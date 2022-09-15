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Силы НАТО следили за платформой «Северный полюс» во время ее рейса
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Силы НАТО наблюдали за первой в мире ледостойкой самодвижущейся платформой (ЛСП) «Северный полюс» во время ее первого рейса из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил капитан платформы Сергей Дячкин.
«Почти на всех участках. Подходили военные корабли, сопровождали, эскортировали все балтийские проливы, облетала военная авиация. <...> Все прошло без инцидентов», – передает ТАСС ответ Дячкина на соответствующий вопрос.
Капитан отметил, что платформу в ходе первого рейса сопровождал сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». В среду ЛСП прибыла в Мурманск после выхода 2 сентября из Петербурга.
Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам первой экспедиции ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», Россия укрепляет статус главной в мире арктической державы и возвращается к использованию круглогодичных полярных станций на дрейфующих льдах.
«Сегодня мы отправляем из Мурманска первую экспедицию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для проведения комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана», – сказал председатель правительства.
По его мнению, «это знаковое событие для страны позволит России укрепить свой статус главной мировой арктической державы». «Спустя много лет мы вновь возвращаемся к использованию круглогодичных полярных станций на дрейфующих льдах», – констатировал глава кабинета министров.
Мишустин считает, что «практические результаты будущих исследований крайне важны для успешной реализации стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике».
Премьер-министр поблагодарил разработчиков, конструкторов, всех специалистов «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге, которые внесли вклад в создание уникального судна. «Несмотря на внешние ограничения, они смогли выполнить сложнейший инженерный проект, опираясь на внутренние ресурсы, собственный опыт и квалификацию», – подчеркнул председатель правительства.
Он обратил внимание, что сейчас платформе «Северный полюс» «нет аналогов в мире», корабль «способен выдержать любые нагрузки на корпус и может в течение двух лет в автономном режиме дрейфовать в самых тяжелых ледовых условиях».
«Символично, что мы даем старт новым масштабным исследованиям в год, когда президент [РФ Владимир Путин] объявил о проведении Десятилетия науки и технологий. Выполнение такой программы на Северном полюсе станет беспрецедентным комплексным экспериментом», – считает глава кабинета министров. «В последнее время потепление происходит гораздо быстрее, особенно в Арктике. Происходящие здесь изменения оказывают влияние на климат всей планеты, таяние многолетних льдов существенно влияет на циркуляцию Мирового океана. Вот почему так важно получать как можно более полную картину всей ситуации, это помогает делать точные прогнозы», – пояснил Мишустин.
Он указал, что на борту самодвижущейся платформы расположены 16 лабораторий. «По сути, это «научный центр», оснащенный современным оборудованием, что позволит проводить самые сложные исследования – как фундаментальные, так и прикладные – в области ледового покрова, метеорологии, океанографии, изучения ионосферы, геологии и сейсмики», – отметил премьер-министр.
Мишустин напомнил, что у России «также продолжают успешно работать полярная обсерватория вблизи мыса Баранова, Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, гидрометеорологическая обсерватория в поселке Тикси в Якутии». «Все они являются важными звеньями для прогнозирования погоды и понимания глобальных процессов изменения климата, для подготовки и реализации масштабных планов развития Арктики», – уверен председатель правительства. По его словам, «комплексные исследования в Северном Ледовитом океане помогут обеспечить научное сопровождение крупнейших проектов, постоянный мониторинг состояния природной среды, безопасную работу Северного морского пути».
Мишустин назвал участников экспедиции «командой единомышленников, готовых добиваться успехов в условиях сурового климата», которой «выпала честь продолжить традиции, заложенные в 1930-е годы героическими полярниками во главе с Иваном Папаниным». Председатель правительства уверен, что нынешних специалистов «ждут не менее значимые достижения и открытия».
Первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться обратно в порт. Платформа может принимать на борту самолеты типа Ми-8АМТ (Ми-171) и обеспечивать комфортную и безопасную работу при температуре минус 50 градусов и при влажности 85%. Скорость «Северного полюса» составляет не менее 10 узлов. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала.
