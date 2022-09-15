Силы НАТО следили за платформой «Северный полюс» во время ее рейса

Силы НАТО наблюдали за первой в мире ледостойкой самодвижущейся платформой (ЛСП) «Северный полюс» во время ее первого рейса из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил капитан платформы Сергей Дячкин.

«Почти на всех участках. Подходили военные корабли, сопровождали, эскортировали все балтийские проливы, облетала военная авиация. <...> Все прошло без инцидентов», – передает ТАСС ответ Дячкина на соответствующий вопрос.

Капитан отметил, что платформу в ходе первого рейса сопровождал сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». В среду ЛСП прибыла в Мурманск после выхода 2 сентября из Петербурга.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам первой экспедиции ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», Россия укрепляет статус главной в мире арктической державы и возвращается к использованию круглогодичных полярных станций на дрейфующих льдах.

«Сегодня мы отправляем из Мурманска первую экспедицию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для проведения комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана», – сказал председатель правительства.

По его мнению, «это знаковое событие для страны позволит России укрепить свой статус главной мировой арктической державы». «Спустя много лет мы вновь возвращаемся к использованию круглогодичных полярных станций на дрейфующих льдах», – констатировал глава кабинета министров.

Мишустин считает, что «практические результаты будущих исследований крайне важны для успешной реализации стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике».

Премьер-министр поблагодарил разработчиков, конструкторов, всех специалистов «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге, которые внесли вклад в создание уникального судна. «Несмотря на внешние ограничения, они смогли выполнить сложнейший инженерный проект, опираясь на внутренние ресурсы, собственный опыт и квалификацию», – подчеркнул председатель правительства.

Он обратил внимание, что сейчас платформе «Северный полюс» «нет аналогов в мире», корабль «способен выдержать любые нагрузки на корпус и может в течение двух лет в автономном режиме дрейфовать в самых тяжелых ледовых условиях».

«Символично, что мы даем старт новым масштабным исследованиям в год, когда президент [РФ Владимир Путин] объявил о проведении Десятилетия науки и технологий. Выполнение такой программы на Северном полюсе станет беспрецедентным комплексным экспериментом», – считает глава кабинета министров. «В последнее время потепление происходит гораздо быстрее, особенно в Арктике. Происходящие здесь изменения оказывают влияние на климат всей планеты, таяние многолетних льдов существенно влияет на циркуляцию Мирового океана. Вот почему так важно получать как можно более полную картину всей ситуации, это помогает делать точные прогнозы», – пояснил Мишустин.

Он указал, что на борту самодвижущейся платформы расположены 16 лабораторий. «По сути, это «научный центр», оснащенный современным оборудованием, что позволит проводить самые сложные исследования – как фундаментальные, так и прикладные – в области ледового покрова, метеорологии, океанографии, изучения ионосферы, геологии и сейсмики», – отметил премьер-министр.

Мишустин напомнил, что у России «также продолжают успешно работать полярная обсерватория вблизи мыса Баранова, Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, гидрометеорологическая обсерватория в поселке Тикси в Якутии». «Все они являются важными звеньями для прогнозирования погоды и понимания глобальных процессов изменения климата, для подготовки и реализации масштабных планов развития Арктики», – уверен председатель правительства. По его словам, «комплексные исследования в Северном Ледовитом океане помогут обеспечить научное сопровождение крупнейших проектов, постоянный мониторинг состояния природной среды, безопасную работу Северного морского пути».

Мишустин назвал участников экспедиции «командой единомышленников, готовых добиваться успехов в условиях сурового климата», которой «выпала честь продолжить традиции, заложенные в 1930-е годы героическими полярниками во главе с Иваном Папаниным». Председатель правительства уверен, что нынешних специалистов «ждут не менее значимые достижения и открытия».

Первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться обратно в порт. Платформа может принимать на борту самолеты типа Ми-8АМТ (Ми-171) и обеспечивать комфортную и безопасную работу при температуре минус 50 градусов и при влажности 85%. Скорость «Северного полюса» составляет не менее 10 узлов. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала.

Напомним, 1 сентября уникальное научно-исследовательское судно – ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла в первый рейс. Перед выходом в плавание на судне прошла церемония поднятия флага России. На борту нового судна в Центральную Арктику отправилась экспедиция «Северный полюс – 41», которая станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина.