Шольц рассказал о характере бесед с Путиным

Сенатор: ШОС уже превратилась в новый мировой центр силы

«ШОС развивается не против кого-то, а в интересах своих участников. Поэтому и образовалась такая большая очередь на вступление», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя итоги двухдневного саммита ШОС, прошедшего в Узбекистане.

«Очень важно, что сейчас Иран вступает в организацию, а ряд других влиятельных стран рассматривают перспективу присоединения. Так и возникает реальная многополярность. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – новый серьезный центр мирового влияния. Его участников объединяет общее понимание важности собственного суверенитета и абсолютное нежелание подчиняться диктату коллективного Запада», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИДа по вопросам прав человека Константин Долгов.

«ШОС – яркий пример того, что концепция однополярного мира, за которую цепляется Вашингтон, уходит в прошлое. Чем дальше, тем больше в мире будет укрепляться многополярность», – добавил сенатор.

«Наше взаимодействие с Китаем – это несущая опора этой организации. Но здесь и центрально-азиатские страны, Индия, Пакистан, а теперь Иран. Мы видим динамичное взаимодействие с Турцией. Это общность государств, на долю которых приходится четверть мирового ВВП. Она будет притягивать к себе все больше стран, заинтересованных в построении мира на основе верховенства права, суверенитета, принципов устава ООН. Все это в полной мере отвечает интересам России», – подчеркнул собеседник.

Одним из инструментов формирования многополярного мира стал переход к торговле в национальных валютах, который инициировала Москва. «Сейчас значительная часть торговли в рамках ШОС уже переведена на национальные валюты, этот процесс ускоряется. Это веление времени. Доллар ненадежен, а евро – тем более. Это политические валюты, опора на которые создает риски для независимости государств», – пояснил Долгов.

Причем у наших стран нет цели провести такой переход, чтобы обрушить доллар. «Задача в том, чтобы обезопасить себя и обеспечить предсказуемость мировой торговли с теми партнерами, которые готовы на равноправные отношения с нами. Своими действиями американцы подстегивают эту тенденцию, поэтому доверие к доллару падает. Это не только наш курс, но и курс многих других стран, в том числе таких ключевых экономик, как Китай, Индия, Турция», – подчеркнул Долгов.

Долгов отметил особую роль России и президента Владимира Путина как одного из основоположников ШОС в его новом качестве. «Члены организации сотрудничают по широкому спектру направлений – от борьбы с экстремизмом, которая была изначальной целью ШОС, до полноценного экономического и инфраструктурного, технологического взаимодействия. Сегодня это авторитетная и перспективная структура из государств, связанных долгосрочными интересами», – считает Долгов.

В пятницу в Самарканде завершается двухдневная встреча в верхах ШОС. Главы ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписано около 40 документов. Участники встречи подтвердили намерение содействовать торговле важными компонентами производственного процесса и товарами первой необходимости. Кроме того, члены ШОС обязались работать над обеспечением бесперебойной работы транспортных коридоров, над развитием логистики и инфраструктуры.

Как отмечает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, в ШОС не может идти речи ни о каком превалировании интересов одной страны над другой или о какой-то «блоковости», ­­– вся работа ведется на взаимовыгодных условиях. По словам депутата, именно такие принципы позволяют ШОС гармонично развиваться во всех сферах: политической, экономической, культурно-гуманитарной и других.

«Особенно это видно на контрасте с США, которые просто в приказном порядке общаются со всеми своими так называемыми партнерами. Скажем, в Сети вы без труда найдете видеоролик о том, как сенатор США Маккейн по телефону просто приказывал киргизскому министру разрешить работу местной газеты, которую сенатор считал «оппозиционной». Причем Маккейн делал это в максимально хамских выражениях, упоминая заодно про «свободу слова». Вот такого внутри ШОС не было и не будет. Здесь все страны уважают друг друга, независимо от экономического развития или каких-либо других факторов», – заметил он.

Благодаря фактору взаимовыгодного сотрудничества, ШОС на сегодня уже переросла G7 по своим демографическим показателям, экономическому росту и политическому значению в мире. «Со временем ШОС может стать альтернативой даже таким площадкам, как ООН, особенно учитывая то, как ведет себя там США. Но и сейчас очевидно: ШОС – это новый центр силы», – добавил Матвейчев.

При этом все страны Организации, в том числе и бывшие советские республики, экономически и политически завязаны на Москву, отметил депутат, поэтому в случае гипотетического сокращения сотрудничества с нами любой член ШОС многое потеряет.

«Впрочем, такое вряд ли когда-нибудь случится – как раз сейчас страны обсуждают торговлю в национальных валютах, прорабатывают архитектуру безопасности в азиатском регионе, подписывают соглашения о масштабных экономических, энергетических проектах. То есть взаимная интеграция в ШОС только увеличивается. И прошедший саммит стал очередным подтверждением этих процессов», – резюмировал Матвейчев.