Япония обещала внимательно следить за развитием отношений России и Китая

Правительство Японии считает необходимым внимательно следить за дальнейшим развитием российско-китайских отношений, сообщил глава японского МИД Есимаса Хаяси.

«Мы считаем необходимым внимательно следить за развитием российско-китайских отношений», – приводит ТАСС ответ министра иностранных дел Японии на просьбу прокомментировать встречу лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Хаяси добавил, что японская сторона в курсе прошедших в четверг переговоров между лидерами России и Китая, но воздержался от прямых комментариев по поводу этой встречи. В то же время он предположил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в регионе.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом.

В ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином Путин также заявил, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях. Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде заявил, что перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен в мировом масштабе Китай готов вместе с Россией вывести быстро меняющийся мир на траекторию позитивного развития.

Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как самаркандский саммит ШОС с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина расширил влияние Москвы в Азии.