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В Европе заявили о заполненности газовых хранилищ Германии на 85%
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Уровень заполненности газовых хранилищ Германии в субботу составил 85,02%, таким образом, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1», следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.
Согласно данным GIE на вечер субботы, уровень заполненности газохранилищ Германии якобы составил 85,02%. Также, по утверждению европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%, передает РИА «Новости».
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%.
Накануне премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал правительство ФРГ «проснуться» и спасать экономику Германии российским газом. В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.
В пятницу стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
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«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
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Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.
Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».
Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.
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МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях
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Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них «закрыт», заявил представитель МИД ФРГ.
«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», – сказал представитель министерства РИА «Новости».
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
Напомним, польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики. Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
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Шредер отреагировал на угрозы Зеленского захватить Крым
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишены смысла.
«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, – это бред», – заявил он в интервью ABC.
Шредер напомнил, что Крым стал частью УССР только потому, что так решил советский лидер Никита Хрущев. «И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», – приводит его слова RT.
Ранее, выступая на саммите «Крымской платформы», Зеленский сказал, что Киев «заберет» у России Крым «любыми средствами». С подобными угрозами украинские власти выступали неоднократно.
Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведен в строгом соответствии с международным правом.
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Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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Тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа
Тринадцать государств-членов Евросоюза в настоящее время полностью или частично отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике.
«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», – передает РИА «Новости» слова Версдорфер.
По ее словам, риск перебоев в поставках «очень сильный и даже становится сильнее».
Ранее Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В РПЦ ответили на речь Штайнмайера об участии делегации из РФ в Ассамблее Всемирного совета церквей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 31 августа в своей речи перед участниками открытия Ассамблеи Всемирного совета церквей поставил под сомнение обоснованность участия делегации Русской Православной Церкви, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В выступлении президента ФРГ содержались ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь», – написал он в своем Telegram-канале.
Легойда назвал позицию Штайнмайера примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, а также вмешательством во внутренние дела Всемирного Совета Церквей, и попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего.
«Примечательно, что выступавший до г-на президента и. о. генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского Патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания», – отметил он.
По словам митрополита, такая публично выраженная позиция руководства ВСЦ, а также многочисленные обращения делегатов Ассамблеи ВСЦ из Германии и других государств в адрес делегации Русской Церкви свидетельствуют о том, что обвинения президента Германии против Церкви не имеют ожидаемой им поддержки.
«Надеюсь, что Всемирный Совет Церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия», – заключил Легойда.
Напомним, глава Германии во время своего выступления призвал участников Ассамблеи к критике в адрес представителей РПЦ, заявив, что руководители РПЦ ведут своих верующих «по ложному пути», поскольку не подвергают вместе с политиками Запада критике спецоперацию России на Украине.
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Новак: За введение потолка цен на нефть из России заплатят потребители ЕС и США
Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – цитирует ТАСС Новака.
При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», – добавил он.
Новак отметил, что за данную меру заплатят те европейские и американские потребители, которые в настоящее время уже платят высокие цены за энергоресурсы.
«Это полностью разрушит рынок», – подчеркнул вице-премьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Германия не захотела отказываться от импорта газа из России
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Германия не планирует отказываться от импорта газа из России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, призвав «не усложнять себе жизнь».
Шольца спросили, почему Германия «просто не закроет «русский кран». Он ответил, что ЕС «не ввел санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии». По его словам, «другие не могут так быстро найти для себя альтернативу», передает РИА «Новости».
Как заявил Шольц, Германия своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ. В результате страна может «преодолеть» сложившуюся ситуацию с газоснабжением, но «это будет сложнее сделать» при отказе «от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает» из России.
«Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», – сказал он. По его словам, Германия должна расширять инфраструктуру для импорта, чтобы не быть зависимой, требуются трубопроводы из южной Европы. Так, «было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались», сказал Шольц, имея в виду трубопровод через Францию. Он рассчитывает, что такой трубопровод «будет».
«И тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) – из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», – сказал канцлер.
