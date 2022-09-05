Европа начинает митинговать за Россию

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5 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

Рынок нефти ждут новые потрясения Егор Алеев/ТАСС
«Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим? Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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«Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

Марий Эл находится на пороге новых, серьезных изменений Алексей Филиппов/РИА Новости
Что делать, если бывший губернатор настроил в регионе «амстердамы» и «венеции» вместо новых предприятий? Как сделать так, чтобы главы районов не только распоряжались налогами граждан, но и привлекали в регион крупных инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы спецкор газеты ВЗГЛЯД искал вместе с Юрием Зайцевым – и. о. главы Республики Марий Эл. Подробности...
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Почему президент Казахстана решил ограничить собственную власть

Токаев решил защитить на будущее власть в Казахстане от попадания в руки отдельных кланов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Касым-Жомарт Токаев объявил курс на политическую и экономическую либерализацию. При этом он добровольно намерен уступить часть своей власти после проведения реформы органов власти. Это лишь малая толика реформ, которые инициировал нынешний глава Казахстана. Почему он решился на перестройку госсистемы и как скажутся эти перемены на отношениях с Россией? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Ирак приблизился к новой катастрофе

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний «экспортеров демократии». Подробности...

Порог цен на русскую нефть – полезная глупость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Любое вмешательство в глобальный рынок, а энергетический рынок глобален, приводит к тому, что нефтяные ценники растут, даже несмотря на рецессию в США, Китае и других странах. Подробности...
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Евросоюз загоняет себя в визовую ловушку

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ужесточая визовый режим с Россией, Евросоюз куда больше вредит самому себе и сам загоняет себя в ловушку и замкнутый круг. Он понесет как материальные, так и моральные убытки от таких ограничений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Кто начал первую холодную войну

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Европа начинает митинговать за Россию

    Митинг в Праге собрал десятки тысяч людей
    		   5 сентября 2022, 22:10
    Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Население Европы прямо на глазах начинает излечиваться от русофобии. По крайней мере, именно к таким выводам можно прийти по итогам прокатившихся в ЕС в последние дни митингов, требующих от своих правительств снизить цены и прекратить поддерживать Украину. Митингующих уже назвали «пророссийскими силами» – но так ли это на самом деле?

    «Зима близко». Эту фразу из «Игры престолов» очень любят повторять российские эксперты и политики, ожидающие массового протрезвления европейцев от русофобии к началу отопительного сезона. Рассчитывающие на то, что высокие цены на электроэнергию и отопление откроют глаза жителям Евросоюза на русофобскую политику их собственных властей, выведут людей на улицы на акции протеста.

    Не чешское

    И эти ожидания уже начали оправдываться. Так, на Вацлавскую площадь в Праге вышло 70 тысяч чехов, протестующих против политики действующих властей. Против их курса на зеленую энергетику, против поддержки Украины, против вызванного всем этим повышения цен. «Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиала может быть украинским, может быть брюссельским, но точно не чешским», – говорит лидер движения «Триколор» Зузанна Майерова.

    У полиции к протестующим вопросов не возникло. Правоохранители отчитались о том, что 70-тысячный митинг прошел мирно, без инцидентов. А вот у чешского премьера Петра Фиалы вопросы были. Точнее, не вопросы, а обвинения. Он назвал протестующих «пророссийскими силами» (то есть, если исходить из его слов, 70 тысяч демонстрантов были в лучшем случае жертвами российской пропаганды, а в худшем – путинскими агентами), чья повестка далека от повестки простых чехов.

    Агрессия премьера понятна. «Фиала – идейный русофоб. Он везде видит "руку Кремля". А жестко реагирует по той причине, что его политика разрыва с Россией и помощи Украине любой ценой встретила массовое недовольство. Кроме того, за протестами стоит лояльная России партия "Свобода и прямая демократия", которая настроена достаточно пророссийски. А боится Фиала того, что может досрочно сложить полномочия. Инфляции в 18% Чехия 30 лет не знала – как и других неудобств, с которыми ее жители столкнулись. И вместо того, чтобы с этим бороться, Фиала лишь предлагает затянуть пояса ради высшей цели "борьбы с русским злом"», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Премьер-министр понимает, что «борьба с русским злом» не находит понимания у большинства чехов. «В целом отмороженных русофобов, подобных премьеру Фиале, где-то 10-15%. До 30% – доля тех, кто готов ради поддержки Украины потерпеть неудобства. С другой стороны, в стране есть 15-20% русофилов. Большинство же – это не русофилы и не русофобы. Они, конечно, не поддерживают Россию, но затягивать пояса ради Украины не готовы. Тем более, что украинцы имеют среди чехов не лучшую репутацию», – говорит Вадим Трухачев.

    Эта «не лучшая репутация» была еще сильнее подмочена после того, как 11-миллионную Чехию наводнили украинские беженцы в количестве 420 тысяч душ, три четверти из которых осели в Праге. Что (учитывая агрессивный характер ряда беженцев) вызывает социальное напряжение в республике.

    «Мы не склонимся»

    Неудивительно, что другие политики и журналисты из правящей элиты постарались критиковать митингующих мягче. Так, министр внутренних дел страны Вит Ракушан был потактичнее – он охарактеризовал митинг как призыв к капитуляции перед Владимиром Путиным.

    «Граждане, которые переживают трудные времена и боятся, нуждаются в том, чтобы к ним относились серьезно и к ним прислушивались... Но если кто-то ожидает, что мы склонимся к преступному российскому режиму, то этого не будет. У нас уже был период несвободы, и все тут заинтересованы в том, чтобы это не повторилось», – вроде как поддержала, но и в то же время пожурила митингующих лидер националистической партии TOP-09 Маркета Пекарова-Адамова.

