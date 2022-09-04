Дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России

Европейские лидеры наперебой заявляют о намерении отказаться от российского газа, а Олаф Шольц и вовсе назвал Москву «ненадежным» поставщиком голубого топлива. Он также выразил уверенность в том, что Германия «переживет зиму» без поставок горючего из России. Но так ли это на самом деле? И почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве?

Согласно принятым немецкими властями законодательным поправкам, операторов подземных газохранилищ (ПХГ) обязали заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%. В субботу ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE сообщила, что уровень заполненности ПХГ Германии составил 85,02%. Таким образом, как утверждается, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1».

Вместе с тем в ассоциации утверждают, что крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.

Одновременно с этим канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что «Россия больше не является надежным поставщиком газа». Он добавил, что Германия в декабре полностью откажется от российского газа и даже «переживет зиму». Кроме того, немецкий канцлер пообещал ограничить цены на электроэнергию «как можно скорее».

На заявление Олафа Шольца ответил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он процитировал старый детский анекдот, отметив, что Берлин действует как враг России. По словам Медведева, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».

«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал он в своем Telegram-канале.

В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».

Найт обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных». «У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <...> Это действительно неприятный шок», – добавила она.

В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. «Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплое время года, у нас зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», – сказал Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Сентябрь и октябрь всегда довольно спокойный период для европейцев в части энергетики. Сильная жара спадает, на фоне этого снижаются расходы на кондиционирование, возобновляется работа гидроэнергетики и атомных станций в прежнем режиме. Исходя из этого, в краткосрочной перспективе цена за тысячу кубометров может стать ниже двух тысяч долларов», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако, как считает эксперт, серьезной угрозой для европейского отопительного сезона являются проблемы с транзитом российского газа. «Не до конца понятно, как именно будет осуществляться транзит, поскольку из четырех газопроводов, по которым можно доставлять российский газ в Европу, в настоящее время только один нормально работает – это «Турецкий поток», – рассказал он.

«Вместе с тем «Турецкий поток» сейчас загружен по максимуму. Одна его часть используется для нужд самой Турции, а вторая – для таких стран юго-востока Европы, как Сербия, Венгрия, Румыния, Северная Македония, Греция. Всего в годовом выражении это порядка 15 млрд кубометров, поэтому перекинуть недостающие объемы сюда не получится», – продолжил собеседник.

«Газопровод «Ямал – Европа» не работает после ответных санкций России в адрес Польши, которая ввела ограничения против Газпрома и «Новатэка». Существенно ограничен транзит через Украину, которая длительное время не принимает топливо через станцию «Сохрановка». В настоящее время всего 42 млн кубометров российского газа доставляется в Европу по украинской территории, при этом контракт прописан на 109 млн», – добавил Юшков.

«Для разрешения ситуации с «Северным потоком» Газпром требует письменных заверений в том, что турбины не попадают под санкции со стороны трех юрисдикций: Великобритании, Канады и Евросоюза. Но поскольку они не спешат давать такие гарантии, ситуация не меняется», – отметил эксперт. Таким образом, по словам Юшкова, есть все основания говорить о том, что

«страны Северо-Западной Европы, в частности Германия, Бельгия, Голландия и другие, в этом отопительном сезоне будут испытывать очень большой дефицит энергоресурсов».

«Причем у Газпрома нет оснований закрывать глаза на неисправность турбин. Раньше компания была заинтересована удержать свою долю на европейском рынке, поэтому шла навстречу европейцам по многим вопросам. Сейчас эта стратегия стала неактуальна, поскольку сами европейцы говорят о том, что через пару лет они полностью откажутся от российского газа», – полагает собеседник.

«В условиях, когда у вас заключен долгосрочный контракт, это означает, что европейцы его просто разорвут и не будут платить неустойку. Именно поэтому, как мне видится, Газпром ведет себя максимально жестко, перешел к тактике максимизации цены и использует любую зацепку для этого», – отмечает он.