Напомним, Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе. Глава правительства Португалии Антониу Кошта заявил, что газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции.
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом. Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.
Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В Германии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа зимой
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Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток –1» зимой. <…> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное является чистой спекуляцией», – цитирует ТАСС Хабека.
По его словам, в настоящее время не ведутся прямые переговоры с Газпромом.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
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В ФРГ заявили о необходимости значительной экономии после остановки «Северного потока»
После остановки газопровода «Северный поток» темы экономии, терминалов СПГ и заполнения газовых хранилищ становятся более важными, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток – 1» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – написал Мюллер в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
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Дело Сноудена рассорило разведки Британии и США
Дело Эдварда Сноудена неоднократно вызывало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, пишет британская The Guardian. Газета со ссылкой на книгу журналиста Ричарда Кербаджа описала один из таких конфликтов между американскими и британскими спецслужбами.
Агентство национальной безопасности США (АНБ) пыталось убедить своих британских коллег помешать газете The Guardian опубликовать откровения своего бывшего сотрудника Эдварда Сноудена о программах слежки американских спецслужб, передает ИноТВ содержание публикации.
Как стало известно Кербаджу, рано утром 6 июня 2013 года главу штаб-квартиры правительственной связи Великобритании (GCHQ) Иэна Лоббана вызвали в АНБ с просьбой предотвратить обнародование данных, которые предоставил Сноуден. Тем не менее Лоббан ответил отказом, так как хотя осознавал важность особых отношений между спецслужбами США и Великобритании, но счел, что «предложение убедить газету напечатать статью в интересах АНБ» «заходит слишком далеко».
«Ни в задачи его ведомства, ни в его собственные не входило заниматься связями с общественностью АНБ», – цитирует издание Кербаджа.
В октябре 2013 года тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил судебными запретами или другими «более жесткими мерами», пытаясь остановить очередную публикацию информации от Сноудена. Однако консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности DA-Notice, обычно предупреждающий британские средства массовой информации о потенциальном ущербе, который тот или иной материал может нанести национальной безопасности, тогда сообщил The Guardian, что ничего из опубликованного изданием не подвергло опасности жизни британцев.
Отказ британцев помешать публикации утечки информации АНБ стал первым из целого ряда эпизодов, когда дело Сноудена вызвало раскол в разведывательном альянсе «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, говорится в статье британского издания.
По словам автора книги, отношения между разведкой США и Великобритании стали еще более напряженными, когда глава АНБ Кит Александер не сообщил Лоббану, что его ведомству удалось установить источник утечки информации – Сноудена, – в результате чего британцам пришлось проводить собственное расследование в поисках источника в своих рядах. В GCHQ узнали, что это был Сноуден, только после того, как он дал интервью The Guardian.
Среди материалов, которые стали достоянием общественности благодаря Сноудену, были также секретные документы канадской, австралийской и новозеландской разведывательных служб. Все они обменивались информацией с АНБ через общую базу данных. Партнеры США по альянсу «Пять глаз» были возмущены тем, что администратор компьютерных систем смог получить доступ к их секретным данным, а также тем, что высшим уровнем допуска, как у Сноудена, в стране обладают 1,5 млн человек. Они еще больше разозлились, узнав, что АНБ шпионили за союзниками и партнерами по G20.
Однако когда летом 2013 года чиновники альянса встретились в Австралии, только представители Великобритании публично усомнились в практике США, утверждает автор. Другие партнеры не были готовы бросить вызов американцам, опасаясь, что их могут отрезать от потока разведывательной информации.
Тем не менее, как пишет The Guardian, британские чиновники промолчали, когда дело дошло до недовольства их американскими коллегами из-за ценности разведданных и финансирования, предоставляемого АНБ. «США дают нам больше, чем мы даем им, поэтому нам просто нужно смириться с этим», – заявил тогда бывший советник по национальной безопасности Великобритании Ким Дарроч.
В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в России, а в настоящее время имеет право на бессрочное пребывание на российской территории.
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