Кадыров призвал регионы России к «самомобилизации»

Российские регионы не должны «отсиживаться» в ожидании окончания спецоперации на Украине, им следует начать «самомобилизацию», призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Россия – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, каждый руководитель региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тыс. добровольцев». «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек – почти армия!» – написал он.

«Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», – заключил Кадыров.

В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.