Напомним, 1 сентября уникальное научно-исследовательское судно – ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в первый рейс. Перед выходом в плавание на судне прошла церемония поднятия флага России. На борту нового судна в Центральную Арктику отправилась экспедиция «Северный полюс – 41», которая станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина.
Бежавший с Украины Борис Бурда высказался о ситуации на родине
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Знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и участник других интеллектуальных игр, украинский телеведущий Борис Бурда, в настоящее время находящийся в Испании, заявил, что на родине сейчас происходят «ужасные вещи».
Бурда родом из Одессы, с начала спецоперации он никак не комментировал события на Украине. За день до начала СВО Бурда уехал в Испанию, где сейчас и остается.
В интервью на платформе YouTube (нарушает законодательство РФ) Бурда заявил, что на Украине происходят «ужасные и крайне опасные вещи». Он полагает, что ничем хорошим сложившаяся ситуация закончиться не может, передает его слова «Московский комсомолец».
Бурда подчеркнул, что все это представляет собой «одну беду» и «один минус». Он признается, что ему искренне хотелось бы, чтобы ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Телеведущий считает, что любые остальные желания сейчас «настолько мелки и неинтересны», что он даже стесняется о них говорить.
Впрочем, Бурда убежден, что происходящее на Украине вовсе не демонстрирует реальное состояние отношений между народами двух стран. При этом вину за конфликт телеведущий возлагает именно на Россию.
Напомним, весной в центре скандала оказался другой участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» – Ровшан Аскеров, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман назвал окружение и характер Аскерова виновниками его проступков.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского, а также машины сопровождения попали в ДТП в Киеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Никифоров сообщил в соцсетях, что «в Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения». По словам пресс-секретаря, «медики, которые сопровождают» Зеленского, «оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой.
Как сообщил Никифоров, Зеленского «осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено». «Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Напомним, накануне Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области. На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова».
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
По гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает РИА «Новости».
Отмечаеся, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского.
Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».
В Сети публикуют новые кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.
Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против России» – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
В Херсонской области заявили об отражении атаки украинского десанта
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Атака украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область была отражена, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены», – сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». Его слова передает РИА «Новости».
Стремоусов уточнил, что при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области были уничтожены около 120 украинских военных.
«В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены», – добавил он.
«Это была бессмысленная акция, их сразу заметили», – подчеркнул замглавы администрации региона.
«Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально», – добавил он.
Накануне Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.
11 сентября в Минобороны сообщили, что военнослужащие ВДВ в ходе проведения спецоперации уничтожили подразделение пехоты вооруженных сил Украины.
Эксперт объяснил пользу ударов по гидротехнической инфраструктуре Кривого Рога
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«С военной точки зрения изменение рельефа местности, разрушение понтонных переправ и создание препятствий для снабжения группировки противника – это нормальная практика. По всей видимости, именно это мы увидели в районах реки Ингулец», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя ракетный удар по гидротехническим сооружениям в районе Кривого Рога.
«Удар по Карачуновской дамбе нанесен сугубо в рамках военной логики – враг наступает, а мы меняем рельеф местности. Из водохранилища вода пошла в реку Ингулец, на которой вооруженные силы Украины южнее навели понтонные переправы, чтобы перебрасывать свои войска из Николаевской области на подконтрольную нам часть Херсонской области», – рассказал собеседник.
«Теперь из-за разрушения дамбы вода в Ингульце поднялась и смыла несколько переправ. А значит, у нас появится возможность выбить противника с занятого им ранее плацдарма, воспользовавшись тем, что они не смогут получать подкрепление», – добавил он.
«Что касается общей оценки ударов по критической инфраструктуре – это нормальная тактика в условиях военных действий. Это Россия проводит специальную военную операцию, без военного положения внутри страны и мобилизации, а для ЛНР и ДНР – это война. В то же время для Украины это тотальная война без каких либо правил, в рамках которой они также били по плотинам на реке Ирпень и бьют по гидротехническим сооружениям в других регионах», – рассуждает политолог.
