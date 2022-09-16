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Сенатор: ШОС уже превратилась в новый мировой центр силы
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«ШОС развивается не против кого-то, а в интересах своих участников. Поэтому и образовалась такая большая очередь на вступление», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя итоги двухдневного саммита ШОС, прошедшего в Узбекистане.
«Очень важно, что сейчас Иран вступает в организацию, а ряд других влиятельных стран рассматривают перспективу присоединения. Так и возникает реальная многополярность. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – новый серьезный центр мирового влияния. Его участников объединяет общее понимание важности собственного суверенитета и абсолютное нежелание подчиняться диктату коллективного Запада», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИДа по вопросам прав человека Константин Долгов.
«ШОС – яркий пример того, что концепция однополярного мира, за которую цепляется Вашингтон, уходит в прошлое. Чем дальше, тем больше в мире будет укрепляться многополярность», – добавил сенатор.
«Наше взаимодействие с Китаем – это несущая опора этой организации. Но здесь и центрально-азиатские страны, Индия, Пакистан, а теперь Иран. Мы видим динамичное взаимодействие с Турцией. Это общность государств, на долю которых приходится четверть мирового ВВП. Она будет притягивать к себе все больше стран, заинтересованных в построении мира на основе верховенства права, суверенитета, принципов устава ООН. Все это в полной мере отвечает интересам России», – подчеркнул собеседник.
Одним из инструментов формирования многополярного мира стал переход к торговле в национальных валютах, который инициировала Москва. «Сейчас значительная часть торговли в рамках ШОС уже переведена на национальные валюты, этот процесс ускоряется. Это веление времени. Доллар ненадежен, а евро – тем более. Это политические валюты, опора на которые создает риски для независимости государств», – пояснил Долгов.
Причем у наших стран нет цели провести такой переход, чтобы обрушить доллар. «Задача в том, чтобы обезопасить себя и обеспечить предсказуемость мировой торговли с теми партнерами, которые готовы на равноправные отношения с нами. Своими действиями американцы подстегивают эту тенденцию, поэтому доверие к доллару падает. Это не только наш курс, но и курс многих других стран, в том числе таких ключевых экономик, как Китай, Индия, Турция», – подчеркнул Долгов.
Долгов отметил особую роль России и президента Владимира Путина как одного из основоположников ШОС в его новом качестве. «Члены организации сотрудничают по широкому спектру направлений – от борьбы с экстремизмом, которая была изначальной целью ШОС, до полноценного экономического и инфраструктурного, технологического взаимодействия. Сегодня это авторитетная и перспективная структура из государств, связанных долгосрочными интересами», – считает Долгов.
В пятницу в Самарканде завершается двухдневная встреча в верхах ШОС. Главы ШОС приняли Комплексный план действий на 2023–2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписано около 40 документов. Участники встречи подтвердили намерение содействовать торговле важными компонентами производственного процесса и товарами первой необходимости. Кроме того, члены ШОС обязались работать над обеспечением бесперебойной работы транспортных коридоров, над развитием логистики и инфраструктуры.
Как отмечает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, в ШОС не может идти речи ни о каком превалировании интересов одной страны над другой или о какой-то «блоковости», – вся работа ведется на взаимовыгодных условиях. По словам депутата, именно такие принципы позволяют ШОС гармонично развиваться во всех сферах: политической, экономической, культурно-гуманитарной и других.
«Особенно это видно на контрасте с США, которые просто в приказном порядке общаются со всеми своими так называемыми партнерами. Скажем, в Сети вы без труда найдете видеоролик о том, как сенатор США Маккейн по телефону просто приказывал киргизскому министру разрешить работу местной газеты, которую сенатор считал «оппозиционной». Причем Маккейн делал это в максимально хамских выражениях, упоминая заодно про «свободу слова». Вот такого внутри ШОС не было и не будет. Здесь все страны уважают друг друга, независимо от экономического развития или каких-либо других факторов», – заметил он.
Благодаря фактору взаимовыгодного сотрудничества, ШОС на сегодня уже переросла G7 по своим демографическим показателям, экономическому росту и политическому значению в мире. «Со временем ШОС может стать альтернативой даже таким площадкам, как ООН, особенно учитывая то, как ведет себя там США. Но и сейчас очевидно: ШОС – это новый центр силы», – добавил Матвейчев.
При этом все страны Организации, в том числе и бывшие советские республики, экономически и политически завязаны на Москву, отметил депутат, поэтому в случае гипотетического сокращения сотрудничества с нами любой член ШОС многое потеряет.
«Впрочем, такое вряд ли когда-нибудь случится – как раз сейчас страны обсуждают торговлю в национальных валютах, прорабатывают архитектуру безопасности в азиатском регионе, подписывают соглашения о масштабных экономических, энергетических проектах. То есть взаимная интеграция в ШОС только увеличивается. И прошедший саммит стал очередным подтверждением этих процессов», – резюмировал Матвейчев.
