|
|
Шольц рассказал о характере бесед с Путиным
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда проводятся в дружеском тоне, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», – заявил Шольц в беседе с Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что переговоры всегда важны, даже когда стороны уже предполагают их исход. По итогам всех бесед с Путиным за последнее время произошли «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, сказал Шольц.
Напомним, последние переговоры Путина и Шольца проходили по телефону 13 сентября. Российский лидер назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
|
|
Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
|
|
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин. По его словам, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
В Германии разгорелся скандал из-за санкций против России
|
|
Парламентская немецкая партия Левых не пришла к согласию по санкциям против России, это привело к расколу в партии, сообщают германские СМИ.
Споры начались после выступления одного из представителей партии Сары Вагенкнехт, указывающей на неэффективность экономической войны с Россией и необходимости начать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Многие члены организации, включая премьера Тюрингии Бодо Рамелова, возмутились этим заявлением, премьер направил письмо парламентской фракции с обвинениями в адрес Вагенкнехт.
Глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий, он отказался «принять требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».
Издание отметило, что Вагенкнехт не изменила свою позицию и заявила, что санкции разоряют экономику Германии, это бессмысленно и не помогает урегулированию на Украине.
Часть читателей издания поддержали ее посыл, они призвали партию прислушаться к ней.
«Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как «прогрессивной политической силы»? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов», – отметил один комментатор.
«Вагенкнехт права! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» – добавил другой пользователь.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Между тем почти 40% жителей Германии, как показал опрос Deutschlandtrend, полагают, что не смогут расплатиться за энергию предстоящей зимой.
В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
|
|
В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.
По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».
По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».
«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».
«Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.
Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
|
|
Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Шольц объяснил передачу под контроль ФРГ «дочки» Роснефти
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о передаче импортеров нефти – компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление регулятора Германии.
«Это важное для защиты нашей страны политическое решение в области энергетики. Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей. Мы делаем нас более независимыми от России и решений, которые где-то там принимаются», – цитирует ТАСС Шольца.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Путин назвал шизофренией санкции против детей политиков из России
Введение Западом санкций в отношении детей российских политиков граничит с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить – это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», – заявил Путин, передает ТАСС.
Напомним, США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Сам Кадыров иронично предложил Вашингтону продолжить вводить санкции против него и его детей, в том числе против самых младших, которым по пять лет.
На Западе во встрече Путина и Си Цзиньпина усмотрели тревожный сигнал
Китайская сторона намерена в будущем поддерживать курс российского президента Владимира Путина на Украине, полагает обозреватель немецкого издания Handelsblatt Дана Хайде.
Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде, где они заявили о едином фронте на мировой арене, свидетельствует о тревожном сигнале Западу, полагает Хайде, передает РИА «Новости».
«Путин и Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина «старым другом». Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина», – указала журналистка.
По ее мнению, Си Цзиньпин при анализе украинских событий не ориентируется на западные СМИ, а делает свои выводы.
Ранее на саммите ШОС Си Цзиньпин заявил, что следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития, чтобы не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Зеленский объяснил отсутствие поставок танков Украине нацистским прошлым Германии
Немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», – сказал Зеленский в интервью Reuters, передает РИА «Новости».
Эти поставки «жизненно важны» Украине, добавил глава государства.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков.
Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что немцы пытаются помочь Киеву только в оборонительных целях и стараются не давать ему возможности наступать на российские территории.
Путин заявил, что не принял решение об участии в саммите G20
Президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», – цитирует Путина ТАСС.
«Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», – добавил президент.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
Путин объяснил причины спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России, заявил российский президент Владимир Путин.
Запад многие годы создавал идею развала России, заявил Путин, передают «Известия».
«Ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились – создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления», – подчеркнул он.
Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса.
Ранее глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит».
Сенатор: ШОС уже превратилась в новый мировой центр силы
|
|
«ШОС развивается не против кого-то, а в интересах своих участников. Поэтому и образовалась такая большая очередь на вступление», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя итоги двухдневного саммита ШОС, прошедшего в Узбекистане.
«Очень важно, что сейчас Иран вступает в организацию, а ряд других влиятельных стран рассматривают перспективу присоединения. Так и возникает реальная многополярность. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – новый серьезный центр мирового влияния. Его участников объединяет общее понимание важности собственного суверенитета и абсолютное нежелание подчиняться диктату коллективного Запада», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИДа по вопросам прав человека Константин Долгов.