«Кроме того, как мне кажется, мы наконец-то сняли с себя моральный блок на такие удары. Повреждения, нанесенные недавно энергосистеме Украины, были, по сути, терапевтическими. Это же касается и текущего удара», – добавил собеседник.
«Сегодня вся энергетическая система страны держится на грани отключения и в любой момент может наступить блэкаут, из которого Украина уже не выйдет сама. Даже без помощи ВС России холода и рост энергопотребления могут окончательно добить энергетику страны. Теперь новая проблема для украинских властей – подтопленные территории в Кривом Роге, но пока они кое-как справляются с этой задачей, работы идут», – полагает эксперт.
«Важны и политические последствия подобных ударов. Если раньше власти Украины позволяли себе кошмарить инфраструктуру Донбасса, Бердянска и Мелитополя, считая, что им все сойдет с рук, то теперь, надеюсь, это в прошлом», – напомнил политолог.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар. Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Отмечается, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского. Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».
Также в Сети опубликовали кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.
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На Запорожской АЭС задержан корректировщик огня ВСУ
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ, он являлся сотрудником Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Задержан корректировщик в Энергодаре, был сотрудником Запорожской АЭС. По имеющейся информации, давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказал, что бесплатно и больше такого не повторится», – сказал Рогов в беседе с ТАСС.
Ранее в Запорожской области сообщали, что украинские спецслужбы активно создавали агентурную сеть среди работников ЗАЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много.
Компания Пригожина отреагировала на видео с «чудовищно похожим» на него человеком
В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив «чудовищное» сходство.
«Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого (…) у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», – говорится в сообщении «Конкорда» на странице в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что Пригожин в настоящее время находится в командировке.
Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».
Стало известно о проблемах с платежами по карте «Мир» в Турции
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В Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир», сообщили представители двух местных гостиничных сетей, они утверждают, что исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Как сообщает портал TourDom, в отелях уточнили, что получили сообщение от руководства: «Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты «Мир» больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции».
Отмечается, что из-за угроз санкций в этих сетях (их названия не приводятся) больше не проводят платежи по картам МИР банки Ziraat Bankasi, Is Bank, DenizBank и VakifBank, с которыми сотрудничают гостиницы. В других отелях на запрос ответили, что никаких ограничений на прием российских карт у них пока не вводилось.
Вместе с тем источник портала в Турции подтвердил, что проблемы с оплатами и снятием наличных с российских карт имеются, но в совершенно другом банке. «Vakif приостановил работы с картами «Сбербанка», «Альфа-Банка» и других финучреждений, попавших под санкции. Но «Мир» работает в Halkbank и Ziraat Bank», – рассказал он изданию.
Отмечается, что с картами «Росбанка» и «Тинькоффа» проблем замечено не было.
Читатели Telegram-канала издания сообщают, что если проблемы и возникают, то они не отличаются от тех, о которых уже сообщалось ранее.
«Только приехал обратно, везде карты принимали: магазинчики, ларьки, в отеле, оплата экскурсий. Проблем не испытывал», – говорит Дмитрий.
«И 10, и 11, и 12 сентября оплачивали картой «Мир» в Турции. Везде принимается «Тинькофф». Не проходит оплата только «Сбер», «Альфа» и «ВТБ», – комментирует другой турист.
«Турки уже сами спрашивают. Если «Сбер», то отбой», – сообщила Марина.
В то же время есть и отзывы туристов, утверждающих, что и «Сбер» принимают.
«Люди, не создавайте панику, пожалуйста. Давайте будем паниковать, если только «Тинькофф» работать перестанет!» – шутит Kate.
Если проблема с оплатой картами все-таки возникла, туристы рекомендуют снимать наличные лиры в банкоматах.
Ранее сообщалось, что на Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы «Мир».