    Журналисты из числа антироссийски настроенных изданий, впрочем, в выражениях не стеснялись. «Протесты возглавляют откровенно фашистские политики, лидеры дезинформационной политики, друзья «Ночных волков» и других путинских партий... Их требования, похоже, продиктованы советниками из автономных республик Донбасса: освобождение отечественной промышленности от зависимости от иностранных компаний, военный нейтралитет, обеспечение поставок дешевого газа из России - и прежде всего, конечно же, отставка правительства», – пишет чешское издание Respect.

    Оно уверяет, что властям уступать, в общем-то, негде. «Чтобы освободить промышленность от так называемой зависимости от иностранцев, ее пришлось бы национализировать. Нейтралитет означает выход из НАТО и непосредственную угрозу стране. А дешевого газа из России не бывает. Его просто не существует. Путин просто возьмет за него доплату не в долларах», – продолжает газета.

    Конечно же, ее выводы сомнительны. Да, избавиться от влияния немецкого бизнеса (оккупировавшего страны Восточной Европы) действительно непросто. Однако что касается нейтралитета, то пример Венгрии показал, что для невмешательства в чужой для Чехии конфликт необязательно выходить из НАТО – можно просто не спонсировать украинский режим и не передавать ему оружие. И дешевый газ из России тоже бывает – для этого нужно было соблюдать контракты с Газпромом и не вестись на евросоюзовские мантры из серии «давайте откажемся от надежного и дешевого российского газа в пользу ненадежного и дорогого какого-нибудь другого».

    Поэтому, как уверяют протестующие, они не за Россию – они лишь хотят, чтобы власти заботились о гражданах. И если власти их не услышат, то будет хуже. «Если правительство... не примет меры для защиты людей и компаний, демонстрации не только продолжатся, но и наберут силу», – заявил председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стредула.

    «Протесты вспыхнули с окончанием сезона отпусков. К тому же в Чехии началась президентская гонка. Выборы там пройдут в январе 2023 года, и разные политические силы напоминают о себе. Наконец, все это совпало с председательством Чехии в ЕС, которое Фиала хочет использовать для утверждения себя в роли одного из главных "борцов с Россией любой ценой". К зиме политическое противостояние будет только нарастать – и в силу климатических, и в силу политических причин. И в силу неумения нынешнего правительства (худшего после распада Чехословакии) справляться с издержками собственной политики», – говорит Вадим Трухачев.

    Мировой шторм

    Конечно, прошедшее в Праге можно было бы назвать эксцессом чешского исполнителя – премьер-министр Фиала действительно занимает крайне радикальную позицию. Однако проблема в том, что аналогичные протесты уже начали проходить в других городах Европы. Например, в Амстердаме, а также в Кельне. Тысячи вышедших на улицы немцев потребовали от властей немедленно запустить проект «Северный Поток-2», а также прекратить поставки оружия Украине.

    Британские эксперты предсказывают, что подобные демонстрации будут этой зимой не редкостью – рост цен на энергоносители, инфляция и начало глобального экономического кризиса приведет к массовым беспорядкам более чем в 100 странах мира. «Начинается такой большой мировой шторм. Во многом есть и объективные причины, но есть и субъективные причины этого начинающегося шторма, которые связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Однако западные элиты не волнуют беспорядки в Африке и Латинской Америке – их волнует повторение пражских или кельнских событий в Европе. Событий, которые продемонстрируют России и всему миру тот факт, что европейское общество не поддерживает собственные элиты в антироссийской политике. Что санкции, которые Запад вводит против российской экономики, наносят куда больше вреда европейским гражданам.

    И в этой ситуации европейские политики (наподобие министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей, что она продолжит помощь Украине поперек мнения немецких избирателей) – не могут удовлетворить запросы электората. Не могут – да и не хотят.

    «И Фиала, и Бербок – фанатики. Для обоих желание насолить России стоит выше чаяний собственного народа», – уверяет Вадим Трухачев. Поэтому европейские политики прибегают к испытанному средству – поиску русских агентов. Если уж не удалось убедить электорат в том, что в росте цен виноват Владимир Путин (см. всякие «налоги Путина», как американские и европейские политики называли рост инфляции), то можно попытаться убедить в том, что в протестах против них видна рука Москвы.

    «Задала жару премьер-министр Финляндии Санна Марин, веселившаяся на вечеринке с друзьями так, что коллеги по партии потом вынудили ее сдавать тест на наркотики, которые, впрочем, обнаружены не были. Тут же появились статьи, в которых написано, что бедная Марин стала «жертвой российских спецслужб». Нормально? Видимо, Петров и Боширов лично натягивали на нее белые брюки и ставили на колени, включали музыку погромче и заставляли обниматься с подругами, – говорит представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. – Глава МИД Германии открыто заявила, что ей, в общем-то, все равно, что о ней думают немецкие избиратели, она, дескать, продолжит поддерживать Украину, невзирая на общественное мнение в ФРГ. ... Эти самые избиратели настолько удивились откровениям своего министра, что хештег #BaerbockRuecktritt («Бербок в отставку») cразу вышел в топы немецкого Твиттера. Уполномоченный МИД ФРГ по вопросам страткоммуникации Питер Птассек, недолго думая, обвинил в распространении видео... «пророссийские силы». Надо полагать, Петров и Боширов, надев шапки-ушанки-невидимки с красными звездами, скрутили Анналене руки и приставили сзади дуло, заставляя это произносить?».

    Вопрос лишь в том, как долго европейские политики могут доказывать разозленным горожанам то, что в их протестах виноват не рост цен и падение уровня жизни, а лично Владимир Путин? Судя по всему, чем ближе будет зима, тем сложнее будет это делать.


     
     
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