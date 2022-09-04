Дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России

Взгляд
4 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
Разделы

Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
Перейти в раздел…

Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
Перейти в раздел…

МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

За время СВО Банк России заслуживает твердую пятерку

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Там Горбачева ждет совсем другой суд

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своем призывали на его голову не благословение, а проклятия. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Как возродить великое советское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Кто начал первую холодную войну

Народный список врагов России

Польша предъявила счет за Гитлера

Перейти в раздел…

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...

Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...

Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Посол США покинул Россию
    Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом Политолог указал на начало «межэлитной грызни» на Украине В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией В Италии призвали ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций
    Названы причины антиукраинского митинга в Чехии СМИ сравнили цены на продукты питания в России и Британии Шарий высмеял угрозы Киева жителям освобожденных территорий Патриарх Кирилл призвал богатых помогать нуждающимся
    Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР Жена Зеленского осудила британцев за жалобы на рост цен По странам Европы прокатилась волна митингов Bloomberg: Британия и ЕС в панике из-за перекрытия «Северного потока»

    «проблема слухачей»


    Разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах

    «привет Арестовичу и Зеленскому»


    35-я бригада ВСУ: Нас просто истребляют

    «Давно я так не рыдала»


    Пугачева прокомментировала смерть Горбачева

    Видео

    военная авантюра


    Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

    Всемирный совет церквей


    Президент Германии предпринял атаку на Русскую церковь

    новые рынки сбыта


    Как Россия переживает угольное эмбарго

    геополитический узел


    События в Ираке затронули интересы России и США

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как российский спорт пробивал себе дорогу к пьедесталу

    сознание украинцев


    Сергей Козлов: Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

    никакой романтики


    Тимур Шерзад: Добить до конца самоуверенность ВСУ

    без американских блокбастеров


    Игорь Мальцев: Как возродить великое советское кино

    на ваш взгляд


    Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?

    Дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России

    В Европе растет паника из-за остановки газопровода «Северный поток»
    		   4 сентября 2022, 18:50
    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Европейские лидеры наперебой заявляют о намерении отказаться от российского газа, а Олаф Шольц и вовсе назвал Москву «ненадежным» поставщиком голубого топлива. Он также выразил уверенность в том, что Германия «переживет зиму» без поставок горючего из России. Но так ли это на самом деле? И почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве?

    Согласно принятым немецкими властями законодательным поправкам, операторов подземных газохранилищ (ПХГ) обязали заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%. В субботу ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE сообщила, что уровень заполненности ПХГ Германии составил 85,02%. Таким образом, как утверждается, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1».

    Вместе с тем в ассоциации утверждают, что крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.

    Одновременно с этим канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что «Россия больше не является надежным поставщиком газа». Он добавил, что Германия в декабре полностью откажется от российского газа и даже «переживет зиму». Кроме того, немецкий канцлер пообещал ограничить цены на электроэнергию «как можно скорее».

    На заявление Олафа Шольца ответил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он процитировал старый детский анекдот, отметив, что Берлин действует как враг России. По словам Медведева, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».

    «Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал он в своем Telegram-канале.

    В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».

    Найт обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных». «У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <...> Это действительно неприятный шок», – добавила она.

    В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. «Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплое время года, у нас зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», – сказал Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

    «Сентябрь и октябрь всегда довольно спокойный период для европейцев в части энергетики. Сильная жара спадает, на фоне этого снижаются расходы на кондиционирование, возобновляется работа гидроэнергетики и атомных станций в прежнем режиме. Исходя из этого, в краткосрочной перспективе цена за тысячу кубометров может стать ниже двух тысяч долларов», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Однако, как считает эксперт, серьезной угрозой для европейского отопительного сезона являются проблемы с транзитом российского газа. «Не до конца понятно, как именно будет осуществляться транзит, поскольку из четырех газопроводов, по которым можно доставлять российский газ в Европу, в настоящее время только один нормально работает – это «Турецкий поток», – рассказал он.

    «Вместе с тем «Турецкий поток» сейчас загружен по максимуму. Одна его часть используется для нужд самой Турции, а вторая – для таких стран юго-востока Европы, как Сербия, Венгрия, Румыния, Северная Македония, Греция. Всего в годовом выражении это порядка 15 млрд кубометров, поэтому перекинуть недостающие объемы сюда не получится», – продолжил собеседник.

    «Газопровод «Ямал – Европа» не работает после ответных санкций России в адрес Польши, которая ввела ограничения против Газпрома и «Новатэка». Существенно ограничен транзит через Украину, которая длительное время не принимает топливо через станцию «Сохрановка». В настоящее время всего 42 млн кубометров российского газа доставляется в Европу по украинской территории, при этом контракт прописан на 109 млн», – добавил Юшков.