Эксперт также объяснил, на основании чего был принят норматив по заполненности ПХГ. «Показатель в 80% они вывели следующим образом: посчитали многолетний средний показатель, при котором нормально проходили отопительные сезоны, и исходя из этого приняли норматив», – рассказал он.

«Однако все это было при условии того, что из России шли стабильные поставки газа. Сейчас заполненность хранилищ даже на 90% не дает Европе гарантий беспроблемно пережить зиму. Самый кризисный момент начнется во второй половине отопительного сезона, поскольку к этому моменту из хранилищ будет выбрано много газа, а чем меньше его остается, тем меньше можно выбирать ежесуточно», – предполагает Юшков.

«Таким образом, вполне вероятным является то, что европейцам этой зимой все равно придется кого-то отключать от энергоресурсов. Кроме того, я думаю, весь сезон цены будут стабильно высокими. Мы можем увидеть и пять-шесть тысяч долларов за тысячу кубов. Кроме того,

предстоящий отопительный сезон имеет все шансы стать самым кризисным в истории современной Европы»,

– уверен он. Рассуждая об идее Еврокомиссии ввести ограничение цен на российский газ, эксперт заметил, что «формула ценообразования прописана в контракте», поэтому «если Европа, как покупатель газа, будет рассчитываться по меньшей цене, то Газпром расценит это как несоблюдение контракта, а именно – неоплату, и просто остановит поставки».

«Конечно, говорить о том, что если мы остановим поставки газа в ЕС, мы не потеряем в деньгах, это абсурд. С остановкой поставок газа Россия ничего не выиграет. Однако наша официальная позиция заключается в том, что мы готовы продолжать поставлять газ в ЕС, но мы не можем этого сделать по независящим от нас причинам», – заключил Юшков.

«Россия, конечно, потеряет в доходах в случае ухода с европейского рынка. Но в условиях, когда европейские политики сами заявляют о том, что им не нужна газовая кооперация с Россией, у нас не остается выбора», – убежден ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

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«Безусловно, нам придется сокращать добычу и заниматься перенаправлением экспорта на другие рынки. Мы сосредоточимся на кооперации с Китаем, а также на развитии экспорта сжиженного природного газа. Но это, конечно, займет годы», – отметил собеседник.

При этом для Европы «многое в этом отопительном сезоне будет зависеть от погодных условий». «Если зима будет теплой, то у Европы есть шансы пережить ее относительно безболезненно. Вместе с тем холодная погода существенно осложнит жизнь европейцам. Вплоть до того, что будет запрос от граждан европейских стран на корректировку политического курса в отношении России, который может выражаться в митингах и протестных акциях. Нечто подобное мы уже видим не только в Чехии, но и в других странах, включая Германию», – добавил Митрахович.

«Отказ от российских поставок дорого обойдется Европе: придется больше тратить на закупку энергоносителей в других местах, больше зависеть от переменчивой рыночной конъюнктуры, меньше тратить на развитие альтернативной энергетики (лишние деньги пойдут на обеспечение текущих поставок). Просто достать из тумбочки пачку евро или фунтов уже не выйдет: слишком много уже достали во время коронавируса», – отмечает в этой связи один из создателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Десятилетия советских, а потом российских поставок в Европу – это не прихоть и не чья-то добрая воля. Это фундаментальный экономический фактор. Европа искала дешевый и надежный источник ресурсов – и нашла нас. Прошлой зимой ваш автор имел разговор с одним человеком из немецкой энергетической отрасли. «Слава Богу, что у нас есть долгосрок (долгосрочные контракты – прим. ВЗГЛЯД) с Газпромом», – сказал он. Тогда, если кто помнит, тоже были спотовые колебания, смешные на фоне нынешних», – напомнил он.

«Поэтому вопрос не в том, как Европе перезимовать. Вопрос в том, что Европа будет делать следующей зимой, а потом следующей после нее. Конфликты заканчиваются, а фундаментальные экономические факторы действуют всегда», – заключил аналитик.

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