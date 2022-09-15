Папа Римский Франциск встретился в Казахстане с иезуитами из России

Во встрече, организованной по инициативе папы Римского Франциска, носившей строго конфиденциальный характер, приняли участие 19 иезуитов из России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Франциск – первый иезуит на папском престоле. Такую встречу с собратьями понтифик проводит в ходе каждой зарубежной поездки. Позже содержание беседы и ответы папы на вопросы частично публикует издание иезуитов «Католическая цивилизация». В электронном виде оно публикуется и по-русски. Как стало известно журналистам от источников, в ходе общения затрагивались вопросы международной политики и конфликт на Украине, передает ТАСС.

Также, по словам главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), прошла встреча папы Римского и делегации РПЦ.

«Это была инициатива папы Франциска. На встрече присутствовал не только я, но и архиереи, входящие в состав делегации Московского патриархата, прибывшие в Казахстан. Мы обменялись мнениями по многим вопросам, в частности, митрополит Казахстанский Александр, который является главой Казахстанского митрополичьего округа, рассказал папе Франциску о жизни Русской Православной Церкви в Казахстане, о том, сколько приходов Русской Православной Церкви насчитывается в Казахстане, сколько священнослужителей здесь совершают свое служение», – приводит РИА «Новости» слова Антония.

По его словам, другие архиереи, которые участвовали во встрече – митрополит Минский и Заславский Вениамин, митрополит Казанский и татарстанский Кирилл, – тоже рассказали о жизни православной церкви в тех регионах, которые вверены их архипастырской ответственности.

«Папа Римский поделился в свою очередь впечатлениями о своем визите в Казахстан. Это была действительно добрая душевная встреча», – заключил митрополит.

Ранее папа Римский поддержал идею муфтия Гайнутдина о мусульманском форуме в Риме.

Также папа Римский Франциск подтвердил, что встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом необходима.

VII съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета «Аль-Азхар» Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.

Главная тема съезда в этом году заявлена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».