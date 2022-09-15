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Рубль подешевел к доллару и евро
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На открытии торгов Московской биржи курс рубля дешевеет к доллару и евро, следует из данных биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» растет на 30 копеек, до 60,18 рубля, евро – на 9 копеек, до 60,05 рубля. Курс юаня увеличивается на 1 копейку, до 8,60 рубля, передает РИА «Новости».
Линия фронта подошла близко к границам ЛНР
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Ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики (ЛНР), при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Россия 1».
«Касаемо целостности Луганской народной республики, то могу сказать, что сейчас Народная милиция Луганской народной республики с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», – передает его слова ТАСС.
Марочко уточнил, что «натиск противника очень существенный», за последние два дня обстрелы территории ЛНР нарастают в геометрической прогрессии.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS. В среду Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
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Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.
«Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Для поражения цели, уточнили в Минобороны России, были использованы управляемые ракеты «Вихрь». «Точечными ударами управляемых ракет «Вихрь» надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», – добавили там.
На прошлой неделе Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС на экипировке
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке.
На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова», передает РИА «Новости».
Ранее в своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
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Захарова раскрыла данные о странах – получателях зерна с Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала данные о том, в какие страны осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции с Украины.
«Европейские политики продолжают настаивать на том, что поставки c/х продукции в рамках так называемого зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто не проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими «мелочами», как факты», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
«Между тем подробная статистика имеется в открытом доступе: вот данные Совместного координационного центра черноморской зерновой инициативы по каждому кораблю с сайта ООН по состоянию на 12 сентября. Обратите внимание на столбец «Страна назначения», – написала Захарова, опубликовав соответствующие данные.
«Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем», – заключила Захарова.
Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
Ранее Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
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В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Армения запросила военную помощь у ОДКБ
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Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.
По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
На Запорожской АЭС задержан корректировщик огня ВСУ
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ, он являлся сотрудником Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Задержан корректировщик в Энергодаре, был сотрудником Запорожской АЭС. По имеющейся информации, давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказал, что бесплатно и больше такого не повторится», – сказал Рогов в беседе с ТАСС.
Ранее в Запорожской области сообщали, что украинские спецслужбы активно создавали агентурную сеть среди работников ЗАЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много.
Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против» России – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
Польша потребовала от России семь предметов искусства из Пушкинского музея
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Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.
Глиньский утверждает, что эти предметы искусства якобы были украдены.
Польша уже не первый раз заявляла права на ряд предметов искусства в РФ. Бывший тогда исполняющим обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Мединский добавил тогда, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», этот вопрос для нас просто несуществующий», передает РИА «Новости».
«Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны», – заявил Глиньский.
Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что «12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что нам было передано министерством культуры и национального наследия».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Запорожские власти заявили о небывалой концентрации украинских войск у линии фронта
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Концентрация украинских войск и техники на границе Запорожской области большая, такого количества войск ранее не наблюдалось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много... здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», – передает РИА «Новости» слова Рогова в эфире «Соловьев-Live».
Он отметил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.
Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.
Кадыров: Мы нигде и никуда не отступаем
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Сообщения об отступлении союзных войск на Украине не соответствуют действительности и являются провокациями, инициированными Западом, комментаторам в интернете не следует «махать шашкой», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские военные не могут позволить себе «без разбора стрелять по всем подряд», чтобы «утолить маниакальные желания диванных невежд».
«Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», – указал глава республики.
Российское военное руководство понимает военное дело и «дает противнику делать то», что выгодно российской стороне, подчеркнул Кадыров.
«Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», – пояснил он.
Глава Чечни призвал помогать добровольцам или самим становиться добровольцами, восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях и в Донбассе.
«Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно», – указал он.
Кадыров призвал «не махать шашкой на диване», а найти нужные слова поддержки бойцов и «помолиться за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Горловском направлении пресечена попытка прорыва вооруженных сил Украины.
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
По гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает РИА «Новости».
Отмечаеся, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского.
Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».
В Сети публикуют новые кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.
Стало известно о проблемах с платежами по карте «Мир» в Турции
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В Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир», сообщили представители двух местных гостиничных сетей, они утверждают, что исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Как сообщает портал TourDom, в отелях уточнили, что получили сообщение от руководства: «Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты «Мир» больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции».
Отмечается, что из-за угроз санкций в этих сетях (их названия не приводятся) больше не проводят платежи по картам МИР банки Ziraat Bankasi, Is Bank, DenizBank и VakifBank, с которыми сотрудничают гостиницы. В других отелях на запрос ответили, что никаких ограничений на прием российских карт у них пока не вводилось.
Вместе с тем источник портала в Турции подтвердил, что проблемы с оплатами и снятием наличных с российских карт имеются, но в совершенно другом банке. «Vakif приостановил работы с картами «Сбербанка», «Альфа-Банка» и других финучреждений, попавших под санкции. Но «Мир» работает в Halkbank и Ziraat Bank», – рассказал он изданию.
Отмечается, что с картами «Росбанка» и «Тинькоффа» проблем замечено не было.
Читатели Telegram-канала издания сообщают, что если проблемы и возникают, то они не отличаются от тех, о которых уже сообщалось ранее.
«Только приехал обратно, везде карты принимали: магазинчики, ларьки, в отеле, оплата экскурсий. Проблем не испытывал», – говорит Дмитрий.
«И 10, и 11, и 12 сентября оплачивали картой «Мир» в Турции. Везде принимается «Тинькофф». Не проходит оплата только «Сбер», «Альфа» и «ВТБ», – комментирует другой турист.
«Турки уже сами спрашивают. Если «Сбер», то отбой», – сообщила Марина.
В то же время есть и отзывы туристов, утверждающих, что и «Сбер» принимают.
«Люди, не создавайте панику, пожалуйста. Давайте будем паниковать, если только «Тинькофф» работать перестанет!» – шутит Kate.
Если проблема с оплатой картами все-таки возникла, туристы рекомендуют снимать наличные лиры в банкоматах.
Ранее сообщалось, что на Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы «Мир».
Зеленский опубликовал фото поездки в Изюм
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области.
В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Кроме того, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ, вместе с Зеленским Изюм посетил замруководителя его офиса Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.
В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.
Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.