    «Для разрешения ситуации с «Северным потоком» Газпром требует письменных заверений в том, что турбины не попадают под санкции со стороны трех юрисдикций: Великобритании, Канады и Евросоюза. Но поскольку они не спешат давать такие гарантии, ситуация не меняется», – отметил эксперт. Таким образом, по словам Юшкова, есть все основания говорить о том, что

    «страны Северо-Западной Европы, в частности Германия, Бельгия, Голландия и другие, в этом отопительном сезоне будут испытывать очень большой дефицит энергоресурсов».

    «Причем у Газпрома нет оснований закрывать глаза на неисправность турбин. Раньше компания была заинтересована удержать свою долю на европейском рынке, поэтому шла навстречу европейцам по многим вопросам. Сейчас эта стратегия стала неактуальна, поскольку сами европейцы говорят о том, что через пару лет они полностью откажутся от российского газа», – полагает собеседник.

    «В условиях, когда у вас заключен долгосрочный контракт, это означает, что европейцы его просто разорвут и не будут платить неустойку. Именно поэтому, как мне видится, Газпром ведет себя максимально жестко, перешел к тактике максимизации цены и использует любую зацепку для этого», – отмечает он.

    Эксперт также объяснил, на основании чего был принят норматив по заполненности ПХГ. «Показатель в 80% они вывели следующим образом: посчитали многолетний средний показатель, при котором нормально проходили отопительные сезоны, и исходя из этого приняли норматив», – рассказал он.

    «Однако все это было при условии того, что из России шли стабильные поставки газа. Сейчас заполненность хранилищ даже на 90% не дает Европе гарантий беспроблемно пережить зиму. Самый кризисный момент начнется во второй половине отопительного сезона, поскольку к этому моменту из хранилищ будет выбрано много газа, а чем меньше его остается, тем меньше можно выбирать ежесуточно», – предполагает Юшков.

    «Таким образом, вполне вероятным является то, что европейцам этой зимой все равно придется кого-то отключать от энергоресурсов. Кроме того, я думаю, весь сезон цены будут стабильно высокими. Мы можем увидеть и пять-шесть тысяч долларов за тысячу кубов. Кроме того,

    предстоящий отопительный сезон имеет все шансы стать самым кризисным в истории современной Европы»,

    – уверен он. Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, эксперт заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа, как покупатель газа, будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».

    «Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.  

    «Россия, конечно, потеряет в доходах в случае ухода с европейского рынка. Но в условиях, когда европейские политики сами заявляют о том, что им не нужна газовая кооперация с Россией, у нас не остается выбора», – убежден ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    «Безусловно, нам придется сокращать добычу и заниматься перенаправлением экспорта на другие рынки. Мы сосредоточимся на кооперации с Китаем, а также на развитии экспорта сжиженного природного газа. Но это, конечно, займет годы», – отметил собеседник.

    При этом для Европы «многое в этом отопительном сезоне будет зависеть от погодных условий». «Если зима будет теплой, то у Европы есть шансы пережить ее относительно безболезненно. Вместе с тем холодная погода существенно осложнит жизнь европейцам. Вплоть до того, что будет запрос от граждан европейских стран на корректировку политического курса в отношении России, который может выражаться в митингах и протестных акциях. Нечто подобное мы уже видим не только в Чехии, но и в других странах, включая Германию», – добавил Митрахович.

    «Отказ от российских поставок дорого обойдется Европе: придется больше тратить на закупку энергоносителей в других местах, больше зависеть от переменчивой рыночной конъюнктуры, меньше тратить на развитие альтернативной энергетики (лишние деньги пойдут на обеспечение текущих поставок). Просто достать из тумбочки пачку евро или фунтов уже не выйдет: слишком много уже достали во время коронавируса», – отмечает в этой связи один из создателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

    «Десятилетия советских, а потом российских поставок в Европу – это не прихоть и не чья-то добрая воля. Это фундаментальный экономический фактор. Европа искала дешевый и надежный источник ресурсов – и нашла нас. Прошлой зимой ваш автор имел разговор с одним человеком из немецкой энергетической отрасли. «Слава Богу, что у нас есть долгосрок (долгосрочные контракты – прим. ВЗГЛЯД) с Газпромом», – сказал он. Тогда, если кто помнит, тоже были спотовые колебания, смешные на фоне нынешних», – напомнил он.

    «Поэтому вопрос не в том, как Европе перезимовать. Вопрос в том, что Европа будет делать следующей зимой, а потом следующей после нее. Конфликты заканчиваются, а фундаментальные экономические факторы действуют всегда», – заключил аналитик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •