Захарова рассказала о любопытных выводах западных аналитиков по украинской тематике

После анализа австралийскими исследователями из университета Аделаиды более 5 млн англоязычных публикаций по украинской тематике в «Твиттер» с 23 февраля по 8 марта выяснилось, что наиболее влиятельными оказались пророссийские аккаунты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В частности, выяснилось, что наиболее «влиятельными» стали условно «пророссийские аккаунты», которые ведут живые люди, – в эту категорию записали всех тех, кто критически оценивал заполнившую Сеть западную пропаганду о событиях на Украине. Их публикации распространялись, в том числе, в нейтральном и проукраинском сегментах «Твиттера», получили в среднем гораздо больший охват, чем комментарии, сгенерированные ЦИПсО киевского режима и украинскими ботами, которых, по данным тех же австралийских исследователей, – до 90%(!)», – написала Захарова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследование.

По ее словам, авторы исследования умалчивают, что речь здесь не идет о равной конкуренции идей, смыслов и фактов в социальных сетях.

«С одной стороны, созданный коллективным Западом режим наибольшего благоприятствования для ботов и троллей киевского режима и их группы поддержки, с другой – жесткая цензура, использование непрозрачных алгоритмов, блокировка и удаления «неправильных» мнений, включая опубликованные на официальных ресурсах (под раздачу регулярно попадают и МИД, и наши загранучреждения), «отмена» честных, критически мыслящих блогеров и журналистов, пытающихся непредвзято разобраться в происходящем», – отметила официальный представитель МИД России.

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