«ШОС – яркий пример того, что концепция однополярного мира, за которую цепляется Вашингтон, уходит в прошлое. Чем дальше, тем больше в мире будет укрепляться многополярность», – добавил сенатор.
«Наше взаимодействие с Китаем – это несущая опора этой организации. Но здесь и центрально-азиатские страны, Индия, Пакистан, а теперь Иран. Мы видим динамичное взаимодействие с Турцией. Это общность государств, на долю которых приходится четверть мирового ВВП. Она будет притягивать к себе все больше стран, заинтересованных в построении мира на основе верховенства права, суверенитета, принципов устава ООН. Все это в полной мере отвечает интересам России», – подчеркнул собеседник.
Одним из инструментов формирования многополярного мира стал переход к торговле в национальных валютах, который инициировала Москва. «Сейчас значительная часть торговли в рамках ШОС уже переведена на национальные валюты, этот процесс ускоряется. Это веление времени. Доллар ненадежен, а евро – тем более. Это политические валюты, опора на которые создает риски для независимости государств», – пояснил Долгов.
Причем у наших стран нет цели провести такой переход, чтобы обрушить доллар. «Задача в том, чтобы обезопасить себя и обеспечить предсказуемость мировой торговли с теми партнерами, которые готовы на равноправные отношения с нами. Своими действиями американцы подстегивают эту тенденцию, поэтому доверие к доллару падает. Это не только наш курс, но и курс многих других стран, в том числе таких ключевых экономик, как Китай, Индия, Турция», – подчеркнул Долгов.
Долгов отметил особую роль России и президента Владимира Путина как одного из основоположников ШОС в его новом качестве. «Члены организации сотрудничают по широкому спектру направлений – от борьбы с экстремизмом, которая была изначальной целью ШОС, до полноценного экономического и инфраструктурного, технологического взаимодействия. Сегодня это авторитетная и перспективная структура из государств, связанных долгосрочными интересами», – считает Долгов.
В пятницу в Самарканде завершается двухдневная встреча в верхах ШОС. Главы ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписано около 40 документов. Участники встречи подтвердили намерение содействовать торговле важными компонентами производственного процесса и товарами первой необходимости. Кроме того, члены ШОС обязались работать над обеспечением бесперебойной работы транспортных коридоров, над развитием логистики и инфраструктуры.
Как отмечает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, в ШОС не может идти речи ни о каком превалировании интересов одной страны над другой или о какой-то «блоковости», – вся работа ведется на взаимовыгодных условиях. По словам депутата, именно такие принципы позволяют ШОС гармонично развиваться во всех сферах: политической, экономической, культурно-гуманитарной и других.
«Особенно это видно на контрасте с США, которые просто в приказном порядке общаются со всеми своими так называемыми партнерами. Скажем, в Сети вы без труда найдете видеоролик о том, как сенатор США Маккейн по телефону просто приказывал киргизскому министру разрешить работу местной газеты, которую сенатор считал «оппозиционной». Причем Маккейн делал это в максимально хамских выражениях, упоминая заодно про «свободу слова». Вот такого внутри ШОС не было и не будет. Здесь все страны уважают друг друга, независимо от экономического развития или каких-либо других факторов», – заметил он.
Благодаря фактору взаимовыгодного сотрудничества, ШОС на сегодня уже переросла G7 по своим демографическим показателям, экономическому росту и политическому значению в мире. «Со временем ШОС может стать альтернативой даже таким площадкам, как ООН, особенно учитывая то, как ведет себя там США. Но и сейчас очевидно: ШОС – это новый центр силы», – добавил Матвейчев.
При этом все страны Организации, в том числе и бывшие советские республики, экономически и политически завязаны на Москву, отметил депутат, поэтому в случае гипотетического сокращения сотрудничества с нами любой член ШОС многое потеряет.
«Впрочем, такое вряд ли когда-нибудь случится – как раз сейчас страны обсуждают торговлю в национальных валютах, прорабатывают архитектуру безопасности в азиатском регионе, подписывают соглашения о масштабных экономических, энергетических проектах. То есть взаимная интеграция в ШОС только увеличивается. И прошедший саммит стал очередным подтверждением этих процессов», – резюмировал Матвейчев.
Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией, на это указал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС.
«Они не хотят [вести переговоры]. Господин Зеленский как-то публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – не надо», – сказал Путин, передают «Известия».
Также Путин отметил, что лидер Турции долгое время предлагает организовать его встречу с Владимиром Зеленским. При этом Путин высоко оценил содействие Эрдогана в решении многих вопросов международной повестки.
Ранее президент России заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России.