Военкор Сладков предложил два метода обучения «крепких командиров»
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Специальную военную операцию на Украине нужно использовать для увеличения числа «крепких полевых командиров», заявил российский журналист Александр Сладков, предложив «два метода обучения».
Сладков пояснил в Telegram, что «вкладывает в это понятие такие качества, как боевой опыт, желание воевать, стремление к профессиональному и кадровому росту, высокий уровень оценки ВВК (военно-врачебной комиссии)».
По его мнению, следует «применить два метода обучения отобранных кандидатов на офицерскую должность и звание». Первый – «трехмесячные курсы для младших лейтенантов с последующим назначением на должности командиров взводов». Второй – «ускоренное высшее офицерское образование (год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома (такая форма была в ВИИЯ – военном институте иностранных языков)».
«И там и там факультеты: общевойсковой, артиллерийский, танковый, разведывательный, инженерно-саперный», – добавил он, заявив, что «запускать надо срочно».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Большинство жителей Словакии пожелали победы России над Украиной
Свыше половины жителей Словакии хотят, чтобы конфликт на Украине завершился победой России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Словацкой академией наук, а также агентствами MNFORCE и Seesame.
Жителям Словакии был задан вопрос «Как бы вы хотели, чтобы закончилась война на Украине?» Ясной победы России хотят 20,6%, ясной победы Украины – 19,9%. Однако в целом победы России хочет более половины респондентов, а победы Украины – около трети. При этом 17,9% не готовы ответить на данный вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dennik N.
Опрос состоялся в период с 15 августа по 5 сентября. В опросе приняли участие 1,1 тыс. человек. Респонденты были разного уровня образования, политической принадлежности, они проживают в больших и малых городах во всех краях Словакии. Данные о погрешностях не сообщаются.
Напомним, власти Словакии передают Украине вооружения. В июле российское правительство расширило список недружественных России иностранных государств. В частности, в список была включена Словакия.
Кадыров: Мы нигде и никуда не отступаем
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Сообщения об отступлении союзных войск на Украине не соответствуют действительности и являются провокациями, инициированными Западом, комментаторам в интернете не следует «махать шашкой», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские военные не могут позволить себе «без разбора стрелять по всем подряд», чтобы «утолить маниакальные желания диванных невежд».
«Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», – указал глава республики.
Российское военное руководство понимает военное дело и «дает противнику делать то», что выгодно российской стороне, подчеркнул Кадыров.
«Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», – пояснил он.
Глава Чечни призвал помогать добровольцам или самим становиться добровольцами, восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях и в Донбассе.
«Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно», – указал он.
Кадыров призвал «не махать шашкой на диване», а найти нужные слова поддержки бойцов и «помолиться за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Горловском направлении пресечена попытка прорыва вооруженных сил Украины.
CNN: Байден планирует назначить послом США в России Линн Трейси
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.
По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование, передает ТАСС.
Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Херсонские власти сообщили о стягивании больших сил ВСУ к селу Киселевка
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Киев стягивает силы к селу Киселевка, расположенному на автодороге между Херсоном и Николаевом, потому что для него заветной целью является областной центр – Херсон, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Они стягивают, действительно, большие силы. Объясню: потому что Херсон для них – это самая заветная цель. <...> Херсон никто никому сдавать не собирается независимо от того, сколько они сил подтянут к Херсонской области», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Стремоусов заявил, что вооруженные силы Украины наращивают силы на линии соприкосновения, но на территорию Херсонской области они не проникали. «Они постоянно наращивают силы, но я вот еще раз скажу: я вот каждый раз езжу в Киселевку, каждый раз ее захватывают в интернете. <…> Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе, как пишут, Сухого Стовка, Давыдова Брода, в районе Киселевки, это просто на самом деле не соответствует действительности», – сказал он.
В среду Стремоусов сообщил, что союзные силы ночью отразили попытки ВСУ наступать в Херсонской области у сел Давыдов Брод и Киселевка. Ранее украинские СМИ заявляли о взятии этого населенного пункта, однако эти утверждения были опровергнуты.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.