Папа Римский поддержал идею муфтия Гайнутдина о мусульманском форуме в Риме

Папа Римский Франциск поддержал идею председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России) муфтия Равиля Гайнутдина о проведении в Риме ежегодного международного мусульманского форума, организуемого ДУМ России, сообщил первый зампред этой организации Дамир Мухетдинов.

«Папа Римский Франциск во время встречи с муфтием Гайнутдином на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан) положительно воспринял идею лидера российских мусульман о проведении организованного ДУМ России Международного религиозного форума в Риме. Сроки проведения форума будут определены позже», – цитирует РИА «Новости» Мухетдинова.

По его словам, папа Римский Франциск и муфтий Равиль Гайнутдин договорились, что такой форум может стать новым этапом сотрудничества по межрелигиозной теме.

«Во время встречи в среду стороны подчеркнули, что такой диалог будет только способствовать стабильности во всем мире», – отметил Мухетдинов.

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета «Аль-Азхар» Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель Съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.

Главная тема съезда в этом году заявлена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».