необходима консолидация всего общества для победы в специальной военной операции на Украине.

«Ребята на передовой защищают будущее России как самостоятельной и великой державы, поэтому все общество должно сплотиться воедино и оказывать всевозможную поддержу нашим героям», – сказал депутат.

анее глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах и сообщил, что Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарстане и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.