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
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Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
По словам Путина, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II
Правительству Великобритании следовало пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить отношения между Москвой и Лондоном, пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.
Она считает, что правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для налаживания контактов с Россией в будущем, передает РИА «Новости».
«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <…> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», – полагает Дежевски.
По мнению обозревателя, Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования в связи со смертью монарха.
«От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена – хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых. И не из какой-либо из стран Содружества наций», – говорится в статье.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.
Путин назвал шизофренией санкции против детей политиков из России
Введение Западом санкций в отношении детей российских политиков граничит с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить – это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», – заявил Путин, передает ТАСС.
Напомним, США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Сам Кадыров иронично предложил Вашингтону продолжить вводить санкции против него и его детей, в том числе против самых младших, которым по пять лет.
Путин заявил, что не принял решение об участии в саммите G20
Президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», – цитирует Путина ТАСС.
«Я посмотрю, на Бали я бывал, там место хорошее, красивое, но дело не в красоте, посмотрим, как будут дела у нас в стране идти в экономике», – добавил президент.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
Путин призвал страны Запада отказаться от экономического эгоизма
Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.
«Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», – передает слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что политика России лишена какого-либо «эгоизма».
«Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», – сказал российский лидер.
Ранее Минторг США ужесточил санкции против России и Белоруссии. Кроме того, в четверг США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о провале попыток Запада выключить Россию из глобальной экономики. Напомним, в мае страны «Группы семи» (G7) обещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.
Китайской делегации запретили проститься с Елизаветой II
Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу о допуске делегации из Китая в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.
Гроб находится в Вестминстерском дворце до 19 сентября, в это время круглосуточно разрешен доступ для желающих проститься с королевой.
«Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер Палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник», – цитирует издание РИА «Новости».
По данным Politico, один из парламентских чиновников поинтересовался, сохраняют ли спикеры Палаты общин и Палаты лордов полную власть над доступом в Вестминстер-холл во время мероприятий прощания с монархом.
Отмечается, что ответ Хойла указывает на возможность, что представители Китая будут присутствовать на похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, однако не смогут посетить Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.
Путин объяснил причины спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России, заявил российский президент Владимир Путин.
Запад многие годы создавал идею развала России, заявил Путин, передают «Известия».
«Ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились – создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления», – подчеркнул он.
Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса.
Ранее глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит».
Путин предложил создать при ШОС ассоциацию спортивных организаций
Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), могли бы создать под эгидой объединения ассоциацию спортивных организаций, заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС.
«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», – цитирует ТАСС Путина.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике
В мировой политике и экономике уже произошли необратимые изменения, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.
«В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что на данный момент ШОС – это крупнейшая в мире региональная организация.
В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, созидается около четверти ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов, указал российский лидер.
«При этом ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве», – сказал Путин.
Путин добавил, что более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.
«Именно на этих принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма и в политике, и в экономике, выстраивается совместная работа государств – членов ШОС. Что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях», – сказал российский лидер.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией, на это указал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС.
«Они не хотят [вести переговоры]. Господин Зеленский как-то публично сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов – не надо», – сказал Путин, передают «Известия».
Также Путин отметил, что лидер Турции долгое время предлагает организовать его встречу с Владимиром Зеленским. При этом Путин высоко оценил содействие Эрдогана в решении многих вопросов международной повестки.
Ранее президент России заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России.
Путин пообщался с замгенсекретаря ООН после саммита ШОС
Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.
В своем выступлении президент России обратился к Розмари ДиКарло, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в европейские страны, передает РИА «Новости».
Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Рейтинг доверия Путину превысил 81%
Президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу российского лидера положительно оценивают 79% опрошенных.
«Показатель одобрения деятельности президента с 5 по 11 сентября 2022 года составил 78,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью с июня по сентябрь, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1,6 тыс. респондентов.
Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 79% респондентов, а доверяют президенту 78%.
Опрос «ФОМнибус» проводился 2-4 сентября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
Путин заявил о несправедливом распределении зерна в рамках продуктовой сделки
Президент России Владимир Путин подробно разъяснил заместителю генсека ООН Розмари Ди Карло нечестное распределение зерна в рамках продуктовой сделки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин остановился с заместительницей генерального секретаря ООН, которая присутствовала [на заседании саммита ШОС], и опять ей подробно разъяснил то, как реализуется зерновая сделка, а именно то, что лишь мизерная часть того, что вывозится из портов, попала действительно в бедные страны. Это была достаточно подробная беседа отдельная», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Ди Карло ответила Путину, что «в данном случае это проблема на повестке дня ООН, и ООН занимается этой проблемой».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Ди Карло.
Также Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
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Путин и Пашинян ночью провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью и обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», – передает его слова РИА «Новости».
В правительстве Армении уточнили, что обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.