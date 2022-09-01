Как государство выиграет от сюрпризов Газпрома

Газпром снова шокировал российский рынок. Два месяца назад он всех удивил отказом платить рекордные дивиденды, а теперь – наоборот – неожиданным решением их выплатить. Почему государство как основной акционер газовой компании сначала отказалось от денег, а теперь решило получить то, что причитается? Кто и сколько получит от Газпрома?

Газпром в июне всех удивил неожиданным отказом от выплаты рекордных дивидендов за 2021 год. Хотя в прошлом году была получена рекордная прибыль, и акционеры потирали руки. Более того, Газпром не позволял себе такого аж с 1998 года, он исправно раз в год «баловал» своих акционеров, в числе которых государство (50% акций).

В последний день лета Газпром снова принял неожиданное решение – он решил выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года. Во-первых, у компании не было в практике выплачивать дивиденды два раза в год, обычно это делалось по итогам года. Во-вторых, никто не ждал, что государство как основной акционер всего спустя пару месяцев после отказа платить дивиденды даст добро на их выплату снова.

Эта сенсационная новость была официально озвучена поздно вечером, когда рынки уже были закрыты. Но она сразу объяснила, почему днем того дня акции Газпрома уже начали расти. Вероятно, некая инсайдерская информация просочилась на рынок.

Почему Газпром преподносит такие сюрпризы?

Когда государство как основной акционер Газпрома отказалось в июне от дивидендов, логика, вероятно, была такая, что компании лучше сохранить прибыль и направить ее на инвестиции, в том числе газификацию регионов, налоги и в инфраструктурные проекты. Европа так или иначе будет отказываться от российского газа и нужно искать пути транспортировки газа на азиатские рынки. Кроме того, тогда все еще развивалась санкционная спираль, и тучи могли накрыть и российского газового гиганта.

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К тому же, государство «свое» от Газпрома все равно получит в виде налогов . Одновременно Госдума тогда приняла закон о повышении НДПИ для Газпрома, благодаря чему государство получит примерно такую же сумму, которую недополучила в виде дивидендов (немного меньше).

«Государство в данном случае ничего не потеряло, а вот для инвесторов решение совета директоров Газпрома стало неприятной неожиданностью и негативным сигналом для всего российского фондового рынка», – напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Логика государства на этот раз не изменилась. Вероятно, все дело в том, что финансовые итоги первой половины 2022 года оказались настолько впечатляющими, что стало понятно, что хватит всем – и акционеров можно побаловать. Любопытно то, что речь идет о выплате практически такой же суммы дивидендов, что за весь 2021 год.

«Прибыль компании за первое полугодие 2022 года оказалась аналогичной прибыли за весь прошлый год. Здесь сказываются высокие цены на газ. Потому и принято решение выплатить дивиденды, поскольку есть такая возможность»,

– считает Деев.

Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер.

В итоге размер полугодовых дивидендов обещает быть практически аналогичным невыплаченным за весь 2021 год. За прошлый год предлагалось выплачивать по 52,53 рубля на акцию, сейчас – 51,03 рубля за бумагу, то есть примерно 1,2 трлн рублей, указывает Деев.

Более того, по его мнению, во втором полугодии этого года Газпром может получить прибыль не меньше, чем за первое, особенно учитывая прогнозы по росту стоимости газа в Европе до 4 тысяч долларов. То есть прибыль компании в этом году может увеличиться вдвое по сравнению с исторически рекордной прибылью в 2021 году. «Так что цифры говорят сами за себя, почему принято такое решение по дивидендам – доходы позволяют это сделать. Логика не сменилась – дивиденды за прошлый год будут направлены на нужные государственные проекты, а также будущая выручка за второе полугодие этого года наверняка пойдет на развитие инфраструктуры, например, газопроводы в Китай. А доходы за первое полугодие 2022 года направляются на дивиденды», – считает Деев.

То есть рассчитывать второй раз в этом году на выплату еще 1,2 трлн рублей дивидендов акционерам вряд ли стоит. Но они будут довольны в любом случае, так как еще никогда не получали так много.

Для сравнения: за первое полугодие 2022 года ожидаются дивидендные выплаты в 1,2 трлн рублей, тогда как в 2020 году было выплачено 297,1 млрд рублей, в 2019 году – 360,8 млрд рублей, а в 2018 году – 393,2 млрд рублей, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Доходность дивидендов за первое полугодие этого года составила 25% на момент их объявления, когда акции резко подскочили в цене на 30%, а потом снизились до 20%. Однако это все равно небывалая доходность. В 2020 году, например, дивидендная доходность составила лишь 5,3%, отмечает Чернов.

Еще один важный момент. Решением выплатить дивиденды Газпром и государство не только вернули привлекательность акциям компании, но и поддержали весь российский рынок акций.

«В прошлый раз акции компании обрушились примерно на 30%, потащив за собой вниз весь фондовый рынок России. А за последние два дня стоимость бумаг Газпрома уже выросла на 34,74%. Причем их рост способствует также подорожанию других голубых фишек», – говорит Чернов.

«Газпром получает рекордную прибыль в результате рекордных цен на газ и, вероятно, решил быть последовательным в своих решениях и все-таки выплатить обещанные ранее дивиденды, поддержать стоимость акций Газпрома и заодно фондовый рынок РФ», – согласен Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

Будущий приток дивидендов Газпрома также станет драйвером для роста всего российского рынка акций в будущем, считает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций». Из 1,2 трлн рублей, которые будут направлены на выплату, государство получит половину, а остальное уйдет на free-float. «Однако часть находящихся в свободном обращении бумаг по-прежнему принадлежит недружественным нерезидентам и поступления в их адрес останутся замороженными. Если предположить, что ими контролируется две трети всего free-float, то все равно даже с учетом 13% налога поток дополнительной ликвидности составит порядка 175 млрд рублей. Можно ожидать, что значительная часть этих средств (более 30–40%) в том или ином виде будет реинвестирована на фондовом рынке. Учитывая низкий уровень ликвидности, подобный поток может оказать очень сильную поддержку всему индексу МосБиржи», – объясняет Карпунин.

Таким образом,

государство как основной акционер получит порядка 600 млрд рублей от Газпрома в виде дивидендов. Решение еще должны утвердить акционеры в сентябре, но сомнений в положительном решении ни у кого нет. Доходы же иностранных инвесторов из США и Европы будут заморожены.

В этом году отмечается еще одно уникальное сочетание, которое не очень приятно признавать Европе. Газпром генерирует рекордную выручку при падении экспортных объемов. Все это происходит благодаря невероятному росту цен на газ. «Темпы падения экспорта во втором полугодии 2022 года могут увеличиться на фоне геополитики. Если в первые семь с половиной месяцев экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 36,2%, то по итогам года его снижение вполне может превысить 50%. При этом, судя по динамике, Газпром может заработать в этом году 4–6 трлн рублей», – отмечает Чернов. Для сравнения: в 2021 году чистая прибыль Газпрома выросла в 13,3 раза до 2,2 трлн рублей. В этом может еще удвоиться.

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